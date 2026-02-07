Kde sledovat ZOH 2026 a kdy startují Češi: Máme přehledný program Her v Miláně a Cortině

Aleš Dostál, Metro.cz
Sport   7:35
Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá kompletní program her? Přinášíme přehled všech možností sledování.

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině. | foto: Michal Koubek, MAFRA

Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Vysílání je ale omezené – ČT má k dispozici maximálně 300 hodin premiérového programu, protože vlastní pouze sublicenci od držitele celoevropských práv, společnosti Warner Bros. Discovery.

Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Mimochodem, HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?

DatumČasDisciplína / zápasČeská účastKanál
7.2.11:30Alpské lyžování: sjezd mužůJan ZabystřanČT sport
7.2.13:00Klasické lyžování: skiatlon ženČT sport
7.2.14:35Curling – mix dvojic: Česko – Jižní KoreaJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport
7.2.16:35Rychlobruslení: 3000 m ženMartina SáblíkováČT sport
7.2.18:00Saně: 2. jízdy mužůOndřej HymanČT sport
7.2.19:05Curling – mix dvojic: Česko – ŠvýcarskoJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport Plus
7.2.19:30Snowboarding: big air – finále mužůČT sport
8.2.10:05Curling – mix dvojic: Norsko – ČeskoJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport Plus
8.2.11:30Alpské lyžování: sjezd ženBarbora Nováková, Alena LabaštováČT sport
8.2.12:30Skiatlon mužůČT sport Plus
8.2.13:00Snowboarding: paralelní obří slalom – fináleČT sport
8.2.14:00Biatlon: smíšená štafetaČeský týmČT sport Plus
8.2.14:35Curling – mix dvojic: Itálie – ČeskoZelingrová, ChabičovskýČT sport Plus
8.2.16:00Rychlobruslení: 5000 m mužůMetoděj ílekČT sport
8.2.18:00Saně: 4. jízdy mužůČT sport
8.2.19:30Snowboarding: big air – kvalifikace ženLaura ZáveskáČT sport
8.2.21:00Hokej – turnaj žen: Česko – FinskoČT sport
9.2.10:05Curling – mix dvojic: Česko – EstonskoZelingrová, ChabičovskýČT sport Plus
9.2.10:30Alpské lyžování: týmová kombinace – sjezd mužůJan ZabystřanČT sport
9.2.12:30Freestyle lyžování: slopestyle – finále ženČT sport
9.2.14:00Alpské lyžování: týmová kombinace – slalom mužůMarek MüllerČT sport
9.2.17:00Saně: 1. jízdy ženČT sport
9.2.17:30Rychlobruslení: 1000 m ženNikola ZdráhalováČT sport
9.2.19:00Skoky na lyžích: střední můstek mužůRoman KoudelkaČT sport
9.2.19:30Snowboarding: big air – finále ženČT sport Plus
9.2.21:00Krasobruslení: rytmické tanceKateřina a Daniel Mrázkovi, Natálie a Filip TaschleroviČT sport
9.2.21:00Hokej – turnaj žen: Kanada – ČeskoČT sport
10.2.10:45Alpské lyžování: týmová kombinace – sjezd ženEster LedeckáČT sport
10.2.11:45Klasické lyžování: sprint – fináleČT sport
10.2.12:30Freestyle lyžování: slopestyle – finále mužůČT sport Plus
10.2.13:30Biatlon: individuální závod mužůČT sport
10.2.17:00Saně: 3. jízdy ženČT sport
10.2.18:05Curling – mix dvojic: fináleČT sport Plus
10.2.18:30Saně: 4. jízdy ženČT sport
10.2.19:30Skoky na lyžích: závod smíšených týmůČT sport
10.2.21:00Krasobruslení: krátký program mužůČT sport
11.2.10:00Severská kombinace: střední můstek mužůJan Vytrval, Jiří KonvalinkaČT sport
11.2.11:30Alpské lyžování: super-G mužůJan ZabystřanČT sport
11.2.13:45Severská kombinace: běh mužů na 10 kmJan Vytrval, Jiří KonvalinkaČT sport
11.2.14:15Biatlon: individuální závod ženČT sport
11.2.16:30Hokej – turnaj mužů: Finsko – SlovenskoČT sport
11.2.19:05Curling – muži: Česko – USAČeský tým curlerůČT sport Plus
11.2.19:10Rychlobruslení: 1000 m mužůČT sport
11.2.23:00Hokej – turnaj mužů: Švédsko – ItálieČT sport
12.2.10:00Freestyle lyžování: jízda v boulích – kvalifikace mužůMatyáš KroupaČT sport Plus
12.2.10:00Snowboarding: snowboardcross – kvalifikace mužůRadek Houser, Kryštof ChouraČT sport
12.2.11:00Skeleton: 2. jízdy mužůČT sport
12.2.11:30Alpské lyžování: super-G ženAlena Labaštová, Ester Ledecká, Barbora NovákováČT sport
12.2.12:10Hokej – turnaj mužů: Švýcarsko – FrancieČT sport Plus
12.2.13:00Klasické lyžování: 10 km volně ženČT sport
12.2.14:30Snowboarding: snowboardcross – finále mužůČT sport
12.2.16:30Hokej – turnaj mužů: Česko – KanadaČT sport
12.2.17:00Rychlobruslení: 5000 m ženMartina SáblíkováČT sport Plus
12.2.18:30Saně: týmová štafetaČT sport Plus
12.2.19:30Snowboarding: U-rampa – finále ženČT sport
12.2.21:00Hokej – turnaj mužů: Lotyšsko – USAČT sport
12.2.21:10Hokej – turnaj mužů: Německo – DánskoČT sport Plus

*Tabulku budeme průběžně aktualizovat









