„Že si v roce 2026 střihnu poprvé rap, to jsem ve věštecké kouli opravdu neviděl. Ale život je plný překvapení a musím říct, že mě tahle výzva opravdu bavila,“ říká s úsměvem Honza Dědek. Ten svůj letošní přechod z jedné televizní stanice na druhou zpracoval způsobem, jaký by od něj čekal asi málokdo. Přestože už několik let má svou vlastní kapelu Leccos a hudbě se jako novinář věnuje u mnoho desítek let, rapový song Jsme zpátky od něj asi čekal málokdo.
Pseudonym a podpora celebrit
S tvorbou skladby mu pomáhali profesionálové. S textem ostravský hudebník a bavič Jiří Krhut, hudební podkres pak zase nese rukopis Jiřího Buriana, kterého veřejnost zná také jako Kapitána Dema. Pseudonym si pro tentokrát zvolil i sám Dědek, a to Johnny Granddaddy.
Vzniklo také video, ve kterém novináře podporují i některé osobnosti, mezi nimi například Ewa Farna, Mirai Navrátil, zmiňovaný bavič Jiří Krhut, Aleš Háma, Petr Jablonský, Štěpán Kozub a Petr Švancara.
Pracovní restart Dědek nakonec vítá
V nedávném rozhovoru pro deník Metro hodnotil Honza Dědek své turbulentní měsíce nakonec pozitivně. „Mě ten pracovní restart vlastně strašně nakopl. Vážně. Člověk si po letech v jedné televizi při pohledu na kolegy tak nějak říkal, že by se v tom pohodlíčku mohl dočkat důchodu. Když jsou čísla sledovanosti dobrá a lidi rádi chodí, tak si říkáš, že to budeš dělat dvacet pětadvacet let a pak se, s nadsázkou řečeno, přesuneš rovnou na Olšanské hřbitovy. Všechno tebe i celý tým tak trochu ukolébá. A najednou zjistíš, že to nemusí trvat věčně, zpětně ale hodnotím nový start jako dobrý,“ uvedl tehdy.
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Od září je talkshow 7 pádů Honzy Dědka k vidění každý čtvrtek od 21.30 na Televizi Seznam.