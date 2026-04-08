Kdy hraje Česko na MS 2026 ve fotbale? Máme přehledný program celého šampionátu

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Mistrovství světa ve fotbale 2026 se rychle blíží a přinese historické novinky i napínavé souboje. Kdy se hraje, jaký je program, kde sledovat výsledky a jaké jsou šance české reprezentace na postup? Odpovědi najdete v přehledném textu níže.
Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

foto: Michal Růžička, MAFRA

Mistrovství světa ve fotbale 2026 je za rohem a fanoušci po celém světě začínají odpočítávat poslední týdny do jeho startu. Turnaj, který odstartuje 11. června a potrvá až do 19. července 2026, bude výjimečný hned v několika ohledech – poprvé v historii ho společně uspořádají tři země, Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, a zároveň se rozšířil počet účastníků na 48 týmů.

Mistrovství světa ve fotbale 2026

Termín11. června 2026 – 19. července 2026
PořadateléSpojené státy americké, Kanada, Mexiko
Počet účastníků48 týmů
Počet skupin12 (A–L)
Týmy ve skupině4
Nováčci MS 2026Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, Curaçao
Formát skupinyKaždý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině
Postup do play-off1. a 2. tým ze skupiny + 8 nejlepších týmů ze 3. míst
Česká skupinaČESKO bude ve skupině A s Mexikem, JAR a Jižní Koreou

Češi postoupili na MS ve fotbale 2026. Ve skupině nemají žádné giganty, časy výkopů nepotěší

Program českých fotbalistů na MS 2026

Postup na MS si české národní mužstvo zajistilo v dodatečné kvalifikaci, ve které dvakrát uspělo v penaltovém rozstřelu. Nejprve po velkém boji vyřadilo v Edenu Irsko a v poslední březnový den na Letné po dalším dramatu skolilo i Dánsko.

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
112.06.04:00Jižní Korea – ČESKOEstadio Akron (Mexiko)
218.06.18:00ČESKO – JARMercedes-Benz Stadium (USA)
325.06.03:00ČESKO – MexikoEstadio Azteca (Mexiko)

Skupiny MS ve fotbale 2026

SkupinaTým 1Tým 2Tým 3Tým 4
AMexikoJARJižní KoreaČESKO
BKanadaKatarŠvýcarskoBosna
CBrazílieMarokoHaitiSkotsko
DUSAParaguayAustrálieTurecko
ENěmeckoCuraçaoPobřeží slonovinyEkvádor
FNizozemskoJaponskoTuniskoŠvédsko
GBelgieEgyptÍránNový Zéland
HŠpanělskoKapverdySaúdská ArábieUruguay
IFrancieSenegalNorskoIrák
JArgentinaAlžírskoRakouskoJordánsko
KPortugalskoUzbekistánKolumbieDR Kongo
LAnglieChorvatskoGhanaPanama

Program zápasů MS ve fotbale 2026

Skupina A

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
111.06.21:00Mexiko – JAREstadio Azteca (Mexiko)
112.06.04:00Jižní Korea – ČESKOEstadio Akron (Mexiko)
218.06.18:00ČESKO – JARMercedes-Benz Stadium (USA)
219.06.03:00Mexiko – Jižní KoreaEstadio Akron (Mexiko)
325.06.03:00JAR – Jižní KoreaEstadio BBVA (Mexiko)
325.06.03:00ČESKO – MexikoEstadio Azteca (Mexiko)

Skupina B

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
112.06.21:00Kanada – Bosna a HercegovinaBMO Field (Kanada)
113.06.21:00Katar – ŠvýcarskoSan Francisco Bay Area Stadium (USA)
218.06.21:00Švýcarsko – Bosna a HercegovinaLos Angeles Stadium (USA)
219.06.00:00Kanada – KatarBC Place (Kanada)
324.06.21:00Švýcarsko – KanadaBC Place (Kanada)
324.06.21:00Bosna a Hercegovina – KatarSeattle Stadium (USA)

Skupina C

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
114.06.00:00Brazílie – MarokoNew York/New Jersey Stadium (USA)
114.06.03:00Haiti – SkotskoBoston Stadium (USA)
220.06.00:00Skotsko – MarokoBoston Stadium (USA)
220.06.03:00Brazílie – HaitiPhiladelphia Stadium (USA)
325.06.00:00Maroko – HaitiAtlanta Stadium (USA)
325.06.00:00Skotsko – BrazílieMiami Stadium (USA)

Skupina D

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
113.06.03:00USA – ParaguayLos Angeles Stadium (USA)
114.06.06:00Austrálie – TureckoBC Place (Kanada)
219.06.21:00USA – AustrálieSeattle Stadium (USA)
220.06.06:00Turecko – ParaguaySan Francisco Bay Area Stadium (USA)
326.06.04:00Turecko – USALos Angeles Stadium (USA)
326.06.04:00Paraguay – AustrálieSan Francisco Bay Area Stadium (USA)

Skupina E

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
114.06.19:00Německo – CuraçaoHouston Stadium (USA)
115.06.01:00Pobřeží slonoviny – EkvádorPhiladelphia Stadium (USA)
220.06.22:00Německo – Pobřeží slonovinyToronto Stadium (Kanada)
221.06.02:00Ekvádor – CuraçaoKansas City Stadium (USA)
325.06.22:00Curaçao – Pobřeží slonovinyPhiladelphia Stadium (USA)
325.06.22:00Ekvádor – NěmeckoNew York/New Jersey Stadium (USA)

Skupina F

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
114.06.22:00Nizozemsko – JaponskoDallas Stadium (USA)
115.06.04:00Švédsko – TuniskoMonterrey Stadium (Mexiko)
220.06.19:00Nizozemsko – ŠvédskoHouston Stadium (USA)
221.06.06:00Tunisko – JaponskoMonterrey Stadium (Mexiko)
326.06.01:00Tunisko – NizozemskoKansas City Stadium (USA)
326.06.01:00Japonsko – ŠvédskoDallas Stadium (USA)

Skupina G

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
115.06.21:00Belgie – EgyptSeattle Stadium (USA)
116.06.03:00Írán – Nový ZélandLos Angeles Stadium (USA)
221.06.21:00Belgie – ÍránLos Angeles Stadium (USA)
222.06.03:00Nový Zéland – EgyptBC Place (Kanada)
327.06.05:00Nový Zéland – BelgieBC Place (Kanada)
327.06.05:00Egypt – ÍránSeattle Stadium (USA)

Skupina H

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
115.06.18:00Španělsko – KapverdyAtlanta Stadium (USA)
116.06.00:00Saúdská Arábie – UruguayMiami Stadium (USA)
221.06.18:00Španělsko – Saúdská ArábieAtlanta Stadium (USA)
222.06.00:00Uruguay – KapverdyMiami Stadium (USA)
327.06.02:00Kapverdy – Saúdská ArábieHouston Stadium (USA)
327.06.02:00Uruguay – ŠpanělskoGuadalajara Stadium (Mexiko)

Skupina I

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
116.06.21:00Francie – SenegalNew York/New Jersey Stadium (USA)
117.06.00:00Irák – NorskoBoston Stadium (USA)
222.06.23:00Francie – IrákPhiladelphia Stadium (USA)
223.06.02:00Norsko – SenegalNew York/New Jersey Stadium (USA)
326.06.21:00Norsko – FrancieBoston Stadium (USA)
326.06.21:00Senegal – IrákToronto Stadium (Kanada)

Skupina J

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
117.06.03:00Argentina – AlžírskoKansas City Stadium (USA)
117.06.06:00Rakousko – JordánskoSan Francisco Bay Area Stadium (USA)
222.06.19:00Argentina – RakouskoDallas Stadium (USA)
223.06.05:00Jordánsko – AlžírskoSan Francisco Bay Area Stadium (USA)
328.06.04:00Alžírsko – RakouskoKansas City Stadium (USA)
328.06.04:00Jordánsko – ArgentinaDallas Stadium (USA)

Skupina K

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
117.06.19:00Portugalsko – DR KongoHouston Stadium (USA)
118.06.04:00Uzbekistán – KolumbieMexico City Stadium (Mexiko)
223.06.19:00Portugalsko – UzbekistánHouston Stadium (USA)
224.06.04:00Kolumbie – DR KongoGuadalajara Stadium (Mexiko)
328.06.01:30Kolumbie – PortugalskoMiami Stadium (USA)
328.06.01:30DR Kongo – UzbekistánAtlanta Stadium (USA)

Skupina L

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
117.06.22:00Anglie – ChorvatskoDallas Stadium (USA)
118.06.01:00Ghana – PanamaToronto Stadium (Kanada)
223.06.22:00Anglie – GhanaBoston Stadium (USA)
224.06.01:00Panama – ChorvatskoPhiladelphia Stadium (USA)
327.06.23:00Panama – AnglieNew York/New Jersey Stadium (USA)
327.06.23:00Chorvatsko – GhanaPhiladelphia Stadium (USA)

Play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Fáze turnajePočet týmůPočet zápasůTermín
1. kolo play off321628. 6. – 3. 7.
Osmifinále1684. 7. – 7. 7.
Čtvrtfinále849. 7. – 11. 7.
Semifinále4214. 7. – 15. 7.
Zápas o 3. místo2118. 7.
Finále2119. 7.

Pavouk MS ve fotbale 2026

  • Do vyřazovací části jsou předem pevně zařazeni pouze vítězové skupin a týmy z 2. míst.
  • Týmy ze 3. míst se doplní podle předem daného klíče. FIFA má připravených 495 možných kombinací podle toho, z kterých skupin třetí týmy postoupí.
  • První čtyři země ze žebříčku FIFA (Argentina, Španělsko, Anglie a Francie) byly nasazeny tak, aby se v případě vítězství ve skupině mohly potkat až v semifinále.

Bez aklimatizace se v Mexiku hraje těžko. Soupeře čeká kemp v horách, Čechy nížina

Na mistrovství světa ve fotbale 2026 se v základní části odehraje 72 zápasů. Jak se bude pokračovat?

1. kolo play off

Zápas (číslo)ZápasDatumČas (SELČ)Místo
Zápas 73Druhý tým skupiny A vs. druhý tým skupiny B28. 6. 202621:00Los Angeles, USA
Zápas 76Vítěz skupiny C vs. druhý tým skupiny F29. 6. 202619:00Houston, USA
Zápas 74Vítěz skupiny E vs. 3. tým (A/B/C/D/F)29. 6. 202622:30Boston, USA
Zápas 75Vítěz skupiny F vs. druhý tým skupiny C30. 6. 202603:00Monterrey, MEX
Zápas 78Druhý tým skupiny E vs. druhý tým skupiny I30. 6. 202619:00Dallas, USA
Zápas 77Vítěz skupiny I vs. 3. tým (C/D/F/G/H)30. 6. 202623:00New York/New Jersey, USA
Zápas 79Vítěz skupiny A vs. 3. tým (C/E/F/H/I)1. 7. 202603:00Mexico City, MEX
Zápas 80Vítěz skupiny L vs. 3. tým (E/H/I/J/K)1. 7. 202618:00Atlanta, USA
Zápas 82Vítěz skupiny G vs. 3. tým (A/E/H/I/J)1. 7. 202622:00Seattle, USA
Zápas 81Vítěz skupiny D vs. 3. tým (B/E/F/I/J)1. 7. 202602:00San Francisco, USA
Zápas 84Vítěz skupiny H vs. druhý tým skupiny J2. 7. 202621:00Los Angeles, USA
Zápas 83Druhý tým skupiny K vs. druhý tým skupiny L3. 7. 202601:00Toronto, CAN
Zápas 85Vítěz skupiny B vs. 3. tým (E/F/G/I/J)3. 7. 202605:00Vancouver, CAN
Zápas 88Druhý tým skupiny D vs. druhý tým skupiny G3. 7. 202620:00Dallas, USA
Zápas 86Vítěz skupiny J vs. druhý tým skupiny H3. 7. 202623:00Miami, USA
Zápas 87Vítěz skupiny K vs. 3. tým (D/E/I/J/L)4. 7. 202602:30Kansas City, USA

Osmifinále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 89Vítěz Z73 vs. Vítěz Z754. 7. 202618:00Philadelphia, USA
Zápas 90Vítěz Z74 vs. Vítěz Z774. 7. 202622:00Houston, USA
Zápas 91Vítěz Z76 vs. Vítěz Z785. 7. 202618:00Dallas, USA
Zápas 92Vítěz Z79 vs. Vítěz Z805. 7. 202622:00Atlanta, USA
Zápas 93Vítěz Z83 vs. Vítěz Z846. 7. 202618:00Kansas City, USA
Zápas 94Vítěz Z81 vs. Vítěz Z826. 7. 202622:00Seattle, USA
Zápas 95Vítěz Z85 vs. Vítěz Z877. 7. 202618:00Vancouver, CAN
Zápas 96Vítěz Z86 vs. Vítěz Z887. 7. 202622:00Miami, USA

Čtvrtfinále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 97Vítěz Z89 vs. Vítěz Z909. 7. 202621:00Boston, USA
Zápas 98Vítěz Z93 vs. Vítěz Z9410. 7. 202621:00Los Angeles, USA
Zápas 99Vítěz Z91 vs. Vítěz Z9211. 7. 202618:00Toronto, CAN
Zápas 100Vítěz Z95 vs. Vítěz Z9611. 7. 202622:00New York/New Jersey, USA

Semifinále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 101Vítěz Z97 vs. Vítěz Z9814. 7. 202621:00Dallas, USA
Zápas 102Vítěz Z99 vs. Vítěz Z10015. 7. 202621:00Atlanta, USA

Zápas o 3. místo

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 103Poražení Z101 vs. Poražení Z10218. 7. 202623:00Miami, USA

Finále

ZápasSoupeřiDatumČasMísto
Zápas 104Vítěz Z101 vs. Vítěz Z10219. 7. 202621:00New Jersey, USA

Kde sledovat MS ve fotbale 2026?

Zápasy české fotbalové reprezentace na mistrovství světa na americkém kontinentu odvysílají souběžně kanály ČT sport i Nova Action. Obě televize budou paralelně vysílat i zahajovací utkání, finále a zápas o třetí místo. Dalších 50 utkání odvysílá každá televize exkluzivně.

Češi mají velkou šanci na postup, tvrdí predikce MS. Rozhodovat bude každý gól

Stadiony pro MS ve fotbale 2026

Město / ZeměStadionPřibližná kapacita
East Rutherford, USAMetLife Stadium82 500
Arlington (Dallas), USAAT&T Stadium94 000
Atlanta, USAMercedes-Benz Stadium75 000
Houston, USANRG Stadium72 220
Kansas City, USAArrowhead Stadium76 000
Los Angeles (Inglewood), USASoFi Stadium70 240
Philadelphia, USALincoln Financial Field69 796
Seattle, USALumen Field69 000
San Francisco Bay Area, USALevi’s Stadium68 500
Boston (Foxborough), USAGillette Stadium65 878
Miami (Miami Gardens), USAHard Rock Stadium64 700
Mexico City, MEXEstadio Azteca87 523
Monterrey, MEXEstadio BBVA53 500
Guadalajara (Zapopan), MEXEstadio Akron49 850
Toronto, CANBMO Field (rozšířený)45 500
Vancouver, CANBC Place54 500

🔹 Celkem 16 stadionů ve 16 městech, nejvíc v USA (11), dále Mexiko (3) a Kanada (2).

Medailisté mistrovství světa ve fotbale

RočníkFináleZápas 3. místo
2022 (Katar)Argentina – Francie 4:3 na penaltyChorvatsko – Maroko 2:1
2018 (Rusko)Francie – Chorvatsko 4:2Belgie – Anglie 2:0
2014 (Brazílie)Německo – Argentina 1:0pNizozemsko – Brazílie 3:0
2010 (JAR)Španělsko – Nizozemsko 1:0pNěmecko – Uruguay 3:2
2006 (Německo)Itálie – Francie 1:1, 5:3 pen.Německo – Portugalsko 3:1
2002 (J. Korea a Japonsko)Brazílie – Německo 2:0Turecko – J. Korea 3:2
1998 (Francie)Francie – Brazílie 3:0Chorvatsko – Nizozemsko 2:1
1994 (USA)Brazílie – Itálie 0:0, 3:2 pen.Švédsko – Bulharsko 4:0
1990 (Itálie)Německo – Argentina 1:0Itálie – Anglie 2:1
1986 (Mexiko)Argentina – Německo 3:2Francie – Belgie 4:2p
1982 (Španělsko)Itálie – Německo 3:1Polsko – Francie 3:2
1978 (Argentina)Argentina – Nizozemsko 3:1pBrazílie – Itálie 2:1
1974 (Německo)Německo – Nizozemsko 2:1Polsko – Brazílie 1:0
1970 (Mexiko)Brazílie – Itálie 4:1Německo – Uruguay 1:0
1966 (Anglie)Anglie – Německo 4:2pPortugalsko – SSSR 2:1
1962 (Chile)Brazílie – Československo 3:1Chile – Jugoslávie 1:0
1958 (Švédsko)Brazílie – Švédsko 5:2Francie – Německo 6:3
1954 (Švýcarsko)Německo – Maďarsko 3:2Rakousko – Uruguay 3:1
1950 (Brazílie)Uruguay – Brazílie 2:1Švédsko
1938 (Francie)Itálie – Maďarsko 4:2Brazílie – Švédsko 4:2
1934 (Itálie)Itálie – Československo 2:1pNěmecko – Rakousko 3:2
1930 (Uruguay)Uruguay – Argentina 4:2USA a Jugoslávie (nehrálo se)

