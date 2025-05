Fanděte ve správném outfitu. Kde sehnat dres české hokejové reprezentace?

Zájem fanoušků hokeje o dresy české reprezentace roste úměrně tomu, jak šampionát pokračuje a národní tým se přibližuje k naději na čtvrtfinále.

Kde si můžete dres pořídit?

Koupi můžete vyřídit na pár kliknutí z pohodlí domova. E-shopy nabízejí dresy hokejové reprezentace v bílé nebo červené variantě. Koupit si můžete dres bez jména nebo se jménem a číslem konkrétního hráče. Nejoblíbenější je číslo 88, které patří havířovskému rodákovi a útočníkovi Boston Bruins Davidu Pastrňákovi.

Kolik stojí dres hokejové reprezentace?

Záleží na tom, zda si vyberete fanouškovský dres, který má podobu pouze inspirovanou tím originálním, nebo budete chtít repliku dresu, v jakém se po ledě prohání česká repre. Ceny těch prvních se pohybují v řádu stokorun, pro repliky budete muset sáhnout do kapsy hlouběji. Jejich ceny začínají na 1500 korunách.

Řetězec sportovních potřeb Sportissimo má hokejové dresy za 1499 korun, za stejnou cenu je nabízí i Allegro, Alza pak za 1598.

Znak, nebo lev? V letech 2019 až 2023 se na dresech českého národního týmu objevoval místo českého státního znaku lev. Důvod byl prozaický – na státní znak nelze mít ochrannou známku, zatímco na logo se lvem ano. Český hokejový svaz tak mohl mít kontrolu nad prodejem merche. Podle odhadů utíkalo českému hokeji na černém trhu kvůli prodeji neoficiálních předmětů několik desítek milionů ročně. V roce 2023 prezident Alois Hadamczik rozhodl, že na dresy se vrátí český znak. „Národ si to přeje,“ vysvětlil.

Třeba JB Sport má v nabídce Dres CCM ČR 2025 za 1699 korun. Můžete si je objednat online nebo přijet na některou z pěti pražských poboček. Dostupnost konkrétního dresu lze zjistit přes internet. „Dresy bez jména určitě máme, ve všech velikostech. U dětských momentálně chybí 100, ale přišlo nám dnes další zboží a vybalujeme ho,“ řekl pro Metro.cz prodejce z kamenné prodejny v Dlážděné ulici. Mezi dresy konkrétních hráčů je největší zájem o 88, tu má uvedená prodejna skladem, další na objednání.

Další prodejce sportovních a fanouškovských potřeb Fanda NHL nabízí repliky dresů za 1599 nebo 2699 korun. Zájemci si je mohou nechat dodatečně potisknout vybraným číslem a jménem. „Dresy máme skladem a odpoledne přijdou ještě další, takže budou ve všech velikostech,“ uvedl v úterý prodejce firmy, která má kamenný obchod v Táborské ulici v Praze 4.

Pokud netrváte na replice reprezentačního dresu, ale postačí vám jeho napodobenina, můžete outfit na fandění pořídit výrazně levněji. Nabízí je třeba e-shop fotbal-dresy.cz, který má kamennou pobočku v Ohradní ulici v pražské Michli. Jak vysvětlil jednatel Vladimír Vedral, prodává trička s českým znakem, nikoli repliky dresů. Cena je ale podstatně příznivější, začíná na 390 korunách za kus. Zájem je prý letos hlavně o dětské velikosti. „Zájem je větší, ale nedá se to srovnat s tím, když se hraje šampionát doma,“ poznamenal Vedral.

Oficiální fanshop a aukce dresů

Pokud zatoužíte po stoprocentně správné replice dresu národního týmu, je nejlepší se obrátit na oficiální fanshop českého hokeje. Repliku tam seženete za 2490 korun, dětský dres za 1190.

A pokud by vám i to bylo málo, můžete si pořídit také originální dres některého z hráčů. Aukce hraných dresů z prvního utkání proti Švýcarsku je otevřená do pátku 23. května do 20 hodin. Nabídku zveřejnil Český svaz ledního hokeje a výtěžek půjde na podporu mládežnického sportu. Dresy hráčů, kteří zasáhli do utkání, budou podepsané. Vyvolávací cena je 7500 korun za kus.