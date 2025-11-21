Když se na Džerbě, největším tuniském ostrově, vznese devatenáct balonů, zavládne velká romantika

Autor: Vilém Janouš
Stmívá se a u pláže Sidi Yati 1 na tuniském ostrově Džerba se něco chystá. Je začátek listopadu a většina turistů už ostrov opustila. Kolem ohraničeného prostoru o velikosti fotbalového hřiště se shromažďují místní i zbylí turisté. Na prostranství najíždějí auta s naloženými vozíky a zanedlouho šero proříznou plameny z hořáků, které ženou horký vzduch do nachystaných balonů. Na Džerbě se koná první ročník mezinárodního balonového festivalu.
Zatímco večer balonisté uspořádali show na pláži Sidi Yeti 1, druhý den už byli...

Zatímco večer balonisté uspořádali show na pláži Sidi Yeti 1, druhý den už byli na nohou před svítáním na letišti u nekropole Souk el Guebli. Za rozbřesku pak piloti naskákali do košů a se svými stroji se vznesli do vzduchu. | foto: Vilém Janouš

Výhled na Džerbu z výšky vyvolává mezi pasažéry nadšení. Do vzduchu je vzal...
Na západním okraji Džerby se nachází krokodýlí farma. Chová několik stovek...
V městečku Er Riadh se nachází unikátní galerie pod širým nebem. V uličkách...
V uličkách čtvrti Hara Sghira v městečku Er Riadh lze trávit hodiny. Zdi...
„Festivalu se zúčastnilo devatenáct balonů,“ říká za pořadatele viceprezident Tuniské letecké asociace a sám pilot dopravních letadel Ali Dridi.

Do Tuniska přivezli své létající aparáty piloti z řady zemí, zejména z Francie, Německa nebo také ze Španělska. Právě z jihošpanělské Malagy dorazil Mariano Olivera Fumanal. „Tunisané jsou mí velcí přátelé, takže sem jezdím často,“ tvrdí pilot, který vzpomněl i na českého výrobce horkovzdušných balonů firmu Kubíček. Nicméně Mariano používá balon španělské značky Ultra Magic.

Za rozbřesku na letišti u nekropole Souk el Guebli se piloti připravují na start svých létajících aparátů.

Pořadatelé si Džerbu nevybrali náhodou. Je označována za bránu tuniského takzvaného velkého jihu a především je oblíbeným místem turistů. Ostatně organizátoři by rádi i díky tomuto festivalu turistickou sezonu o něco prodloužili.

Češi mají ostrov rádi

Ostrov se přitom těší velké oblibě i mezi českými výletníky. Kateřina Urbanová Dušková z Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch uvádí, že jen loni navštívilo Tunisko přibližně 140 tisíc Čechů. Čtyřicet procent z nich mířilo právě na Džerbu.

Oblíbený ostrov

  • Džerba je největší ze šedesáti tuniských ostrovů.
  • Hlavním městem je Houmt Souk, kde žije téměř 45 tisíc obyvatel. V centru je rozsáhlé tržiště plné drobných obchodníků a#řemeslníků.
  • Nejznámější a nejnavštěvovanější pláž je Sidi Mahrez. Vyznačuje se velice jemným pískem. Na jihu ostrova je Guellale. Centrum hrnčířů.

To potvrzují i cestoví kanceláře. Například klienti společnosti Blue Style, kteří se rozhodli pro dovolenou v Tunisku, častěji preferují ostrov před pevninou. Nejde jenom o pláže a skvělou turistickou infrastrukturu. „Džerba má neopakovatelnou atmosféru, kterou jinde v Tunisku nezažijete,“ láká na ostrov expertka na cestování a obchodní ředitelka zmíněné cestovní kanceláře Lenka Pátek. Džerba je největší ze šedesáti tuniských ostrovů a je velmi suchá. Vždyť vodu je nutné dopravovat z pevniny potrubím, které vede podél takzvané římské cesty na jihovýchodě ostrova. Římská cesta byla postavena na původních římských základech a v současné době se kvůli houstnoucí dopravě rozšiřuje.

Galerie pod širým nebem

Když se turisté nabaží písečných pláží a moře s příjemnou teplotou, mohou zamířit na obhlídku dalších pamětihodností. Rozhodně by neměli minout Djerbahood, což je galerie pod otevřeným nebem - v úzkých uličkách zde narazí na zhruba 250 uměleckých děl. „Pokaždé když tam přijedu, je to trochu jiné. Některé malby za tu dobu už vyšisovaly, některé naopak přibyly. Navíc objevím další, když zabloudím do uličky, kde jsem ještě nebyla,“ popisuje znalkyně Tuniska Kateřina Urbanová Dušková, která zemi křižuje už po dvě desetiletí. Bez nadsázky lze říct, že tam zná každý kámen.

V uličkách čtvrti Hara Sghira v městečku Er Riadh lze trávit hodiny. Zdi pokrývá na 250 děl, která vytvořili umělci z řady zemí. Vhod pak přijde některá z kavárniček, kde nabízejí za slušnou cenu dobrou kávu.

Djerbahood se nachází v Hara Sghira, v překladu malá čtvrť, v městečku Er Riadh. Historie této galerie se začala psát v roce 2014, když na popud Mehdiho Ben Šejcha na místo dorazilo asi 150 umělců zhruba třiceti různých národností. Ti začali na zdi tvořit svá díla a navždy proměnili tvář celé čtvrti. V době naší návštěvy se v uličkách právě na pozvání zakladatele galerie pohybovala skupina argentinských umělců, kteří obhlíželi místa, kde zanechají svou stopu.

Prastará synagoga

Galerií může turista bloudit hodiny. Není pak od věci si na chvíli odpočinout v některé z kavárniček, například v Aladinovi. Za dobrou cenu tu mají výbornou kávu.

Er Riadh je také jednou ze dvou vesnic na ostrově s židovským osídlením. Jeho přítomnost připomíná synagoga El Ghriba, která je považována za nejstarší synagogu v severní Africe. Zřejmě i na celém světě. Tradice vypráví, že po zničení Šalamounova chrámu Babyloňany v roce 586 před naším letopočtem byly základní kámen a část dveří převezeny právě na Džerbu. Tyto artefakty se pak staly základem synagogy El Ghriba. V synagoze jsou také uloženy jedny z nejstarších svitků tóry psané na gazelí kůži.

Nedaleko od Er Riadh se nachází synagoga El Ghruba. Jedná se o nejstarší synagogu v severní Africe a zřejmě i na celém světě. Její historie sahá až od šestého století před naším letopočtem.

Džerba je svou rozlohou jen o něco větší než Praha a počtem obyvatel velká zhruba jako Plzeň. Rozhodně však stojí za to ji pořádně prozkoumat. „Na Džerbě stojí za to ochutnat místní kuchyni. Rybí pokrmy, kuskus s mořskými plody, saláty z pečených paprik a rajčat nebo sladké datle tvoří základ tradiční gastronomie. Místní kuchaři používají kvalitní olivový olej a čerstvé bylinky, což dává jídlům lehkost a svěžest. K obědu si dejte šťávu z právě vylisovaných pomerančů, které tu chutnají úplně jinak než doma,“ dodává Lenka Pátek.

