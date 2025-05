Náhlá smrt herce Raye Stevensona v květnu 2023 ve věku 58 let byla pro fanoušky obrovským šokem. Pak ale o tři měsíce později přispěchalo studio Disney na své streamovací platformě se seriálem ze světa Star Wars – Ahsoka, a zbytek je historie. Stevensonova postava bývalého charizmatického rytíře Jedi generála Baylana Skolla patřila mezi to vůbec nejlepší, co seriál nabídl.

Po mnohaměsíčním mlžení se v lednu letošního roku tvůrci seriálu konečně rozhoupali a vyjevili fandům svůj plán na přeobsazení. Takzvaný recast či recasting. Novou tváří Skolla bude herec Rory McCann známý hlavně ze seriálu Hry o trůny, v němž ztvárnil bojovníka Sandora Cleganeho zvaného Ohař.

Koncept vzhledu McCanna coby Baylana Skolla na Star Wars akci

Smrtelný Spartacus

Podobně jako v případě Stevensona proběhlo přeobsazení Andyho Whitfielda, který ztvárnil Spartaka v první řadě stejnojmenného seriálu z roku 2010. Herec roli slavného válečníka musel opustit kvůli nádorovému onemocnění, kterému později podlehl. Bylo mu 39 let. Tvůrci se nejprve zdráhali oblíbeného sympaťáka přeobsadit. Místo toho nejprve natočili prequelovou (dějově předcházející) šestidílnou minisérii, kde postava Spartaka absentovala. V oficiální druhé řadě však již hlavního osvaleného hrdinu musela ztvárnit australská a podle mnohých trochu neotesaná náhrada – herec Liam McIntyre.

Karel Höger (vlevo) na place s Josefem Abrhámem. Vpravo nový Sova Ladislav Chudík.

„Jelikož jsem netušil, že představitel Spartaka zemřel, byl pro mě obrovský šok, když se najednou objevil cizí chlápek a všichni ho oslovovali Spartacus,“ shrnul tehdejší pocity mnoha fanoušků na webových stránkách csfd.cz uživatel Tumbik.

Albus Percival Wulfric Brian Brumbál

Fanoušci filmů odehrávajících se ve fantasy světě Harryho Pottera drželi relativně nedávno smutek. Ve věku dvaaosmdesáti let totiž zemřel herec Michael Gambon, kterého diváci znají jako druhého Albuse Brumbála (celé jméno uvádíme v mezititulku). Jednoho z nejmocnějších čarodějů v historii kouzelnického světa Gambon ztvárňoval od třetího dílu, kdy nahradil taktéž zesnulého Richarda Harrise. Ten zemřel 25. října 2002.

Král a prezident

Smrt bohužel v minulosti zaměstnala i castingové oddělení komiksových filmů od Marvelu. Před zhruba pěti lety náhle zemřel Chadwick Boseman, představitel hrdinného krále T’Chally v Black Pantherovi, třetích a čtvrtých Avengers a ve snímku Captain America: Občanská válka. Přeobsazení role však bylo tehdy z úcty k hercově odkazu zamítnuto a postava T’Chally v marvelovském světě také zemřela. Podle zákulisních informací sice dostal loni na podzim jistý herec nabídku roli T’Chally převzít, ale odmítl ji, protože riskantním krokem nechtěl ohrozit svou dobře nastartovanou kariéru.

Ray Stevenson je v roli Baylana Skolla k nepoznání.

Jiná situace nastala v případě letošního snímku Captain America: Nový svět. Harrison Ford ve snímku nahradil zesnulého Williama Hurta, a to v roli novopečeného prezidenta Thaddeuse Rosse. Po filmu Air Force One (1997) jde o druhý film, ve kterém Ford ztvárňuje prezidenta Spojených států amerických. Je to zároveň šesté přeobsazení role v marvelovském filmovém vesmíru.

České zastoupení

Do naší soupisky se bohužel probojovalo i několik tuzemských zástupců. Češi jsou ovšem specialisté na „bezbolestná“ přeobsazení, která diváci nemusejí postřehnout.