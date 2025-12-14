Předvánoční provoz tradičně eskaluje mezi 10. a 15. prosincem, letošní největší nápor očekávají odborníci do dneška. Silný provoz však potrvá minimálně do středy 17. prosince. V této době dopravci odbavují největší množství zásilek a každá rezerva může rozhodnout o tom, zda dárek dorazí včas.
Zákazníci by při vytváření objednávek měli myslet i na to, že některé menší e-shopy nepodávají balíky formou svozu, ale odevzdávají je na výdejních místech nebo v boxech. Pokud tedy balíky z e-shopu dorazí až po denním svozu, zásilka tam zůstává až do dalšího dne, což může doručení o den protáhnout.
Nicméně toto je faktor, který zákazník neovlivní. Klíčové je, aby měl samotný e-shop přehled o tom, jak balíčky podává, a tomu pak přizpůsobil komunikaci směrem k zákazníkům.
Michal Benatzky ze společnosti Upgates
Přehled nejzazších doporučených termínů podle dopravců
DPD: bezpečně do 19. prosince
DPD uvádí 19. prosinec jako poslední bezpečný termín pro předání balíků. I zásilky podané 22. prosince často dorazí 23., nicméně bez garance.
- bezpečný deadline: 19. 12.
- doručení pravděpodobné i u zásilek podaných 22. 12.
- možnost vyzvednutí v boxech i 24. 12.
GLS: kurýr až do 22. prosince, výdejní místa dříve
GLS zvládá vysoké objemy i v největším náporu, nicméně termíny se liší podle typu služby.
- GLS Kurýr: předání do 22. 12. 2025
- GLS Box: do 21. 12. 2025 (do 17:00)
- GLS ParcelShop: do 19. 12. 2025
PPL: doporučení 19. prosince, vysoká šance i 22. prosince
PPL neuvádí jeden konkrétní deadline. Data z předchozích let však ukazují, že nejbezpečnější je držet se 19. prosince. Přesto zásilky podané v pondělí 22. prosince doručuje PPL ve více než 96 procentech případů následující den.
- doporučený termín: 19. 12.
- vysoká šance doručení při podání 22. 12.
Zásilkovna / Packeta: doporučení do 19. prosince
Jistotu doručení mají balíky podané nejpozději 19. prosince. Posledním doručovacím dnem je 23. prosinec. Zásilkovna zároveň v prosinci zkracuje lhůty na vyzvednutí balíků na výdejních místech i v Z-boxech.
Česká pošta / Balíkovna: držet se 19. prosince
Česká pošta tradičně zveřejňuje termíny později, odborníci proto doporučují orientovat se dle Zásilkovny a volit bezpečný deadline 19. prosince. Přestože dochází k posílení kapacit, v posledních dnech sezóny je potřeba počítat s možným zpožděním.
Obecně platí, že transparentní komunikace redukuje množství dotazů typu „Kde je můj balík?“ a pomáhá prodejcům zvládnout nejnáročnější období roku s menším tlakem. „Skutečnou garanci doručení nemůže dát nikdo. Ač jsou čeští přepravci spolehliví, v předvánočním období existuje vždy malé riziko, že se zásilka opozdí nebo dokonce ztratí,“ dodává Benatzky.