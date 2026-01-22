Nová řada Survivor Česko & Slovensko 2026 je za dveřmi a fanoušci už rozjíždějí detektivní pátrání. Sociální sítě zaplavily spekulace o možných účastnících. Televize Nova zatím mlčí, některá jména se ale opakují čím dál častěji. Co zatím víme?
Kde Survivor Česko & Slovensko sledovat?
- Na platformě Oneplay budou nové epizody dostupné vždy v pondělí, úterý a ve středu večer.
- Na TV Nova se objeví s denním zpožděním.
- Celkově se diváci mohou těšit na 48 epizod plných napětí a fyzicky náročných soubojů.
Kde se bude Survivor 2026 odehrávat?
Soutěžící znovu zamíří do Dominikánské republiky, pravděpodobně na ostrov Hispaniola, tropický ráj s extrémními podmínkami: vedrem a vlhkostí. Každá epizoda nabídne minimálně jeden souboj a zcela nové hry, které často budou doslova „tělo na tělo“.
„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ říká moderátor Ondřej Novotný.
Co obdrží vítěz Survivoru 2026?
Pátá řada přinese několik unikátních herních twistů, které se dosud neobjevily v žádné jiné světové verzi Survivoru. Tvůrci slibují více emocí, humoru i nečekaných momentů.
Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.
Kdo se účastní?
Pravidla
Zájem o účast byl letos rekordní. Do castingu se přihlásilo více než 10 000 lidí z Česka i Slovenska, a to jak z řad fanoušků, tak známých osobností.
Fanoušci si všimli fotografií influencerů na letišti a začali tipovat možná jména.
Mezi nejčastěji zmiňovanými jmény se objevuje fitness influencer a bývalý kulturista Jakub Enžl, youtuber Jirka Král, podnikatel a tvůrce na TikToku Willy Cao, influenceři Štěpánka Levínská a Martin Molnár. Do hry by se měla vrátit také Andrea Bezděková, Česká Miss 2016, a spolu s ní i její partner Sebastian Navrátil. Dalšími skloňovanými jmény jsou finalistka předchozí řady Johana Fabišíková a youtuber Michal Forejt známý jako Michsako.
Pozornost fanoušků vzbudil i zpěvák Tomáš Klus, který se na letišti loučil se svou manželkou Tamara Klusová. Kam mířil, zatím zůstává otázkou, indicie fanoušky ale opět vedla k Survivoru.
Všechny tyto informace jsou zatím nepotvrzené. Televize Nova dosud oficiální seznam účastníků nezveřejnila.
Americká předloha slaví padesátku
Rok 2026 je výjimečný i pro původní americkou verzi show. Survivor USA vstupuje do své 50. sezony s podtitulem In the Hands of the Fans, kdy diváci poprvé ovlivnili pravidla i obsazení.
Vysílá se nepřetržitě od roku 2000 vždy dvakrát ročně. I po čtvrt století zůstává vzorem pro desítky mezinárodních adaptací, včetně české a slovenské.