Kdy a kde sledovat Survivor 2026
Pátá řada reality show Survivor Česko & Slovensko odstartuje premiérou 23. února 2026 na platformě Oneplay, na televizních obrazovkách TV Nova se objeví o den později. Na Oneplay má nový díl premiéru vždy v pondělí, úterý a ve středu večer.
O kolik se hraje
Stejně jako v minulých sezonách se soutěž natáčela v Dominikánské republice a provede jí osvědčený moderátor Ondřej Novotný. Vítěz letošního Survivoru si odnese hlavní výhru 2,5 milionu korun a nové auto.
Účastníci Survivor 2026
V soutěži se objeví 24 trosečníků. Podle televize Nova se tentokrát castingů zúčastnilo přes 10 000 fanoušků, mezi nimiž se objevili i známé osobnosti. Fanoušci jsou ale zatím rozpačití. Přestože se do Dominikánské republiky vydal například i vítěz Love Islandu Trabo nebo řada influencerů, mnohým divákům chybí výraznější jména.
Proto se začalo spekulovat o tom, že produkce údajně plánuje hru oživit nasazením takzvaných tajných soutěžících. Mluví se například o návratu oblíbených hráčů z minulých řad. „Pátá řada přináší nové silné momenty a unikátní zvraty, které se dosud nikde na světě neobjevily,“ přiživuje spekulace sama TV Nova.
|Soutěžící
|Trabo (Michal Trabalík)
31 let, reality star
|Vítěz Love Island 2024 působí jako rebel. Survivor bere jako dobrodružství, kde chce uspět strategicky, lídrovsky a inspirovat ostatní k překonávání hranic.
|Tereza (Tereza Svobodová)
29 let, porodní asistentka
|Zkušenosti z cestování, práce letušky i porodní asistentky ji naučily klidu v krizích a týmovosti. Survivor vnímá jako test vnitřní síly a věří v sílu ženské aliance.
|Adam (Adam Chlpík)
39 let, rapper
|Adam alias Rest je výrazná tvář českého rapu a člen labelu Ty Nikdy, známý autentickými texty a autoritativním projevem. Do Survivoru jde posunout své limity.
|Nela (Nela Slivková)
30 let, novinářka
|Po osobních pádech sebrala odvahu změnit životní směr a Survivor přišel v pravý čas. Věří, že nastal moment, kdy může soutěž vyhrát žena.
|Matěj (Matěj Libecajt)
37 let, key account manažer
|Sportovec tělem i hlavou: dřív hrál basket, dnes tíhne spíše k snowboardu, golfu nebo Muay Thai. Sociální sítě cíleně neřeší.
|Bára (Bára Hošková)
26 let, módní návrhářka
|Vybudovala vlastní značku od nuly a je zvyklá fungovat jako sólová hráčka s vysokými nároky na sebe.
|Jura (Jiří Drtil)
30 let, stavební inženýr
|Stavební inženýr a performer s extrémní výdrží, kterého formovala těžká nemoc i roky na pódiích. Do Survivoru jde dokázat, že limity existují hlavně v hlavě.
|Vendy (Vendula Wronka Fialová)
38 let, herečka
|Herečka známá mimo jiné ze seriálu Ulice bere Survivor jako další logickou výzvu.
|Ján (Ján Palko)
35 let, sous-chef
|Disciplínu, klid a systém si přenesl z kuchyně i do života. Věří, že poctivá práce a respekt mohou porazit intriky.
|Simona (Simona Kirchnerová)
28 let, modelka
|Slovenka, která poslední dekádu procestovala svět a dlouho testovala hranice. Extrémy ji přitahují: od přeplněného bytu v Istanbulu po kolumbijskou džungli. Survivor je pro ni konfrontace se sebou samou.
|Doki (Jan Dokládal)
26 let, moderátor
|Nepřehlédnutelný hlubokým hlasem, který mu otevřel dveře k moderování i hlasovému herectví (a galavečerům bojových sportů). Pracuje i s dětmi na táborech a otevřeně mluví o dysgrafii jako součásti své cesty. Se svými 205 cm je vidět i bez snahy.
|Eva (Eva Tesařová)
20 let, studentka
|Nejmladší účastnice s ambicemi a silnými emocemi, která si umí prosadit názor. S nadsázkou říká, že výhra by znamenala vysněnou kabelku Dior.
|Ondřej (Ondřej Kubina)
28 let, herec
|Herec balancující mezi seriály a autorskou zábavou, spoluzakladatel uskupení Kokoloko (stand-up, skeče, improvizace).
|Sára (Sára Trnková)
24 let, IT konzultantka
|Vyrostla ve složitých podmínkách a právě to v ní vypěstovalo disciplínu, empatii i potřebu nikdy se nevzdávat. Silně ji formoval vztah k mladšímu bratrovi s postižením a roky u koní, kde se věnovala westernovému ježdění na závodní úrovni.
|Lukáš (Lukáš Švec)
28 let, policista
|Lukáš má za sebou silný životní příběh. V dětství byl adoptován a své biologické rodiče nikdy nepoznal. Nezná ani své skutečné kořeny, sám ale věří, že by mohl mít filipínský původ. Pracuje jako kriminalista v utajení.
|Bety (Alžběta Levínská)
25 let, basketbalistka
|Profesionální basketbalistka z nejvyšší soutěže a reprezentantka, která startovala i na olympiádě v Paříži.
|Iki (Iki Ngatse)
25 let, podcaster
|Narodil se v Česku, část dětství strávil v Africe a tvrdé podmínky ho spíš motivují než děsí. V Praze se pohybuje mezi sportem, médii a zábavou – vede podcast s milionovými čísly. Hrál profesionálně basketbal a věnoval se také boxu, kde ale bohužel jeho jediný zápas skončil zraněním hlavy.
|Viviane (Viviane Kerstin)
25 let, pilates instruktorka
|Fitness influencerka a bývalá účastnice Love Islandu chce dokázat, že ženy zvládnou fyzickou i sociální hru. Spoléhá na disciplínu, šarm a soutěživost.
|Leoš (Leoš Svoboda)
23 let, stážista v jaderné elektrárně
|Survivor je jeho dětský sen a na ostrov přináší chaos, bizár a mluvení bez filtru. Do povědomí se dostal vítězstvím v amatérském MMA zápase za 27 sekund, což mu zvedlo sebevědomí i touhu po uznání.
|Žofie (Žofie Dařbujánová)
31 let, zpěvačka
|Frontmanka kapely MYDY jde do Survivoru po hlavě, improvizuje a riskuje.
|Otakar (Otakar Šenkýř)
32 let, designer
|Módní návrhář s vlastní značkou a minulostí profesionálního sportovce, která mu dala disciplínu i soutěživost. Na ostrově se chce ukázat jako hráč, co se nebojí jít k cíli klikatě – a klidně i jako záporák.
|Johana (Johana Nováčková)
28 let, herečka
|Prošla si těžkým obdobím boje s anorexií. Diváci ji znají ze seriálů, kde ztvárnila výrazné teenagerské role. Survivor bere jako hru i zrcadlo
|Stanislav (Stanislav Štěpánek)
28 let, AI architekt
|Survivor studuje celý život a vstupuje s ambicí ovládnout sociální hru. Už na základní škole si uspořádal narozeninovou oslavu inspirovanou touto soutěží a dokonce řešil i možnost amerického občanství kvůli zahraniční verzi.
|Denisa (Denisa Ryndová)
25 let, parkurová jezdkyně
|Modeling, Miss Media, parkur i amatérské MMA vítězství — fyzické výzvy jsou její přirozené prostředí. Na sítích budí silné emoce a sama říká, že ji lidé buď milují, nebo nenávidí.
Pravidla
Účastníci jsou rozděleni do kmenů, které mezi sebou soutěží v náročných výzvách o odměny a imunitu. Kmen, který imunitu nezíská, musí na kmenové radě vyřadit jednoho hráče.
Zhruba v polovině hry se kmeny sloučí a soutěž pokračuje individuálně. Vyřazení hráči se stávají členy poroty, která na závěrečné kmenové radě rozhodne o vítězi Survivor Česko & Slovensko.