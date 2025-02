I když se to řadě fanoušků nelíbí, seriálová verze Harryho Pottera od HBO se pomalu, ale jistě blíží. Tvůrci v čele s showrunnerkou (výkonnou producentkou – pozn. redakce) Francescou Gardiner (seriál Boj o moc) i spisovatelkou J. K. Rowling slibují věrnější a detailnější rozpracování jednotlivých knih a castingy probíhají naplno. Na internetu se proto v posledních dnech opět vyrojila řada střípků, spekulací i zvratů ohledně obsazení nového Albuse Brumbála.

Zatímco fanoušci horlivě diskutují o tom, zda je nová verze kouzelnické ságy po tak krátké době vůbec potřeba, producenti a tvůrci spěchají, aby stihli zamýšlenou premiéru příští rok i plánované letní natáčení. Aktuálně tedy vybírají z více než třiceti tisíc dětí ty správné tváře pro role Harryho, Rona, Hermiony i jejich spolužáků, omladinu pak evidentně chtějí obklopit známými tvářemi.

Richard Harris ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)

Už dříve jsme tu měli spekulace, že se role Albuse Brumbála chopí držitel Oscara Mark Rylance (Most špionů), Hagrida by si mohla zahrát seriálová hvězda Brett Goldstein (Ted Lasso) a debaty rozproudila spekulace, že by afroamerický herec Paapa Essiedu mohl ztvárnit profesora Snapea. Nyní tu máme další kolo drbů, které musíme brát s menší či větší rezervou

Víc prostoru pro Petunii

S první várkou možných herců přišel hollywoodský insider Daniel Richtman, jenž se svými informacemi ze zákulisí bývá často spolehlivý, ale ne vždy má samozřejmě pravdu. Nyní tvrdí, že do role tety Petunie se snaží studio ulovit oceňovanou britskou autorku a komičku Phoebe Waller-Bridge, která si zahrála v posledním Indianu Jonesovi a nejvíce vavřínů posbírala díky výtečnému seriálu Potvora. Její verze Petunie by měla být oproti filmu věrnější předloze a získat také o něco více prostoru. Nutno pak podotknout, že Bridge by se svým osobitým humorem rozhodně nebyla špatnou volbou.

Murphy jako Quirrell

Druhé Richtmanovo jméno lze asi brát s velkou rezervou. Podle spekulací byla role profesora Quirrella nabídnuta Cillianu Murphymu, jenž loni obdržel Oscara za svůj excelentní výkon ve snímku Oppenheimer a nedávno dotočil filmové Peaky Blinders (Gangy z Birminghamu). Herec Ralph Fiennes sice nedávno vyjádřil přání, aby ho Murphy v ideálním případě vystřídal v roli Voldemorta, ale tvůrci ho kvůli pracovní vytíženosti chtějí aspoň do role, jež ho k seriálu nezaváže na několik sezon.

Gary Oldman ve filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu (2004)

Vzhledem k Murphyho současné vytíženosti a popularitě je však nutno stát v tomto případě nohama na zemi.

Nehvězdný zabijácký Brumbál

Mnohem realističtější kontury získává obsazení Albuse Brumbála. Okolo ředitele Bradavic se sice motal zmiňovaný Rylance, ale web Deadline informuje, že nakonec má blízko k podpisu zcela jiný herecký veterán – John Lithgow.

Cillian Murphy jako Robert Oppenheimer v nejnovějším snímku Christophera Nolana.

Hereckou jistotu před kamerou i na divadle si můžete pamatovat coby záporáka z akčního Cliffhangera, vraha Trinityho z Dextera, Winstona Churchilla z Koruny a loni byl součástí nabušeného hereckého ansámblu v chváleném dramatu Konkláve. Lithgow nikdy nepatřil mezi velké hvězdy, jeho jméno u projektu bylo však vždy zárukou herecké kvality, což samozřejmě nový Harry Potter bude potřebovat.

Podle informací probíhají s hercem závěrečná jednání a k podpisu smlouvy nezbývá mnoho, stanice HBO nicméně zatím nehodlá jakékoli spekulace komentovat a máme si počkat na oficiální oznámení castingu.