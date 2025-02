Té první je necelých třicet tisíc let, druhá je zhruba stokrát starší, údajně 3,2 milionu let. Dá se předpokládat, že už se připravují marketingové plány, jak exkluzivní příležitost využít obchodně. Protože Lucy, druhá nejstarší lidská fosilie světa, absolvuje v srpnu teprve druhou cestu mimo své rodiště. Ještě starší je Selam, kostra dítěte stejného druhu jako Lucy. Selam je však o asi sto tisíc let starší, byla nalezena ve stejné lokalitě, ale až o 25 let později.

Lucy může být zlatým dolem, odhaduje čtenářka

„Proč tuto jistě mimořádnou akci nepropagujeme pro příjezdový cestovní ruch? Pokud ještě ve známých evropských destinacích nebyla, je to jedinečná příležitost, jak naplánovat na podzim tohoto roku výlet do Prahy,“ napsala v těchto dnech naší redakci Nora Dolanská, čtenářka deníku Metro. Spolupráce s Etiopií je v této kauze podle ní názorným příkladem, jak i z malých akcí se dá vytěžit obrovská přitažlivost konkrétního místa.

Etiopská dáma se může stát tahákem, který vylepší čísla návštěvnosti u nás. Ta zatím nejsou úplně špatná, spíše naopak. V roce 2024 dosáhl počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních na 22 818 354 lidí, což představuje meziroční nárůst o 3,8 procenta. Jedná se o úroveň, která výrazně převyšuje počet hostů z roku 2019, což byl poslední rok před vypuknutím pandemie koronaviru. Tehdy jsme ubytovali 21 984 598 hostů.

Ale... Zahraniční návštěvníci berou Česko hopem. „Cizinci jezdí do České republiky jen na skok. V průměru u nás stráví pouze 2,4 noci. Nejčastěji vyhledávají Prahu. Pouze 38 procent návštěvníků z ciziny se podívá i do jiných koutů naší země,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Lákadlo to bude i pro vědce, odhadují odborníci

Ruku k propagačnímu dílu může připojit například i státní agentura CzechTourism. Jak jsme zjistili, příležitost si ujít nenechá. „CzechTourism tuto příležitost rozhodně využije k propagaci Česka nejen v zahraničí, ale i v tuzemsku. Prostřednictvím našich zahraničních zastoupení budeme o výstavě informovat tamní média, využijeme také web VisitCzechia, který je určen zahraničním návštěvníkům,“ zdůrazňuje Kateřina Beránková, mluvčí CzechTourismu. V rámci Česka bude CzechTourism informovat o této výjimečné expozici například přes portál Kudy z nudy a sociální sítě. „Lucy v Praze bude zcela jistě skvělým lákadlem pro turisty i milovníky vědy,“ dodává Beránková.

Rezervace na Lucy zatím spíše čekáme, říká hoteliér

Zajímavým byznysem může být Lucy i pro ubytovací zařízení. Za nejstarší světovou fosilií se mohou vydat lidé klidně z druhého konce světa. „Praha je stále velmi atraktivní turistickou destinací a zájem o návštěvu Prahy roste každým rokem. Je to vždy znát s blížícím se jarem a létem. Výstava vzácné fosilie ale začne až 25. srpna, takže je možné, že k nárůstu počtu rezervací v souvislosti s touto událostí dojde až později,“ hodnotí možný zájem v blízké době Lukáš Pytloun, majitel sítě Pytloun Hotels.

Premiér: Přivezl jsem vám jedinečnou podívanou

Nejrychleji se ale Lucy coby propagačního taháku chopily současné vládní politické strany a koalice. Blíží se totiž volby a každé sebepřipomenutí zásluh je dobré.

Prakticky ihned po oznámení plánované „návštěvy“ etiopské pramáti, které se odehrálo za účasti premiéra i etipopské vládní delegace, ji na své sociální sítě umístila vládní koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 Spolu. „Ikonický předek člověka Australopithecus Afarensis Lucy společně se Selam zavítá v srpnu do Prahy! Díky dohodě premiérů ČR a Etiopie se tak můžeme těšit na jedinečnou podívanou, která v Evropě ještě nikdy nebyla.“

