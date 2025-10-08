Když se to povede, bude to největší koncert, co kdy v historii Edenu byl, říká Mirai Navrátil

Iveta Benáková
  7:59
Marek Ztracený, Ewa Farna, Helena Vondráčková a nejnověji kapela Mirai. To jsou čeští hudební interpreti, kteří se rozhodli uspořádat svůj koncert na stadionu fotbalové Slavie v Edenu. Skupina Mirai zde ohlásila svůj dosud největší koncert na 12. června 2027. Přidala k tomu ale jedno edenské poprvé, a to 360stupňové pódium.

Kapela Mirai se rozhodla na svém koncertě v Edenu využít potenciál 360stupňového pódia uprostřed stadionu. | foto: Kubo Križo

„Když se to povede, bude to největší koncert, co kdy v historii Edenu byl. Nikdy tam totiž nestálo pódium přímo uprostřed, což jednak znamená, že nezavřeme ani jednu tribunu, a taky to, že budeme obklopeni lidmi a hrát se bude do všech stran. Tím pádem budeme blízko všem a všechny lístky jsou vlastně super, což není samozřejmost,“ říká frontman Mirai Navrátil k chystanému koncertu v Edenu. A dodává: „Ten nápad vyšel z hromadného brainstormingu v touze uchopit tenhle koncert prostě jinak a v chuti přinést lidem koncertně něco nového. To je, řekl bych, asi náš úděl v téhle malé zemi, neustále přicházet s něčím novým, aby se lidi těšili na to, s čím je zas překvapíme.“

Vizuálně to podle jeho slov bude úplně jiný formát show, než jsou fanoušci zvyklí. „Zvuk hraje všemi směry a vlastně i vizuál, světla i LED obrazovky, aby bylo vidět z každé strany. Do velké míry to počítá se změnou dramaturgie tak, abychom tam byli pro všechny čtyři strany,“ přibližuje Navrátil s tím, že součástí programu budou určitě i hudební hosté. „S hosty počítáme, to má naše publikum rádo,“ dodává se smíchem.

Než bude koncert v Edenu, chtěla by kapela vydat novou desku. Tu zatím poslední s názvem Tomodachi vydala na jaře loňského roku. „Už teď na přelomu října a listopadu vydáme první vlaštovku z připravovaného alba a pak budeme postupně vydávat další ochutnávky. Mám napsanou zhruba půlku desky a mám z toho zatím velkou radost,“ doplňuje hudebník.

Předprodej vstupenek odstartuje už dnes v osm hodin ráno.

