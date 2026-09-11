Když Deadpool potká Poirota. Na Apple TV+ přistál bláznivý Top Gun ze sovětského Ruska

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  17:00
Sledovat Metro na Googlu
Z filmu Mayday (2026)

Z filmu Mayday (2026) | foto: Apple TV+

Kenneth Branagh jako Hercule Poirot ve filmu Vražda v Orient expresu
Kenneth Branagh jako Hercule Poirot v novém filmu Vražda v Orient expresu
Kenneth Branagh ve filmu Dunkerk
Kenneth Branagh ve filmu Dunkerk
17 fotografií
Máte rádi filmy, ve kterých někdo spadne letadlem na nepřátelské území a pak se musí prostřílet ke svobodě a přežití? Výborně. Jen si dejte pozor, který Mayday si na v tuzemsku dostupných streamovacích platformách pustíte. Jeden tu už totiž máme z roku 2023. Gerard Butler v něm po havárii letadla zachraňoval spolu s Mikem Colterem pasažéry před ozbrojenými rebely. Ten nový a aktuálnější (i když, jak se to vezme) má zase Ryana Reynoldse, Kennetha Branagha, studenou válku, Top Gun a Rusko. Nesoudně kreativní distributoři nám zkrátka umějí dělat v hlavách a názvech guláš.

Takže ještě jednou. V tomto článku se nebudeme bavit o Mayday (v originálu Plane) s Gerardem Butlerem. V tomhle Mayday hrají představitelé filmových Deadpoola a Poirota. Filmová novinka Mayday streamovací platformy Apple TV+ nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Rebecca Ferguson odhaluje největší tajemství. Co se skutečně stalo se světem tam venku?

Reynolds nechce zemřít

V novém Mayday se Ryan Reynolds, nevím pokolikáté už, ocitá v roli člověka, který je v háji, ví o tom a trousí u toho hlášky. Tentokrát je ale všechno o něco zajímavější, protože se píše rok 1987, jsme hluboko na sovětském území a zraněný americký pilot Troy Kelly (Reynolds) se probouzí přivázaný k posteli v lesní chatě.

Z filmu Mayday (2026)

Jde o probuzeníčko jako vystřižené z thrilleru Misery nechce zemřít. Stará se o něj totiž Nikolaj Ustinov (Branagh), bývalý agent KGB, který je Reynoldsův, respektive Troyův, vůbec největší fanoušek. Má totiž poněkud zvláštní slabost pro americkou kulturu, obdivuje Spojené státy a doma má kromě pořádně velkého sudu s kořalkou také pořádně ojetou videokazetu s Top Gunem.

U válení v posteli a kurýrování však děj snímku pochopitelně nekončí. Tvůrci John Francis Daley a Jonathan Goldstein (Noční hra, Dungeons & Dragons: Čest zlodějů) na ploše necelých dvou hodin servírují zábavný akční výplach, který okouzluje nejen odlehčenou retro atmosférou, ale i funkční chemií ústřední herecké dvojice.

Kenneth Branagh jako Hercule Poirot ve filmu Vražda v Orient expresu
Kenneth Branagh jako Hercule Poirot v novém filmu Vražda v Orient expresu
Kenneth Branagh ve filmu Dunkerk
Kenneth Branagh ve filmu Dunkerk
17 fotografií

Top Gun po soudružsku

Z Mayday se velice záhy stává buddy komedie o přátelství amerického Deadpoola a sovětského Zlatoslava Lockharta či již zmiňovaného Poirota (Branagh hrál v minulosti oba). Jejich vztah překvapivě netestují jen „zlí“ komunisté, ale také něco mnohem méně exotického – západní pokrytectví.

Netflix má další hit, který nestojí za to. Mysteriózní novinka s „Escobarem“ ukrývá jen prázdný scénář

Ze zprvu naivního blba Nikolaie se totiž ve výsledku vyklubává daleko větší realista, než jakým je jeho americký protipól Troy. Uvědomuje si, že během služby u KGB dělal věci, na které rozhodně není pyšný. Nejvíc ho to dohání ve vztahu s lesbickou dcerou Annou (Maria Bakalova), která se zapojila do disentu.

Troy má naopak zpočátku v americký systém a jeho hodnoty takřka bezmeznou důvěru a na sovětskou propagandu automaticky nahlíží jako na zlo. Jenže postupně zjišťuje, že svět není tak jednoduchý. Pomáhá mu v tom nejen Nikolai, ale i setkání s několika obyčejnými místními lidmi, kteří rozhodně nevypadají jako filmoví padouši. Pořád jsme ale v odlehčeném akčňáku, takže až nerealisticky rychle dochází k očekávanému sblížení obou hrdinů a k překonání vzájemné nedůvěry. A pak to všechno dobře dopadne. A vy se, minimálně u scény s poklopem, možná i zasmějete.

Z filmu Mayday (2026)

Hodný, zlý a sovětský

S trochou nadsázky by se dalo napsat, že je Mayday tak trochu jiný Top Gun pro diváky, kteří nevěří na hodné Američany a zlé komunisty. Pravda, film sice s chutí vytahuje dobrodružné archetypy, v nichž sovětský padouch číhá prakticky za každým rohem (či stromem), zároveň ale dokáže podvratně shodit patriotickou mytologii svého slavného leteckého vzoru.

Jak už jsem navíc zmínil výše, tentokrát o malinko méně hláškující Reynolds a sympaticky přehrávající Branagh spolu na obrazovce tvoří tak dobrý tým, že je to až k neuvěření.

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Sečteno, podtrženo, Mayday je pořád neskutečná kravina, která divákovi rozhodně nenastiňuje, jak by to svého času realisticky vypadalo, kdyby se uprostřed sovětských lesů potkali Rus a Američan. Kdepak. Možná si ale tohle falešné retro, kde si lze střílet jak z dodnes problematického Ruska, tak ze země Mavericka a řetězce McDonald’s, užijete právě proto. Jako nenáročná zábava na nudný večer jde za mě o lehce nadprůměrnou podívanou. Hodně podobně na mě před pár lety zafungovalo již zmiňované (a o dva levely lepší) Dungeons & Dragons. Že bych si od Daleyho a Goldsteina nakoukal i další snímky?

A hláška na závěr: „Výcvik u KGB vás dobře vyškolil.“ „Taky mě školili, abych vězni nikdy nedával ostrý předmět.“

Mayday

  • Režie: John Francis Daley, Jonathan Goldstein
  • Scénář: John Francis Daley, Jonathan Goldstein
  • Kamera: Barry Peterson
  • Hudba: Colin Stetson
  • Hrají: Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Marcin Dorociński, Maria Bakalova, David Morse, Clark Johnson, Wendy Crewson, Louis Cancelmi, Josh Hamilton, Alex Mallari Jr., Alden Adair, Lovell Adams-Gray, John Francis Daley, Robert Crooks, Lorrie Odom, Arthur Holden, Alex Ozerov-Meyer, Mark Antony Krupa, Alexandra Kimajeva, Chanel Mings, Jurij Kekalo, János Timkó, Attila Halász, Gábor Maday, Roland Imre, Elek Kőri, Sándor Bencze, János Füzi, Péter Fancsikai, Donald Sales, Christian Jadah, Joey Coleman, Jonathan Goldstein, Jean-Marc Konan a další.
  • Produkce: David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Ashley Fox, Jonathan Goldstein, John Francis Daley
  • Casting: Mindy Marin
  • Střih: Jamie Gross, John Lee
  • Zvuk: Brandon Proctor
  • Scénografie: Nora Takacs Ekberg, Suzanne Cloutier, Michèle Laliberté
  • Masky: Kathy Kelso, Anna Tesner
  • Kostýmy: Debra McGuire
Z filmu Mayday (2026)
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co teprve takový, který by zvládl Vltavu či zasněžený Petřín? Podívali jsme se s pomocí umělé inteligence...

Dálnici D11 zastavila hromadná nehoda. Komplikace byly v obou směrech

ilustrační snímek

Dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové v sobotu kolem poledne zablokovala nehoda pěti aut, vyžádala si jedno lehké zranění. Auta havarovala v místě dopravního omezení. Komplikace...

12. září 2026  13:32,  aktualizováno 

O prohlídky rekonstruovaného areálu Bekon byl v Hrádku nad Nisou velký zájem

ilustrační snímek

O prohlídky rekonstruovaného areálu bývalé textilky Bekon v Hrádku nad Nisou na Liberecku byl dnes velký zájem. Lidé byli zvědaví hlavně na nový Dům sportu,...

12. září 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Palačovská spojka se otevřela cyklistům. Klíčové spojení Valašska s dálnicí je skoro hotové

ŘSD otevřelo téměř dokončenou novou silnici 1/35 u Valašského Meziříčí chodcům,...

Obyvatelé Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje se dnes mohli poprvé projít a projet po nové silnici I/35 u Valašského Meziříčí. Klíčová cesta, tzv. Palačovská spojka, přivede řidiče...

12. září 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Rychlá jízda v zatáčce skončila totálním zničením vozidla v příkopu

Řidič BMW u Přerova nezvládl zatáčku. Zranění jsou dva mladí lidé. (12. září...

Mladý řidič v osobním voze značky BMW nezvládl u Přerova vlivem nepřiměřené rychlosti průjezd zatáčkou a skončil v příkopu. Zaklíněného muže museli hasiči ze zdemolovaného vozu vyprostit, do...

12. září 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zrušila bych politické trafiky, říká kandidátka. Chce změnit fungování Prahy 6

Kandidátka na starostku šesté městské části Eva Smutná (TOP 09)

Zrušit politické trafiky, posílit odborníky na rozvoj města a udělat z Prahy 6 místo, kde si bydlení udrží i běžná rodina. Kandidátka na starostku šesté městské části Eva Smutná (TOP 09) v rozhovoru...

12. září 2026

Chtěli šály soupeřů. Za loupež musí platit desetitisíce a hokej naživo dlouho neuvidí

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení.

Jedna podmínka, peněžité tresty v rozmezí 18 až 27 tisíc korun a nejméně na rok a půl zákaz návštěvy ligových hokejových utkání. S takovým trestem od soudu odešlo šest fanoušků Dukly, kteří po...

12. září 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Muže středního věku záchranáři po pádu z kola na Hodonínsku museli resuscitovat

ilustrační snímek

Muže ve středním věku museli dnes po pádu z kola v Tasově na Hodonínsku resuscitovat záchranáři. V kritickém stavu a za stálé resuscitace ho převezli...

12. září 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

Krnovu uleví další obchvat, stát už na miliardovou silnici hledá stavebníka

Vizualizace západního obchvatu Krnova – jedna z plánovaných křižovatek

Po jihovýchodu také západ. Příští rok začne v Krnově růst další, tentokrát západní obchvat města. Ten definitivně odkloní tranzitní dopravu mimo zástavbu. Propojí silnice I/45 a I/57 a auta od...

12. září 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Karlovice chtějí spojit protipovodňovou ochranu s novým veřejným prostorem

ilustrační snímek

Obec Karlovice na Bruntálsku dokončila v září 2026 studii v údolí řeky Opavy, která navrhuje propojit připravovaná protipovodňová opatření s úpravou veřejného...

12. září 2026  13:35,  aktualizováno  13:35

Zakázali nám choreo před Slavií, tvrdí Tepličáci. Policie to obratem popřela

ilustrační snímek

Policie odmítla tvrzení fanoušků fotbalových Teplic, že by jim před nedělním duelem se Slavií plošně zakázala choreografii. Podle vyjádření bezpečnostních složek šlo pouze o opatření proti velkým...

12. září 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

12. září 2026  14:02

Ostrava bude potřetí hostit přehlídku ochotnického divadla, nabídne čtyři hry

ilustrační snímek

Čtyři představení ochotnických divadelních souborů nabídne od října do března přehlídka Ochotníci na prknech v ostravském kulturním domě K-Trio. Třetí ročník...

12. září 2026  12:20,  aktualizováno  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet