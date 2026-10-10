Kdy budou další volby?
Prezidentské volby v Česku se uskuteční v lednu 2028. Přesný termín zatím nebyl vyhlášen. Prezident se volí na pět let a současné funkční období Petra Pavla skončí v březnu 2028.
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Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Jak dopadly prezidentské volby 2023?
Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2023. Do druhého kola postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš. V rozhodujícím hlasování zvítězil Pavel se ziskem 58,32 procenta hlasů. Babiš získal 41,67 procenta.
|Kandidát
|Výsledek 2. kola
|Petr Pavel
|58,32 %
|Andrej Babiš
|41,67 %
Pavel a Babiš hlasovali i v komunálních volbách 2026
Babiš i Pavel se zapojili také do komunálních voleb 2026. Prezident Petr Pavel původně plánoval hlasování vynechat kvůli zahraniční dovolené. Nakonec se ale v pátek 9. října vrátil do Česka a odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Své původní rozhodnutí označil za chybu a připustil, že prezident by měl jít příkladem.
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Výsledky voleb 2026
Premiér Andrej Babiš odevzdal hlas v Průhonicích u Prahy. Při hlasování uvedl, že by si přál, aby jeho hnutí ANO obhájilo výsledek z komunálních voleb v roce 2022. Za důležité označil také nové složení vedení Prahy.
Zda se Pavel a Babiš znovu utkají také v prezidentských volbách 2028, zatím není jisté. Petr Pavel může podle Ústavy kandidovat ještě na jedno bezprostředně navazující funkční období.