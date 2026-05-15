Jedním z největších otazníků české reprezentace před startem MS v hokeji 2026 zůstává obsazení brankoviště. Zatímco v minulých letech se národní tým mohl opřít o gólmany z NHL, letos do Švýcarska dorazila trojice z evropských soutěží – Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča. Třetí jmenovaný je zatím mimo turnajovou soupisku. Kdo ze zbývajících dvou mužů dostane důvěru v úvodním utkání proti Dánsku, však realizační tým stále tají.
Trenér brankářů Ondřej Pavelec nechce nic uspěchat a jméno jedničky pečlivě střeží. „Máme plán na dva nebo tři zápasy dopředu a uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Kluci už to ale samozřejmě vědí, jsou na to připravení. Teď se soustředíme hlavně na to, abychom vstup do turnaje zvládli tou správnou nohou,“ uvedl Pavelec.
Podle bývalého reprezentačního brankáře může být výhodou současného českého tria právě zkušenost s evropským stylem hokeje a širšími kluzišti, která se na mistrovství světa používají. „Každá střela z menšího hřiště je trochu nebezpečnější, tady na větším ledě mají evropští kluci výhodu, mají to zažité,“ vysvětlil Pavelec.
Češi vyhlíží brankáře z NHL
Realizační tým zároveň dál sleduje vývoj play-off NHL. Ve hře totiž teoreticky stále zůstávají možné posily v podobě brankářů Lukáš Dostál nebo Jakub Dobeš.
Případné doplnění kádru během rozjetého šampionátu ale podle Pavelce nemusí být jednoduché. „Víme, jaká tam je situace, a není vždycky úplně snadné přijet do rozjetého turnaje. Omluvenek bylo letos v olympijské sezoně hodně, ale věříme klukům, kteří tu jsou,“ dodal trenér brankářů.
Právě brankoviště může být jedním z klíčových faktorů českého úspěchu na šampionátu. Národní tým vstoupí do mistrovství světa pátečním večerním duelem proti Dánsku ve švýcarském Fribourgu.