Už zítra bude nad naším územím převládat zatažená obloha. Na severozápadě Čech lze očekávat oblačno, které v polohách nad 600 metrů (ráno již nad 400 m) doprovodí sněžení nebo sněhové přeháňky. Východní a jihovýchodní Moravu a Slezsko čekají trvalejší a vydatnější srážky.
Nejvyšší denní teploty vystoupají na 4 až 9 °C, ovšem na východě území zůstanou jen kolem 2 °C. Situaci navíc znepříjemní mírný, na Moravě a ve Slezsku až čerstvý severní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti kolem 55 km/h.
Sněhové přeháňky a noční mrazíky
V pátek bude převládat polojasná až oblačná obloha, přičemž na Moravě a ve Slezsku se místy očekává až zataženo. Zpočátku se zejména na východě a jihovýchodě území vyskytne občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, které se v polohách pod 600 metrů budou během dne měnit ve srážky dešťové. Nejnižší noční teploty klesnou na +3 až −1 °C, zatímco denní maxima se udrží v rozmezí 5 až 9 °C.
|
Víkend přinese malý závan jara
V sobotu očekávají meteorologové převážně jasnou až polojasnou oblohu, v průběhu dne však bude v Čechách od severozápadu přibývat oblačnosti. Později večer se v severozápadní části území může objevit ojedinělý déšť, který bude v polohách nad 700 metrů přecházet ve sněžení. Nejnižší noční teploty klesnou na 0 až −4 °C, na Moravě a ve Slezsku zůstanou mezi +4 a 0 °C. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá na příjemnějších 9 až 13 °C.
V neděli bude převládat oblačná až zatažená obloha, přičemž zejména v Čechách se místy vyskytne déšť nebo přeháňky, které budou v polohách nad 700 metrů sněhové. Na horách může napadnout až 3 cm nového sněhu. Nejnižší noční teploty poklesnou na +3 až −1 °C, zatímco denní maxima vystoupají na 6 až 11 °C, na jihu Moravy ojediněle až na 13 °C.
|
Nový týden pod kapkami deště
Výhled na první polovinu příštího týdne naznačuje převážně oblačné až zatažené počasí, i když zpočátku se může ojediněle objevit i polojasná obloha. Na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami, které budou od vyšších poloh postupně přecházet ve srážky sněhové. Teplotní maxima se budou pohybovat v rozmezí 5 až 10 °C.