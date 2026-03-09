Kdo vybírá rodinnou dovolenou? Nejčastěji ženy, ukazují data cestování kanceláře

Lukáš Karbulka
  10:55
Ženy mají při plánování dovolených v českých rodinách hlavní slovo. Nejčastěji organizují rodinné a multigenerační pobyty a častěji než muži využívají také First Minute nabídky. Potvrzuje to výzkum i slavné osobnosti.
Ženy a dovolená. | foto: CK Blue Style

Plánování dovolené mají v českých rodinách nejčastěji na starosti ženy. Vyplývá to z dat cestovní kanceláře CK Blue Style, podle nichž ženy dominují především při organizaci rodinných a multigeneračních pobytů. Na ty často vyrážejí nejen rodiče s dětmi, ale také prarodiče – a právě babičky patří mezi ty, které dovolenou pro celou rodinu často vyřizují.

Muži se ženám v počtu objednávek přibližují hlavně v kategorii mladších dospělých ve věku od 18 do 45 let. Jakmile však do plánování vstoupí děti, přebírají iniciativu většinou ženy.

Matky znají lépe potřeby dětí

„Než se dospělí stanou rodiči, zařizují dovolenou téměř rovnoměrně ženy i muži. Jakmile ale cestují s dětmi, přebírají organizaci převážně ženy, které nejlépe vědí, co děti potřebují, a podle toho volí hotel i destinaci,“ řekla webu Metro.cz Simona Fischerová, tisková mluvčí CK Blue Style.

Podle ní se liší také způsob nákupu dovolených. „Naše data zároveň ukazují, že ženy nakupují dovolenou s větším předstihem než muži, častěji využívají First Minute nabídky a dominují zejména při výběru letních dovolených. V zimním období je zájem o exotiku mezi ženami a muži vyrovnanější,“ dodává.

V letních měsících rodiny vedené ženami nejčastěji vyrážejí do Bulharska, Turecka, Tuniska nebo Egypta. Při výběru převažují především hotely s programem all inclusive, které nabízejí zázemí pro děti, animační programy v českém jazyce a služby zaměřené na rodiny. Zároveň ale roste důraz na komfort, wellness a celkovou kvalitu služeb.

Ryze ženské dovolené převažují

Ženy zároveň častěji než muži vyrážejí na dovolenou bez rodiny. Podle dat CK Blue Style jsou čistě ženské dovolené výrazně častější než ty mužské – žen na ně vyrazí přibližně 4,4krát více než mužů.

Nejoblíbenějšími destinacemi těchto cest jsou řecké ostrovy, Itálie, Španělsko nebo Kapverdy. Oblíbené jsou zejména hotely určené pouze pro dospělé, které nabízejí klid i během hlavní turistické sezony.

Ženy a dovolená.

Jak vybírají dovolenou známé osobnosti

Rozhodování o dovolené jsme se zeptali také několika známých osobností z hudební scény. Zajímalo nás, kdo u nich doma vybírá destinaci, kdo má poslední slovo a podle čeho se při plánování řídí.

Česká rapperka Sharlota Blakk uvedla, že plánování dovolených má v rodině na starosti především ona. „Vzhledem k mojí i manželově pracovní vytíženosti plánuju dovolené vždy já. Dřív jsme nejezdili vůbec, teď už si to neumím představit. Cestování mě neskutečně naplňuje, i proto, že mi u nás chybí víc slunce. Jsem organizační typ a moje rodina nemá problém mi přenechat otěže, vždy to vymyslím ke spokojenosti všech.“

Podle ní záleží také na typu dovolené. „Jsme zvyklí na dobrodružnější formy dovolených. Pokud jedeme do vzdálené destinace, kam se pravděpodobně už nevrátíme, snažíme se zážitkově naplnit každý den bez ohledu na cenu. Když jedeme na pár dní odpočinku například do Egypta, ráda volím stejné resorty, kde to znám a mám jistotu, že budu spokojená.“

Podobně to má i DJ a moderátorka Andrea Pomeje. „Samozřejmě že vybírám já. A často i moje agentura, která nás pošle do určité destinace kvůli mé práci a my si z toho uděláme dovolenou. Finální slovo mám většinou také já, manžel je odevzdaný. Pokud jedeme na rodinnou dovolenou, soustředíme se hlavně na to, aby tam bylo vyžití pro dceru. Záleží mi také na mentalitě a kultuře země, na přírodě, klidu a možnosti se volně pohybovat mimo hotel.“

Zpěvák skupiny Monkey Business Matěj Ruppert říká, že rozhodování je u nich doma spíše společné. „Rád bych věřil, že je to po vzájemné dohodě. Po narození dcer se ale způsob výběru dovolené výrazně změnil, zejména když byly malé. Byla otázka, jestli šlo vůbec o dovolenou – speciálně pro mou ženu. Každopádně to stojí za to. Dnes je pro nás velmi podstatná vzdálenost a doba, kterou trvá se na místo dostat.“

Ženy dominují i mezi zaměstnanci

Silné zastoupení mají ženy také přímo v cestovní kanceláři. Mezi zaměstnanci CK Blue Style tvoří téměř čtyři pětiny pracovního týmu. Přibližně 60 procent žen působí také mezi delegáty v zahraničních destinacích.

Ještě výraznější převahu mají mezi animátory. V dětských Croco Club tvoří ženy více než 90 procent týmu a v programech pro dospělé Blue Club dokonce kolem 95 procent.

„O práci animátorů je velký zájem. Uchazeče důkladně vybíráme, důležitý je dobrý vztah k dětem, pozitivní energie i pohybové schopnosti. Přesto mezi zájemci výrazně převažují ženy,“ říká Eva Bébr, manažerka delegátského servisu CK Blue Style.

Animační programy probíhají především během hlavní letní sezony v nejžádanějších hotelech, z nichž řada je exkluzivně dostupná právě v nabídce CK Blue Style.

