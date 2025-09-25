Kde sledovat zápas Ferencváros – Plzeň živě?
Zápas 1. kola ligové fáze Evropské ligy Ferencváros vs. Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a Oneplay. Zápas v Budapešti začíná ve čtvrtek 25. září od 21:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Ferencváros – Plzeň můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Ferencvárosi TC — v kostce
- Rok založení: 1899
- Klubové barvy: zelená a bílá
- Stadion: Groupama Arena, Budapešť
- Trenér: Robbie Keane (od 6. ledna 2025), bývalý irský fotbalový útočník. V reprezentaci přesáhl hranici 50 branek a stal se tak nejlepším střelcem v historii národního týmu. Plnil i roli kapitána mužstva.
Robbie Keane
- Největší hvězda:
- Barnabás Varga — nejlepší střelec sezony 2024-25 v lize i celkově pro klub.
- ÚSPĚCHY:
- Mistr Maďarska (Nemzeti Bajnokság I): 35 titulů
- Maďarský pohár (Magyar Kupa): 24 trofejí
- Veletržní pohár: vítězství v sezóně 1964–65, porazili Juventus 1-0 ve finále.
- Klub hraje v nejvyšší maďarské soutěži od roku 1901, s výjimkou období 2006-2009, kdy kvůli finančním/licenčním problémům sestoupil (resp. byl přeřazen), ale později se vrátil.
- V sezóně 2024-25 byl klub ligovým šampionem (vyhrál sezónu), ale v maďarském poháru skončil jako finalista po prohře na pokutové kopy proti Paksi FC.