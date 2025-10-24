Když se z reality show stane detektivka, změní se v symfonii. Mají čeští Zrádci šanci patřit mezi světovou špičku?

Tereza Šimurdová
Strážce streamu   14:00
Představte si, že byste mohli lhát, aniž by vás za to někdo soudil, a k tomu měli šanci získat milion korun. Prima představuje druhou řadu show Zrádci, díky které dokázala, že se vyrovná nejen konkurenčním televizím, ale také dost možná jiným světovým variantám této soutěže.
Vojtěch Kotek v pořadu Zrádci
Z pořadu Zrádci
Snímek z druhé řady Zrádců
Zlínský režisér a herec Petr Nýdrle v druhé řadě televizní reality show Zrádci....
A jelikož jsem milovnice reality shows, převzala jsem Strážce Streamu tentokrát já.

Znáte Zrádce? Česká verze si bere základ z nizozemského formátu The Traitors, který ovládl půlku světa. Princip je jednoduchý. Na odlehlý hrad se nastěhuje skupina soutěžících, kterým se říká věřní. Mají společný cíl, a to spolupracovat, plnit úkoly a postupně vydělávat peníze do společné kasy. Ale hlavně odhalit takzvané zrádce. Ti jsou od začátku hry mezi nimi. Jejich úkolem je ostatní nenápadně vyřazovat ze hry. Každou noc se zrádci v utajení scházejí, aby se rozhodli, kdo „zemře“ – herně, samozřejmě. A ráno? Chovají se jako by se nic nestalo. Pokud se ve finále mezi věrnými ocitne alespoň jeden zrádce, celou výhru sebere on. Potenciální výhra u nás v Česku je až jeden milion korun. Závisí však na tom, jak počas pořadu soutěžící plní úkoly a sbírají peníze do společného banku.

Z pořadu Zrádci

Každý večer se všichni soutěžící schízejí k dramatické radě, aby hlasovali, kdo z nich asi tahá za nitky. Pokud věrní odhalí zrádce, zachrání se. Pokud ne, přidávají peníze rovnou těm, kdo jim mezitím tiše kopou televizní hrob. A zatímco soutěžící tápou, divák ví všechno od začátku. Díky tomu sleduje tuhle temnou psychologickou hru s jistotou malého boha.

Co chystají televize na podzim 2025? Krimi, drama, reality show i taneční turné StarDance

Přepsání pravidel i instruktorka jógy

První česká řada Zrádců běžela na Primě už loni. Výherkyní se stala zrádkyně Nicole Štáchová, která zamíchala hráčskými kartami hned od prvních epizod. Pro zajímavost, použila zde napříkalad hlášku, že „přísahá na smrt svého dědečka, že je věrná,“ a to i přesto, že už byl dotyčný po smrti. To však nikdo, kromě nás diváků, samozřejmě nevěděl.

Po zhruba půl roce po její výhře přišla zpráva ze zahraničí, že se změnila pravidla. Tvůrci reality show ve hře zakázali přísahat na smrt jakékoliv osoby. No není to geniální? Opět jsme v něčem výjiměční, nejen v přelstění ostatních hráčů, ale ve výsledku i samotných tvůrců.

Snímek z druhé řady Zrádců

Letošní, druhá řada... to už není reality show. Je to přímo gotická detektivka s ironií, emocemi a estetikou, kterou by jí podle mě mohl závidět i Netflix. Natáčí se na hradě Křivoklát, což nám Čechům dělá dobře, protože se můžeme pyšnit nejen jednou z nejkrásnějších, ale i nejstarších staveb, a to každou neděli večer na obrazovkách platofrmy Prima+. Nadějnou hráčkou je zde letos zrádkyně Mia, která je svou vychytralostí velmi podobná Nicole. Narozdíl od ní má ovšem na dobu, kdy už nebude součástí show, nachystáné nějaké to morální alibi. Je totiž vrchní komisařka, i přes to, že do hry vstoupila jako instruktoka jógy. Už na začátku přiznala, že jí je lhaní proti srsti, ale že je tak vytrénovaná od všech těch trestanců, že si chce zahrát tu druhou stranu, zápornou. Ve výsledku jí role instruktorky jógy jde velmi dobře. Až tedy na to, že tam kouří jednu cigaretu za druhou, což by mně osobně připadalo trochu divné.

Vojtěch Kotek si s Nicole Šáchovou připíjí na vítězství v první řadě české verze reality show Zrádci.

Funguje to!

Za tímhle českým reality-show zázrakem stojí dvojice Vojtěch Kotek a Markus Krug. Kotek je herec a moderátor, který zvládne být během minuty charismatický, cynický i dojímavý. Krug je mozek celé operace a také režisér a scenárista, který dokázal z reality formátu vyždímat drama, vtip i poetiku. Spolu tvoří dynamiku, která funguje tak dobře, že se vám nechce přepínat ani při reklamě na aviváž.

Kostýmy? Dokonalé. Hudba? Filmová. Ale co Kotek na koni? Není problém. Kotek na loďce v mlze? Samozřejmě. Kotek v roli pohřebního mistra během symbolického rozloučení jednoho ze soutěžících? Jasně! Konkrétně scéna ze sedmé epizody, kdy se hráči oblékli tematicky do černé, protože působila tak silně, že by se mohla vysílat na festivalu v Karlových Varech, mi vzala dech. Kam se hrabe Love Island a jeho pastelové šortky z výprodeje.

Moderátor australských Zrádců Rodger Corser

Když jsem si z čisté zvědavosti pustila australskou verzi Zrádců, pochopila jsem, jak moc se české produkci podařilo tenhle formát vylepšit. Kostýmy nic moc, úkoly nic moc, moderátor mdlý. Kdežto naši Zrádci jsou oproti tomu promyšlení, výpravní a hlavně zábavní. Česko se tak pomalu ale jistě přibližuje k americké verzi, která se vysílá na platformě Peacock a moderuje ji teatrální Alan Cumming. Američané hrají na pompéznost a show, Češi na chytrý humor a nadhled. A světe div se, ono to funguje.

Moderátor amerických Zrádců Alan Cumming

Marcus Krug ve svých vlozích na platofrmě Youtube, kde ukazuje behind the scenes z natáčení jednotlivých epizod, nejednou podotýká, že se produkce snaží soutěžícím co nejvíce prodat atmosféru Křivoklátu i hradního pána Vojty Kotka. Volí proto co nejlepší strategii a má za sebou celý tým nejen kameramanů, ale i komparrzistů, kteří bubnují na bubny, chodí v kápích po dvoře s ohnivými loučemi, ale i hrají improvizované divadlo. Wow! Za mě prostě bombička!

Hell’s Kitchen Česko. Druhá řada oblíbené show přináší drama, konflikty a pořádnou dávku bizáru

Role týmové babičky?

Samozřejmě, že ani česká show se nevyhne malým výbuchům emocí. Nedávno například dorazila zrádkyně Věra Kirchnerová, která v pořadu vystupovala jako Mia, do podcastu o Zrádcích, kde se s Kotkem a Krugem bavili o její dosavadní hře. Když padlo jméno účastnice Jiřiny Hofmanové, alias „Kateřiny“, která v pořadu vystupovala pod utajenou identitou, přišel legendární moment. Markus Krug se zeptal, jestli na ní Mia poznala něco z policejní praxe, a Kotek se neudržel: „Takhle, já se omlouvám, ale viděla jsi od ní vůbec nějakou taktiku?“ Mia se snažila být diplomatická, chválila, jak si Jiřiny váží, ale po chvíli dodala, že si „vážně nic nevybaví“. Kotek se smíchem prohlásil, že podle sestřihu to vypadalo, jako by Jiřina zastávala spíš roli týmové babičky. A možná měl pravdu. Všichni jsme si tu „babičku“ oblíbili, ale takticky byla mimo hru.

Mia ve speciálním rozhovoru na YouTube Vojty Kotka.

Zrádci jsou zkrátka i o těchto momentech, kdy se soutěž mění v mikrodrama plné trapnosti, ironie a lidskosti. Stejně upřímně mluvila například i účastnice Daniela Brzobohatá (v civilu známá moderátorka), která po natáčení přiznala, že se z reality musela vzpamatovávat několik dní. „To psychické vypětí je tak extrémní, že si člověk ani neuvědomuje, jak je celý pochroumaný,“ řekla s tím, že doma to pak její manžel Ondřej odskákal. Mnohem více mi to celé dává smysl po zhlédnutí sedmé epizody, kdy se Mia pokusila Brzobohatou naverbovat do role další zrádkyně.

A stejně upřímná byla třeba i účastnice Bára, známá z podcastu Opravdové zločiny, která působení jako zrádkyně poslední dny zvládala těžko. V zákulisí se totiž ví, že zatímco my spíme, zrádci mají v noci své „konkláve“, tedy schůzky, které v televizi sice trvají pár minut, ale ve skutečnosti klidně hodinu. A ráno pak musí vstát, nalíčit se, smát a dělat, že celou noc spali sladce jako věřní.

Vojtěch Kotek v pořadu Zrádci

Mezi světovou špičku?

Druhá řada Zrádců je po všech stránkách jinde. Z atmosférické reality show se stala chytrá psychologická hra, která má tempo, hloubku i šarm. Kotek a Krug vytvořili projekt, který kombinuje napětí, humor a přesně to množství televizního kýče, které milujeme.

Mimochodem, show Zrádci se také hraje každou neděli ve 20:15 v multikině Cinestar po celém Česku. Fanoušci tak mají možnost si některý z dílů vychutnat na velkém plátně s nachos či popcornem, ale hlavně – sdílet u toho zážitky s ostatními fanoušky v sále a vidět, kdo komu fandí. To mi přijde geniální. A opět to přináší nějaké peníze do banku. Tentokrát ale toho produkčního.

Zrádci 2 jsou důkazem, že i televize Prima umí být ambiciózní, a přitom pořád trochu ironická. Umí se brát vážně, ale nikdy ne přehnaně. A že když Kotek sedí na koni, není to jen symbol moci. Je to metafora. Protože tahle show právě vyjela na plný plyn a míří tam, kam se české reality shows dlouho neodvážily. Mezi světovou špičku.

