„Když se to povede, bude to největší koncert, co kdy v historii Edenu byl. Nikdy tam totiž nestálo pódium přímo uprostřed, což jednak znamená, že nezavřeme ani jednu tribunu, a taky to, že budeme obklopeni lidmi a hrát se bude do všech stran. Tím pádem budeme blízko všem a všechny lístky jsou vlastně super, což není samozřejmost,“ říká frontman Mirai Navrátil k chystanému koncertu v Edenu. A dodává: „Ten nápad vyšel z hromadného brainstormingu v touze uchopit tenhle koncert prostě jinak a v chuti přinést lidem koncertně něco nového. To je, řekl bych, asi náš úděl v téhle malé zemi, neustále přicházet s něčím novým, aby se lidi těšili na to, s čím je zas překvapíme.“
Vizuálně to podle jeho slov bude úplně jiný formát show, než jsou fanoušci zvyklí. „Zvuk hraje všemi směry a vlastně i vizuál, světla i LED obrazovky, aby bylo vidět z každé strany. Do velké míry to počítá se změnou dramaturgie tak, abychom tam byli pro všechny čtyři strany,“ přibližuje Navrátil s tím, že součástí programu budou určitě i hudební hosté. „S hosty počítáme, to má naše publikum rádo,“ dodává se smíchem.
Než bude koncert v Edenu, chtěla by kapela vydat novou desku. Tu zatím poslední s názvem Tomodachi vydala na jaře loňského roku. „Už teď na přelomu října a listopadu vydáme první vlaštovku z připravovaného alba a pak budeme postupně vydávat další ochutnávky. Mám napsanou zhruba půlku desky a mám z toho zatím velkou radost,“ doplňuje hudebník.
Předprodej vstupenek odstartuje už dnes v osm hodin ráno.