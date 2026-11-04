V roce 2030 završí sága Ve stínu jeřabiny od Štěpána Javůrka poslední knihou příběh přes několik desetiletí a generací až do roku 1950. Právě pokřtěný první díl s názvem Prokop zahrnuje období 1938 až 1940 a nesmí čekat na pokračování s velkými pauzami. Nakladatelství Moba z Brna dalo Javůrkovi jasný rozkaz. Každé z dalších tří pokračování vyjde vždy v říjnu. Ústřední postavou prvního dílu je Josefína, mladá žena, jejíž plány na obyčejný život během několika měsíců převrátí naruby.
Jádro příběhu vychází ze skutečných událostí. Kde je hranice mezi historickou skutečností a literární fikcí?
Literární fikce je zde přítomná a nepovažuji ji za nic špatného. Vždycky se ale musí děj odehrávat na pravdivém historickém pozadí.
Občas se vás na besedách lidé ptají, zda se z vlastních dějin umíme poučit.
Často, v souvislosti s válkou, kterou vede Rusko proti Ukrajině, říkám těm, kteří paralely nevidí, ať se zamyslí nad tím, co jsme zažili my. Vnímáme nároky Hitlera na Sudety, prohlášení, že mu šlo o utlačované krajany, o jejich bezpečí, a proto měl na území právo, jako nespravedlnost. Stejně jako německou okupaci. Co je ruská agrese? Její zastánci argumentují, že šlo přece o ochranu utlačované ruské menšiny na Ukrajině. V roce 1938 to bylo bezpráví, v roce 2022 spravedlnost?
|
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Pro mladší jsou události roku 1938 vzdálenou historií. Mohou podobné romány fungovat jako mezigenerační most?
Na besedách s mladými lidmi říkám: Nezapomínejte na to, že do archivu, do knihovny nebo do kroniky můžete zajít i za třicet let. Ale doba, kdy se lze ptát žijících pamětníků, je omezená.
V knize Léta sametová se vracíte k historickému románu. Věděl jste už při jejich psaní, co bude následovat?
Při jejich psaní jsem se setkal s pamětnicí, jejíž vyprávění mě tak zasáhlo, že jsem chtěl rukopis Let sametových okamžitě opustit a začít hned s románem Ve stínu jeřabiny. Naštěstí mě nakladatel umravnil, a tak jsem rozepsaná Léta dokončil.
Příběh začíná v létě 1938. Co vás na tomto okamžiku českých dějin zajímalo?
Celé to období konce první republiky, krize roku 1938 i samotný Mnichov, to vše je opředeno mnoha mýty, a skoro bych se nebál říct až legendami. Často se píše a dopodrobna rozebírá, co dělal Beneš, co Hodža, jak se chovala armáda, jestli jsme se měli bránit, nebo neměli… Mě ale zajímalo, co ti obyčejní lidé?
|
GTA 6 je za dveřmi. Co nabídne nové Vice City a s čím musí čeští hráči počítat?
Josefína touží stát se učitelkou a žít obyčejný život. Pak do něj vstoupí velké dějiny.
Sní sen o tom, jak se stane učitelkou, bude učit děti, žít krásný život. A najednou prásk! Dějiny se na ni valí a nikoho se neptají, jestli si právě takhle život představoval. Moc jednoduchý život jsem jí nepřipravil.
Válka Josefíninu rodinu rozdělí. Co pro vás tento motiv znamená?
Nechtěl jsem primárně psát o rozdělené rodině, to spíše vyplynulo z děje. Válka rozděluje rodiny, je to jedna z nejhorších věcí, které přináší. O to víc bychom si měli vážit toho, že žijeme v zemi, která válku už dlouhá desetiletí nezažila. Je to velký dar, který občas bereme jako něco automatického.
Románový Prokop se zapojí do odboje. Jak se vám píše o odvaze, která není okázalá, ale tichá a velmi osobní?
Opravdová odvaha je vždy neokázalá. Protože když musíte projevit opravdovou odvahu a kuráž, nemáte na pózy a okázalost čas. Sir Nicholas Winton. Jak velké věci ten člověk provedl a vše dělal skromně, bez humbuku…
|
Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí
Josefínin otec Vladimír odchází bojovat do zahraničí.
Postava Vladimíra je pro celou sérii zásadní především v tom, že projde největším přerodem a vývojem. Od kladné role k záporné a zase zpět. Díky tomu, co prožije, díky tomu, že má často strach a obavy, díky tomu, co prožije za války i po ní.
Proč jste pro název celé ságy zvolil právě jeřabinu?
Jeřáb ptačí je nejtypičtější strom Krušných hor. Velmi odolný a houževnatý. Roste na mnoha místech, a zvláště na konci léta a začátku podzimu jsou díky jeřabinám Krušné hory krásně červeně zbarvené.
První díl se odehrává na více místech. Jak bude v dalších knihách sílit role Krušných hor?
V prvním a druhém díle se Krušné hory budou objevovat pouze ve vložených kapitolách popisujících změnu nálady a atmosféry v pohraničí, zatímco ve třetím a čtvrtém díle už se bude příběh odehrávat téměř výhradně v pohraničí, v Krušných horách.
Čtenář ví, kam dějiny po roce 1938 směřují. Je těžší držet v takovém historickém románu napětí?
Výhodou zpracovávání historických témat je jejich síla. Nevýhodou fakt, že čtenář většinou tuší, jak to všechno dopadne. I já sám, jako autor, jsem měl při psaní občas chvíle, kdy jsem nahlas svým postavám říkal: Kdybyste tušili, jak jednou dopadnete… Jako konkrétní případ mohu uvést rok 1940 a náladu sudetských Němců v Krušných horách. V té době byli ještě s vývojem nadmíru spokojení. Přitom za pět let měli navždy opustit své domovy. Kdyby bývali tušili…
|
Queer romance z hokeje: V drsném sportu je citlivost tabu, spisovatelka to chce změnit
Jedním z výrazných témat románu je svoboda. Co pro vás znamená?
Svoboda je pro mě největší hodnotou života. Nejen svoboda fyzická, možnost cestovat, žít tam, kde člověk touží, dělat věci, které jej naplňují. Ale především svoboda duševní. Svobodně myslet, prožívat, tvořit. Jsem přesvědčen, že největší výzva, která je před současným lidstvem, spočívá v tom udržet si svobodu a zároveň žít tak, abychom předali tuhle planetu dalším generacím v co nejlepším stavu.
Za pět let se vašich knih prodalo přes 200 tisíc. Mění úspěch psaní nových knih?
Světská sláva polní tráva. Jsou to hezká čísla. Mám radost, že se knihy prodávají, že je čtenáři čtou, že se mohu živit tím, co mě baví a naplňuje. Při psaní rozhodně na čísla nemyslím.
Štěpán Javůrek