Takže ještě jednou. V tomto článku se nebudeme bavit o Mayday (v originálu Plane) s Gerardem Butlerem. V tomhle Mayday hrají představitelé filmových Deadpoola a Poirota. Filmová novinka Mayday streamovací platformy Apple TV+ nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
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Reynolds nechce zemřít
V novém Mayday se Ryan Reynolds, nevím pokolikáté už, ocitá v roli člověka, který je v háji, ví o tom a trousí u toho hlášky. Tentokrát je ale všechno o něco zajímavější, protože se píše rok 1987, jsme hluboko na sovětském území a zraněný americký pilot Troy Kelly (Reynolds) se probouzí přivázaný k posteli v lesní chatě.
Jde o probuzeníčko jako vystřižené z thrilleru Misery nechce zemřít. Stará se o něj totiž Nikolaj Ustinov (Branagh), bývalý agent KGB, který je Reynoldsův, respektive Troyův, vůbec největší fanoušek. Má totiž poněkud zvláštní slabost pro americkou kulturu, obdivuje Spojené státy a doma má kromě pořádně velkého sudu s kořalkou také pořádně ojetou videokazetu s Top Gunem.
U válení v posteli a kurýrování však děj snímku pochopitelně nekončí. Tvůrci John Francis Daley a Jonathan Goldstein (Noční hra, Dungeons & Dragons: Čest zlodějů) na ploše necelých dvou hodin servírují zábavný akční výplach, který okouzluje nejen odlehčenou retro atmosférou, ale i funkční chemií ústřední herecké dvojice.
Top Gun po soudružsku
Z Mayday se velice záhy stává buddy komedie o přátelství amerického Deadpoola a sovětského Zlatoslava Lockharta či již zmiňovaného Poirota (Branagh hrál v minulosti oba). Jejich vztah překvapivě netestují jen „zlí“ komunisté, ale také něco mnohem méně exotického – západní pokrytectví.
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Ze zprvu naivního blba Nikolaie se totiž ve výsledku vyklubává daleko větší realista, než jakým je jeho americký protipól Troy. Uvědomuje si, že během služby u KGB dělal věci, na které rozhodně není pyšný. Nejvíc ho to dohání ve vztahu s lesbickou dcerou Annou (Maria Bakalova), která se zapojila do disentu.
Troy má naopak zpočátku v americký systém a jeho hodnoty takřka bezmeznou důvěru a na sovětskou propagandu automaticky nahlíží jako na zlo. Jenže postupně zjišťuje, že svět není tak jednoduchý. Pomáhá mu v tom nejen Nikolai, ale i setkání s několika obyčejnými místními lidmi, kteří rozhodně nevypadají jako filmoví padouši. Pořád jsme ale v odlehčeném akčňáku, takže až nerealisticky rychle dochází k očekávanému sblížení obou hrdinů a k překonání vzájemné nedůvěry. A pak to všechno dobře dopadne. A vy se, minimálně u scény s poklopem, možná i zasmějete.
Hodný, zlý a sovětský
S trochou nadsázky by se dalo napsat, že je Mayday tak trochu jiný Top Gun pro diváky, kteří nevěří na hodné Američany a zlé komunisty. Pravda, film sice s chutí vytahuje dobrodružné archetypy, v nichž sovětský padouch číhá prakticky za každým rohem (či stromem), zároveň ale dokáže podvratně shodit patriotickou mytologii svého slavného leteckého vzoru.
Jak už jsem navíc zmínil výše, tentokrát o malinko méně hláškující Reynolds a sympaticky přehrávající Branagh spolu na obrazovce tvoří tak dobrý tým, že je to až k neuvěření.
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Sečteno, podtrženo, Mayday je pořád neskutečná kravina, která divákovi rozhodně nenastiňuje, jak by to svého času realisticky vypadalo, kdyby se uprostřed sovětských lesů potkali Rus a Američan. Kdepak. Možná si ale tohle falešné retro, kde si lze střílet jak z dodnes problematického Ruska, tak ze země Mavericka a řetězce McDonald’s, užijete právě proto. Jako nenáročná zábava na nudný večer jde za mě o lehce nadprůměrnou podívanou. Hodně podobně na mě před pár lety zafungovalo již zmiňované (a o dva levely lepší) Dungeons & Dragons. Že bych si od Daleyho a Goldsteina nakoukal i další snímky?
A hláška na závěr: „Výcvik u KGB vás dobře vyškolil.“ „Taky mě školili, abych vězni nikdy nedával ostrý předmět.“
Mayday