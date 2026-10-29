Kdo si navlékne smoking po Danielu Craigovi? V tomto článku najdete jméno nového Jamese Bonda

Metro.cz, Filip Jaroševský
  17:00
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007 First Light

007 First Light | foto:  IO Interactive A/S

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.
Nicole Kidmanová a Harris Dickinson ve filmu Babygirl (2024)
Shailene Woodley a Callum Turner ve filmu Poslední dopis od milence (2021)
Z filmu Gladiátor 2
9 fotografií
Martini nemíchat, nepronášet zbytečné řeči a hlavně trefit správného herce. Výběr nového Jamese Bonda podle zákulisních zpráv finišuje. Kdo dostane povolení zabíjet a kdo si bude muset vystačit s povolením k Netflixu? Ve hře jsou údajně už jen 4 kandidáti.

Najít nového Jamese Bonda není jen otázka toho, kdo nejlépe vypadá v obleku a umí se tvářit, jako by právě zachránil svět před jadernou katastrofou. Musí také přesvědčit miliony fanoušků, že právě on je tím pravým. A to je úkol těžší než utéct z padouchovy základny před výbuchem. Daniel Craig a jeho předchůdci o tom vědí své.

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Podle zákulisních zpráv se výběr nového agenta 007 blíží do finále. Spekuluje se o čtyřech finalistech, oficiální jméno však zatím nepadlo. Takže internetové tipování může pokračovat a fanoušci si zatím nemusí rvát vlasy.

Josh O’Connor: elegantní překvapení?

Jedním ze skloňovaných jmen je Josh O’Connor, kterého diváci znají například ze seriálu Koruna. Umí zahrát elegána i člověka, kterému se právě hroutí život, což by se Bondovi mohlo hodit. Koneckonců, zachraňovat svět vyžaduje víc než dobře padnoucí smoking.

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.
Nicole Kidmanová a Harris Dickinson ve filmu Babygirl (2024)
Shailene Woodley a Callum Turner ve filmu Poslední dopis od milence (2021)
Z filmu Gladiátor 2
9 fotografií

Callum Turner a Jack Lowden: konkurence je silná

Mezi dalšími jmény se objevují Callum Turner a Jack Lowden, známý ze seriálu Slow Horses. Oba mají charisma i potřebnou dávku britské elegance. Lowden navíc patří mezi herce, které zmiňují také sázkové kurzy.

Sázkovka ale není věštecká koule a internetové spekulace nejsou smlouva. Ostatně i minulá obsazení Bonda ukázala, že publikum a producenti nemusejí mít vždy stejný vkus.

Elordi je ze hry?

Vedle těchto herců se v debatách objevují i další jména. Kdo skutečně zůstává ve hře, ale zatím není definitivně potvrzené.

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

„Jisté to ale není, neboť na seznamech tipovaných na čtvrtého adepta figurují i tipy jako Jacob Elordi, Harris Dickinson, Richard Madden, Theo James nebo Aaron Taylor-Johson. Takže stejná, která se omílají poslední měsíce stále dokola,“ uvádí web moviezone.cz.

Duna, Gangy z Birminghamu a nový Bond?

Nadcházející bondovku má režírovat Denis Villeneuve, režisér filmové Duny, scénář připravuje Steven Knight, tvůrce Gangů z Birminghamu. Tahle kombinace slibuje zajímavou tvůrčí sestavu, konkrétní podobu filmu ale zatím neznáme. Zákulisní zprávy počítají s tím, že by se natáčení mohlo rozběhnout v roce 2027. I tady však platí, že bez oficiálního potvrzení je lepší nechat si rezervu.

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Témata: Daniel Craig, Netflix

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