Kde sledovat zápas Slavia – Bodö/Glimt živě
Utkání 1. kola Ligy mistrů odvysílá Nova Sport 3. Stanici naladíte u poskytovatelů Telly, Magenta TV, Vodafone TV, Oneplay a Skylink.
Zápas Slavia – Bodö/Glimt můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Slavia i Bodö/Glimt mají formu
Slavia se do základní skupiny Ligy mistrů kvalifikovala jako český šampion díky národnímu koeficientu. V posledním ligovém zápase porazila Karvinou 3:1. Trenér Jindřich Trpišovský navíc může nasadit do útoku Tomáše Chorého, který je podle něj „klíčovým hráčem“.
Norský mistr Bodö/Glimt si musel účast vybojovat v play off. Nejprve doma rozstřílel Sturm Graz 5:0, venku mu stačila porážka 1:2. O víkendu navíc poslal Slavii jasné varování – v domácí soutěži rozdrtil Kristiansand 7:1.
Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, historie, kde sledovat
Předpokládané sestavy
Slavia Praha: Staněk – Holeš, Zima, Chaloupek – Douděra, Zafeiris, Oscar, Sadílek – Kušej, Provod – Chorý
Bodö/Glimt: Haikin – Riisnaes, Nielsen, Björtuft, Sjövold – Evjen, Berg, Auklend – Jörgensen, Högh, Hauge
Absence Slavie: Bořil, Ogbu (oba zranění), Fully, Javorček, Kolář, Vorlický, Zmrzlý (mimo soupisku)
Absence Bodö/Glimt: Björkan, Blomberg, Brynhildsen, Määttä, Moe (zranění), Högh, Saltnes (nejistý start)