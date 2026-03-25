Kde má tento týden sněžit a jak bude o víkendu? Meteorologové upřesnili předpověď počasí

Veronika Reicheltová
  14:09
Březen, za kamna vlezem? Období poklidného jarního počasí vystřídá návrat zimy. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se musíme připravit na citelné ochlazení, které na několik dní přinese vydatné srážky. Ve vyšších polohách a na horách meteorologové očekávají také několikadenní sněhové přeháňky.
Jinovatka vzniká na základě odlišného fyzikálního principu než led. Není to zmrzlý déšť nebo rosa, ale desublimovaná vodní pára.

zítra bude nad naším územím převládat zatažená obloha. Na severozápadě Čech lze očekávat oblačno, které v polohách nad 600 metrů (ráno již nad 400 m) doprovodí sněžení nebo sněhové přeháňky. Východní a jihovýchodní Moravu a Slezsko čekají trvalejší a vydatnější srážky.

Nejvyšší denní teploty vystoupají na 4 až 9 °C, ovšem na východě území zůstanou jen kolem 2 °C. Situaci navíc znepříjemní mírný, na Moravě a ve Slezsku až čerstvý severní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti kolem 55 km/h.

Sněhové přeháňky a noční mrazíky

V pátek bude převládat polojasná až oblačná obloha, přičemž na Moravě a ve Slezsku se místy očekává až zataženo. Zpočátku se zejména na východě a jihovýchodě území vyskytne občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, které se v polohách pod 600 metrů budou během dne měnit ve srážky dešťové. Nejnižší noční teploty klesnou na +3 až −1 °C, zatímco denní maxima se udrží v rozmezí 5 až 9 °C.

Víkend přinese malý závan jara

V sobotu očekávají meteorologové převážně jasnou až polojasnou oblohu, v průběhu dne však bude v Čechách od severozápadu přibývat oblačnosti. Později večer se v severozápadní části území může objevit ojedinělý déšť, který bude v polohách nad 700 metrů přecházet ve sněžení. Nejnižší noční teploty klesnou na 0 až −4 °C, na Moravě a ve Slezsku zůstanou mezi +4 a 0 °C. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá na příjemnějších 9 až 13 °C.

V neděli bude převládat oblačná až zatažená obloha, přičemž zejména v Čechách se místy vyskytne déšť nebo přeháňky, které budou v polohách nad 700 metrů sněhové. Na horách může napadnout až 3 cm nového sněhu. Nejnižší noční teploty poklesnou na +3 až −1 °C, zatímco denní maxima vystoupají na 6 až 11 °C, na jihu Moravy ojediněle až na 13 °C.

Nový týden pod kapkami deště

Výhled na první polovinu příštího týdne naznačuje převážně oblačné až zatažené počasí, i když zpočátku se může ojediněle objevit i polojasná obloha. Na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami, které budou od vyšších poloh postupně přecházet ve srážky sněhové. Teplotní maxima se budou pohybovat v rozmezí 5 až 10 °C.



