Kdy nejpozději objednat vánoční dárky? Přinášíme přehled posledních termínů u hlavních dopravců

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  9:00
Češi nakupují vánoční dárky online každým rokem intenzivněji a předvánoční doručovací špička se tak stala jedním z klíčových momentů pro e-shopy i dopravce. Každý zákazník i prodejce řeší stále stejnou otázku: kdy nejpozději odeslat balík, aby dorazil včas pod stromeček? Přinášíme přehled doporučených termínů, které pomohou minimalizovat riziko zpoždění.

Otevírání sítě jiným logistickým hráčům je součástí širší strategie skupiny Packeta, kam patří i česká Zásilkovna. (15. října 2025) | foto: Zásilkovna

Předvánoční provoz tradičně eskaluje mezi 10. a 15. prosincem, letošní největší nápor očekávají odborníci do dneška. Silný provoz však potrvá minimálně do středy 17. prosince. V této době dopravci odbavují největší množství zásilek a každá rezerva může rozhodnout o tom, zda dárek dorazí včas.

Zákazníci by při vytváření objednávek měli myslet i na to, že některé menší e-shopy nepodávají balíky formou svozu, ale odevzdávají je na výdejních místech nebo v boxech. Pokud tedy balíky z e-shopu dorazí až po denním svozu, zásilka tam zůstává až do dalšího dne, což může doručení o den protáhnout.

Nicméně toto je faktor, který zákazník neovlivní. Klíčové je, aby měl samotný e-shop přehled o tom, jak balíčky podává, a tomu pak přizpůsobil komunikaci směrem k zákazníkům.

Michal Benatzky ze společnosti Upgates

Přehled nejzazších doporučených termínů podle dopravců

DPD: bezpečně do 19. prosince

DPD uvádí 19. prosinec jako poslední bezpečný termín pro předání balíků. I zásilky podané 22. prosince často dorazí 23., nicméně bez garance.

  • bezpečný deadline: 19. 12.
  • doručení pravděpodobné i u zásilek podaných 22. 12.
  • možnost vyzvednutí v boxech i 24. 12.

GLS: kurýr až do 22. prosince, výdejní místa dříve

GLS zvládá vysoké objemy i v největším náporu, nicméně termíny se liší podle typu služby.

  • GLS Kurýr: předání do 22. 12. 2025
  • GLS Box: do 21. 12. 2025 (do 17:00)
  • GLS ParcelShop: do 19. 12. 2025

PPL: doporučení 19. prosince, vysoká šance i 22. prosince

PPL neuvádí jeden konkrétní deadline. Data z předchozích let však ukazují, že nejbezpečnější je držet se 19. prosince. Přesto zásilky podané v pondělí 22. prosince doručuje PPL ve více než 96 procentech případů následující den.

  • doporučený termín: 19. 12.
  • vysoká šance doručení při podání 22. 12.

Zásilkovna / Packeta: doporučení do 19. prosince

Jistotu doručení mají balíky podané nejpozději 19. prosince. Posledním doručovacím dnem je 23. prosinec. Zásilkovna zároveň v prosinci zkracuje lhůty na vyzvednutí balíků na výdejních místech i v Z-boxech.

Česká pošta / Balíkovna: držet se 19. prosince

Česká pošta tradičně zveřejňuje termíny později, odborníci proto doporučují orientovat se dle Zásilkovny a volit bezpečný deadline 19. prosince. Přestože dochází k posílení kapacit, v posledních dnech sezóny je potřeba počítat s možným zpožděním.

Obecně platí, že transparentní komunikace redukuje množství dotazů typu „Kde je můj balík?“ a pomáhá prodejcům zvládnout nejnáročnější období roku s menším tlakem. „Skutečnou garanci doručení nemůže dát nikdo. Ač jsou čeští přepravci spolehliví, v předvánočním období existuje vždy malé riziko, že se zásilka opozdí nebo dokonce ztratí,“ dodává Benatzky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

14. prosince 2025

Kumpáni vezli ze Slovenska léky na výrobu pervitinu, vůz zastavila policie

Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...

Terénní auto, jehož posádka vezla se Slovenska zásilku léků potřebných k výrobě pervitinu, zastavila policie v Kyjově na Hodonínsku. Kumpáni léky nakoupili v tamních lékárnách. Zakázanou látku...

14. prosince 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Obyvatelé Lukova odmítli v sobotním referendu stavbu větrných elektráren

ilustrační snímek

Obyvatelé Lukova na Znojemsku odmítli v sobotním referendu stavbu větrných elektráren. Hlasování se zúčastnilo téměř 67 procent oprávněných obyvatel, z 226...

14. prosince 2025,  aktualizováno 

Chcete koupit zříceninu? Stát chce dát do aukce hrádek v Mikulově, radnice je v šoku

K vycházkám láká v Mikulově Kozí hrádek

Zřícenina, která se tyčí nad jihomoravským Mikulovem, patří mezi jednu z dominant města. Kozí hrádek dříve sloužil k jeho ochraně, dnes je oblíbeným výletním místem turistů i místních. Brzy však...

14. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Keramik, který staví kachlová kamna: Každá jsou životním příběhem, vypráví

Martin Hadrava vyzdvihuje u kamen i jejich skvělou výhřevnost. Stačí v nich...

Patnáct let u kamen a pořád s jiskrou v očích – tak působí Martin Hadrava z Klikova na Třeboňsku, který se zamiloval do kachlových pecí a nakonec i do samotného stavění kamen. Původní profesí je však...

14. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Jaro plné novinek i velkých návratů. Premiérová sezona TV Nova a Oneplay rozhodně nebude nudit

Z O2 TV a Voyo je Oneplay

Televizní skupina Nova a streamovací služba Oneplay vstupují do jara s nejpestřejší nabídkou posledních let. Diváky čeká řada velkolepých návratů, premiér i originálních projektů. Od odvážných...

14. prosince 2025

Drony hledají v obci na Zlínsku pohřešovaného chlapce, vrtulník vzlétnout nemohl

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec Marek Hejhal z Halenkovic. (12. prosinec 2025)

Policie pokračuje v pátrání po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku. Situace se nezměnila ani po druhé noci. V neděli policisté nasadili na pátrání přímo v Halenkovicích velké...

14. prosince 2025  8:32,  aktualizováno  10:55

Po roce radní změnil názor. Přibyslav konečně schválila rekonstrukci náměstí

Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují...

Po více než roce od uzavření architektonické soutěže schválili přibyslavští radní vítězný návrh na proměnu Bechyňova náměstí. Během té doby se nemohli shodnout, zda podle něho skutečně postupovat, či...

14. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

U přehrady Harcov hořel v noci neobydlený dům, škoda je milion korun

U přehrady Harcov hořel neobydlený dům (14. prosince 2025)

K požáru dvoupodlažního domu u přehrady Harcov vyjížděli v sobotu v noci hasiči z Liberce. Oheň se podařilo poměrně rychle zlikvidoval, v objektu nikdo nebyl. Škodu hasiči předběžně odhadli na milion...

14. prosince 2025  10:12

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle, péči o šest dětí zvládá už jen stěží

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle. Péči o 6 dětí zvládá už jen...

Rakovinu prsu lékaři diagnostikovali Markétě Zaoralové v roce 2019. Od té doby téměř nepřetržitě podstupuje léčbu. Nemoc se letos vrátila v agresivní podobě, s metastázami v kostech i na mozku. Do...

14. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rudou věž smrti povede k záchraně a oživení nový správce Dominik Jandl

Novým správcem Rudé věže smrti se stal Dominik Jandl.

Národní památkový ústav vybral správce kulturní památky Rudá věž smrti v Ostrově. Obnovu připomínky uranových lágrů v Jáchymově bude spravovat Dominik Jandl. I když pracuje už od 8. prosince,...

14. prosince 2025  9:02

Kdy nejpozději objednat vánoční dárky? Přinášíme přehled posledních termínů u hlavních dopravců

Otevírání sítě jiným logistickým hráčům je součástí širší strategie skupiny...

Češi nakupují vánoční dárky online každým rokem intenzivněji a předvánoční doručovací špička se tak stala jedním z klíčových momentů pro e-shopy i dopravce. Každý zákazník i prodejce řeší stále...

14. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.