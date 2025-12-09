Z pěti dosavadních zápasů Ligy mistrů posbírala Slavia tři body za tři remízy. Celkově figurují sešívaní v šestatřicetičlenné tabulce na 31. místě a dnes potřebují bodovat, aby si udrželi šanci na postup do vyřazovací části soutěže.
Slavia v sobotním ligovém utkání zvítězila na hřišti Teplic 2:1. Tottenham v sobotním duelu Premier League zdolal Brentford 2:0. Dnes oba týmy čeká úplně jiné utkání. Duel začíná od 21:00.
Zajímavosti před zápasem Tottenham – Slavia:
- Slavia a Tottenham se spolu střetly dvakrát v tehdejším Poháru UEFA. V roce 2006 anglický klub zvítězil 1:0 doma i venku, v roce 2008 slávisté doma prohráli 1:2 a v Londýně remizovali 1:1.
- brankář Tottenhamu Antonín Kinský přestoupil na začátku roku do londýnského klubu ze Slavie
- trenér brankářů Slavie Radek Černý působil v Tottenhamu během hráčské kariéry
Kde sledovat zápas Tottenham – Slavia živě?
Zápas 6. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná v úterý 9. prosince 2025 od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
Zápas Tottenham – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport je domácí Tottenham velkým favoritem s kurzem okolo 1,45.
|Tottenham – Slavia
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,46
|4,72
|6,73