Zasílám do soutěže můj úlovek. | foto: Archiv Evy Vackové

Rybaření už dávno není jen mužská záležitost. Stále více žen se vydává k vodě, loví kapitální úlovky a boří stereotypy. Důkazy nám připluly do jarní fotosoutěže. Na naši výzvu zareagovaly desítky čtenářek, které se pochlubily svými úlovky. Do redakční pošty dorazilo skoro sto fotek. Někdy snímek zaslala sama rybářka, jindy ji do soutěže přihlásil partner nebo třeba dcera. Bylo tedy z čeho vybírat a konečný verdikt naší redakce nebyl jednoduchý – fotky se opravdu moc povedly. Nicméně po dlouhých bojích jsme vybrali těchto pět, dle našeho mínění, nejlepších fotek. Odměnu 500 korun tak od nás získávají:

Barbora Eyerová

Petra Hlavsová

Eva Vacková

Romana Zemanová

Emma Žídková

Za redakci bychom chtěli všem poděkovat za krásné fotky. Přejeme krásné úlovky v letošní i dalších sezonách. Výherkyním jsme zaslali e-mail s prosbou o doplnění údajů pro zaslání odměny.