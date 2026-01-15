Když chybí zářivé slunce, padá nálada. Zima je pro Čechy úplně nejtěžší

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  19:30
Na zdravotní potíže spojené s nejrůznějšími komplikacemi srdce na konci starého a začátku nového roku už deník Metro upozorňoval. Zima však přináší do lidské psychiky řadu dalších komplikací.

Fotografové mají nostalgickou a tajemnou atmosféru s mlhou v zimě rádi. Lidská psychika si s ní ale často neví rady. | foto: MAFRA

Třetí pondělí v lednu je považováno za „nejdepresivnější den v roce“ (viz box). Původně se ale jednalo o obchodní trik, jak nalákat zákazníky na nákup zájezdů v Anglii, proto také celosvětový název Blue Monday. Psychiatři i psychologové záležitost odmítají jako pseudovědecké tvrzení. Hlavně proto, že autor pojmu, psycholog Cliff Arnall, vykoumal umělou rovnici, která spojila dohromady psychické problémy s konkrétním časovým údobím roku.

Psycholog ale vytvořil pochybnou konstrukci zištně. Zdůvodnění vypracoval na žádost cestovní kanceláře, která pak nutila lidi, aby si udělali místo novoročních splínů radost.

Nejméně oblíbeným obdobím je zima

I bez toho ale je realitou, že pro mnoho lidí je počátek nového roku a zima vůbec ne vždy optimistickým obdobím. Podle čerstvého průzkumu KB Pojišťovny mezi více než tisícovkou dospělých Čechů je zima nejméně oblíbeným obdobím. Za nejdepresivnější sezonu označilo zimu přes 60 procent dotázaných.

Nedostatek slunce, frustrace z nesplněných novoročních předsevzetí a pro některé lidi i povánoční prázdná peněženka, ne-li dokonce dluhy, to všechno sráží psychickou pohodu. „Čísla jasně ukazují, že psychické obtíže jsou běžnou součástí života mnoha Čechů. Pětasedmdesát procent z nich v našem dotazníku uvedlo, že v posledních pěti letech zažili období, kdy se cítili psychicky vyčerpaní nebo na hraně vyhoření,“ říká produktový manažer Pavel Sedlář z KB Pojišťovny.

Češi utíkají před tmou a zimou na jih

Mimochodem, na konci loňského roku se podle údajů českých cestovních kanceláří vydalo do slunného zahraničí historicky nejvíc Čechů. I to svědčí o skutečnosti, že lidé chtějí depresivnímu období roku uniknout. Ze tmy a chladu na jih do tepla a k moři. Například cestovní kancelář Blue Style měla v loňském roce pětinásobně víc prodaných zájezdů do tepla než v roce 2019. „Největší zájem byl o Dubaj a Ras Al Khaimah ve Spojených arabských emirátech, dále o Omán, Kapverdy či o vzdálenější a žádaný Zanzibar v Indickém oceánu,“ uvedla mluvčí cestovky Simona Fischerová.

Mezi dospívajícími roste psychopatie

Na nejrůznější stránky psychických problémů upozornila tento týden i Česko-slovenská psychofarmakologická konference v Mariánských Lázních. Kritickému a mnohostrannému přetížení v Česku čelí zejména dětská a dorostová psychiatrie. „Data ukazují, že nejde o mediální paniku, ale o realitu klinické praxe. Čísla potvrzují bezprecedentní nárůst psychopatologie v dospívání a nárůst nespokojenosti se svým duševním, ale i fyzickým zdravím, u adolescentů v řadě zemí světa,“ říká k situaci Michal Goetz, místopředseda Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti.

V Česku má podle statistik této společnosti téměř třetina dívek ve věku 11 až 20 let a více než desetina chlapců zkušenost se sebepoškozováním. Linka bezpečí hlásí až trojnásobný nárůst těchto intervencí oproti roku 2016. Alarmující jsou podle Goetze také údaje o sebevražednosti. „Sebevražda je v České republice druhou až třetí nejčastější příčinou úmrtí ve věkové kategorii 15 až 24 let. V roce 2023 zemřelo v Česku sebevraždou 48 dětí a mladistvých do 19 let, což je nejvyšší číslo za poslední dekádu,“ varuje psychiatr Michal Goetz.

Varování. Lidská emoce není vždy nemoc

Odborníci ale upozorňují i na opačnou stránku problému psychického stavu v české společnosti. „Psychiatrie byla kdysi kritizována za to, že zavírala lidi za zdi léčeben. V současnosti čelí opačnému problému. Její dveře jsou otevřené až příliš,“ upozorňuje Jan Vevera z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. V psychiatrických ambulancích přibývá lidí s obtížemi, které nelze jednoznačně označit za nemoc.

„Běžné lidské emoce a životní obtíže jsou stále častěji vykládány jako příznaky duševní poruch,“ popisuje Jan Vevera.

Přemíra netu

  • Psychiatři upozorňují na růst duševních potíží v souvislosti se stále větší přítomností lidí ve virtuální realitě internetu.
  • Digitální ekosystém, ve kterém nyní lidé převážně pobývají, narušuje mechanismy takzvané sociální homeostázy, tedy potřeby optimálního množství kvantity a kvality mezilidských vztahů. Technické parametry sociálních sítí pak navozují specifické vzorce neshody mezi oběma parametry sociálních interakcí, což vede k řadě psychických potíží současné doby včetně sebepoškozování a emoční dysregulace.
  • Čeští uživatelé starší 60 let stráví na sítích v průměru 88 minut denně. Naopak mileniálové jsou na sítích 156 minut denně.
  • Lidé mladší 15 let jsou v průměru denně na internetu ještě déle, a to 188 minut.

