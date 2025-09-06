Filip Šinkner ze Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) nyní pracuje s několika dobrovolníky, kteří se rozhodli pro skupinovou léčbu svých nejrůznějších opakovaných poruch sexuálního chování.
To, že našli sílu svěřit se s intimními problémy odborníkům, možná zabrání budoucímu delikventnímu jednání. „Ano, setkávám se s klienty, kteří se obávají, že v rámci svých sexuálních představ by to mohlo přerůst v praktické jednání, a bojí se, že by něco provedli,“ potvrzuje zkušenosti z praxe Šinkner.
Zatím si to jen představují, ale co kdyby...
Podle Šinknera to konkrétně znamená, že trpí některými parafilními poruchami, tedy dlouhotrvajícím sexuálním zájmem o netypické objekty nebo aktivity.
Může to být sklon k sexu s malými dětmi, se zvířaty, ale i sledování sexu u jiných lidí, tedy voyeurismus. Tito lidé tuší, že by mohli i ublížit, pokud by nezůstalo jen u jejich vzrušivých představ.
I to je důvod, proč v rámci Sexuologického ústavu zahájilo nově pomoc Centrum psychosexuální pomoci. Předmětem jejich činnosti je, aby se klienti naučili své sexuální chutě a představy alespoň omezovat nebo zvládat. Současně jde i o to, aby nepodléhali řadě mýtů, které ve společnosti v souvislosti s „jinými“ sexuálními představami a praktikami panují.
Životní osudy některých pacientů dokládají, že taková psychická závislost může směřovat i k osobní tragédii. „Jeden z pacientů přiznal, že sledování porna nebo ukájení se i v pracovní době mu zabíralo denně až pět hodin a dokonce se už jednou dostal do situace, kdy ze zoufalství stál u železniční trati se sebevražednými úmysly. Silně se ho dotýkaly pocity nesnášenlivosti vůči sobě samému,“ říká Kateřina Klapilová, vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence Národního ústavu pro duševní zdraví. Pacient se naštěstí odhodlal k návštěvě sexuologie.
O pornografii panují v české společnosti mýty
Jak dokládá primář Sexuologického ústavu Libor Zámečník, nadměrná závislost na sexu se může překlopit do problémů, které se projeví neschopností soustředit se v zaměstnání, nadměrným utrácením za placené pornografické kanály v televizi i na internetu, případně za placený sex. „Cílem nového centra je, aby docházelo k otevřenému dialogu o sexualitě,“ zdůrazňuje Zámečník.
Odborníci upozorňují, že u osob, které mají vyšší citlivost k sexuálním podnětům a představám, způsobují potíže i mýty zakořeněné v naší společnosti, které vedou k depresivním myšlenkám u lidí, kteří od okolí vnímají, že se „chovají nevhodně“. „Setkáváme se s názory, že sledování pornografie vede k sexuálním deliktům, že rozvrací partnerské vztahy, že je pornografie jako celek škodlivá a že způsobuje například sexuální dysfunkce,“ vyjmenovává některé obecně zažité „báje“ Kateřina Klapilová.
Proto během individuální léčby a skupinových terapií není snaha, aby se účastníci zcela zřekli například sledování pornografie nebo dokonce sexuálních aktivit. „Cílem je zdravá sexualita, s možností prožitku uspokojení a intimity, což by mělo vést například k rozšíření oblastí života, na které je možno zaměřit pozornost, aby se lidé naučili pracovat s pocitem viny a studu,“ dodává Klapilová z Centra pro sexuální zdraví a intervence.