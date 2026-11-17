Kdo čeká, že druhá polovina listopadu přinese postupný nástup zimy, může se dočkat i mírnějšího počasí. Podle výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) do 6. prosince by se příští týden mohl přiblížit teplotně nadprůměrným hodnotám.
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Do tašky si přibalte deštník
Tento týden přinese převážně oblačnou až zataženou oblohu s deštěm nebo přeháňkami.
O víkendu se ochladí
- Během pracovních dnů se budou odpolední teploty nejčastěji pohybovat mezi sedmi a dvanácti stupni.
- V pátek se na jižní Moravě mohou vyšplhat až ke čtrnácti.
- Pocitově ale počasí znepříjemní vítr. Nejsilnější má být v úterý a ve středu, kdy mohou jeho nárazy v Čechách a ve Slezsku dosahovat rychlosti 55 až 70 kilometrů za hodinu. Od čtvrtka by měl slábnout.
- Ani na sváteční úterý se tak nevyplatí plánovat pobyt venku bez nepromokavé vrstvy
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Příští týden může být mírnější
V týdnu od 23. do 29. listopadu by se teploty podle měsíčního výhledu ČHMÚ mohly přiblížit nadprůměrným hodnotám pro tuto část roku.
- Týdenní průměr denních maxim meteorologové očekávají kolem šesti stupňů, noční minima v průměru kolem nuly.
- Jednotlivé dny se však mohou výrazně lišit. Srážkově by měl týden odpovídat běžným listopadovým hodnotám.
Přelom měsíců přinese ochlazení
Pro týden od 30. listopadu do 6. prosince výhled počítá s průměrem denních maxim kolem tří stupňů. Přechodně se může objevit i výraznější mráz. Srážkově mají být jednotlivé týdny průměrné.