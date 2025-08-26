Když se trhá nebe, může přijít světlo, říká spisovatelka Lenka Chalupová

Petr Holeček
Petr Holeček
  6:45
Nová kniha Lenky Chalupové Když se trhá nebe působí jako prorocké varování i jako paprsek naděje. V příběhu o předválečném Československu, kdy antisemitské nálady vstupují do každodenního života, představuje symbol „trhajícího se nebe“ zlomový okamžik, kdy se může narodit nová síla. V rozhovoru pro deník Metro autorka otevírá své tvůrčí procesy: jak vnímá téma náboženské i osobní oběti, jak vdechuje život postavám, jako je Hugo Rosenbaum nebo statečná matka Emilie, jak proplétá historický kontext s osobními dramaty – až po emotivní doslov, který uzavírá vyprávění a kde seznamuje čtenáře s hlubšími motivy své tvorby.
Fotogalerie2

Spisovatelka Lenka Chalupová | foto: Albatros

Když se trhá nebe. Název knihy zní jako varování, ale i jako naděje. Co pro vás osobně znamená tento obraz?
V románu se praví, že když se trhá nebe, nastává chvíle přijmout ušlechtilou židovskou duši – jinými slovy, když odchází spravedlivý Žid, nebeská klenba se rozestoupí, aby ho přivítala. V kontextu románu to má ale širší význam. Když se trhá nebe symbolizuje varování, rozpad jistot, příchod temných časů a zlomové okamžiky, které zasáhnou nejen jednotlivce, ale i celou společnost.

Ano, před druhou světovou se nebe fakt roztrhalo.
Ano. Děj knihy se odehrává v předválečných letech 1937 a 1938, kdy se v Československu začínají naplno projevovat antisemitské nálady, které postupně pronikají do veřejného života, politiky i mezilidských vztahů.

A hlavní postava, Hugo Rosenbaum, touží po dědici pro svou firmu. Jak jste se při psaní této postavy vyrovnávala s otázkou osobní oběti a rodinného štěstí?
Při psaní postavy Huga Rosenbauma jsem se musela ponořit do jeho vnitřního světa – do touhy po pokračovateli rodu, po dědici, který by převzal nejen rodinnou továrnu, ale i hodnoty, které on celý život budoval. Hugo balancuje mezi láskou ke své ženě a tlakem okolí, které mu naznačuje, že „bezdětný Žid je mrtvý Žid“. Hugo je zbožný, milující, houževnatý, pracovitý, velkorysý, ale také nakonec lidsky malý a zbabělý. Skrze něj jsem si kladla otázku, co všechno je člověk ochoten obětovat touze po svých genech.

V knize se tedy prolínají osobní dramata s historickým kontextem. Jak jste pracovala s atmosférou předválečného Československa, aby čtenář cítil napětí do poslední stránky?
Při popisování atmosféry předválečného Československa jsem se snažila pracovat s detaily, které postupně budují napětí. Od drobných změn v chování postav přes nenápadné poznámky v novinách až po rostoucí strach, který prorůstá do společnosti. Napětí tak vzniká právě v tom tichu před bouří, kdy se nebe ještě netrhá, ale už se chvěje. Osobní dramata se proplétají s historickými událostmi a vytvářejí obraz doby.

Postava Emilie, vdovy a matky, která udělá pro svou dceru víc, než si umíme představit, zanechává silný dojem. Jak jste ji vytvářela?
S láskou, protože jsem také matka, která nadevše miluje své děti. Při vytváření postavy Emilie jsem se snažila zachytit nejen její mateřskou lásku, ale i statečnost, která se rodí z bezmoci. Chtěla jsem, aby čtenář cítil, že její rozhodnutí nebyla jednoduchá a stály za nimi vnitřní konflikty.

Kniha se zabývá otázkami mateřství a židovského života. Jak jste se při psaní vyrovnávala s těmito citlivými tématy?
Věděla jsem, že se dotýkám citlivých vrstev lidské existence – víry, identity, tradice, takže jsem byla nanejvýš opatrná. Židovský život jsem se snažila zachytit nejen prostřednictvím historických faktů, ale hlavně přes každodennost, zvyky, jazyk a vztahy. A co jsem chtěla čtenářům sdělit? Asi to, že i v době, kdy se trhá nebe, může víra v život přinášet světlo. A že tam, kde končí zbabělost jednoho, může začít odvaha druhého.

Na konci knihy najdeme doslov, za který jste velmi vděčná. Co vás vedlo k jeho napsání a co byste chtěla, aby si z něj čtenáři odnesli?
Doslov jsem napsala jako tiché zastavení, jako prostor, kde mohu promluvit přímo k čtenáři. Poslední kapitola je zároveň svědectvím o síle rodinného pouta, o paměti, která navzdory věku stále uchovává to podstatné. Je to poděkování těm, kteří přežili, i těm, kteří zmizeli. Slouží také jako připomínka toho, že i zapomenuté příběhy si zaslouží být vyprávěny.

Přebal knihy Když se trhá nebe

Lenka Chalupová

  • Česká spisovatelka a novinářka, působila v regionálním tisku, televizi i deníku, dnes je tiskovou mluvčí města Přerova.
  • V literatuře debutovala v roce 2004 knihou Neříkej mi vůbec nic a od té doby vydala přes tucet románů. Proslavila se zejména psychologickými detektivkami a historickými příběhy s nečekanými pointami.
  • Je vdaná, má dceru Kláru a syna Štěpána. Má ráda divadlo i film.

