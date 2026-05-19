Desítky tisíc dětí se nejprve utkaly ve fotbalových zápasech okrskových a okresních kol letošního ročníku turnaje McDonald’s Cup
Vrchol v Braníku
Ze stovek zápasů si děti odnesly spoustu neopakovatelných zážitků a emocí. Nejlepší týmy se probojovaly do krajských duelů, které se postupně uskutečnily ve všech českých regionech.
První fotbalové zápasy mířily do Pardubic a Jihlavy, naopak závěr krajských kol se odehrává dnes a zítra v areálu pražského ABC Braník.
Cesta do Ostravy
„Krajská finále jsou pro děti obrovským zážitkem a současně velkou výzvou. Právě tady se rodí příběhy týmů, které pak reprezentují své regiony na Svátku fotbalu,“ říká Lucia Poláčeková, předsedkyně organizačního výboru McDonald’s Cupu.
Na Den dětí
Svátek fotbalu. Tak je nazváno celorepublikové finále 27. ročníku McDonald’s Cupu. Uskuteční se v pondělí 1. a úterý 2. června na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích.
