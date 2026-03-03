Poušť v okolí oázy Tozeur působí klidně a nenápadně. Datlové palmy, nízké domy a všudypřítomný písek. Město je známé výrobou koberců. O několik kilometrů dál se však z ničeho nic objeví kulisy města Mos Espa z filmu Star Wars: Epizoda II – Klony útočí z roku 2002. Hliněné stavby s oblými střechami stojí uprostřed pustiny, jako by jejich obyvatelé odešli teprve před chvílí. Vítr jim sice občas ubere kus omítky, ale stále drží.
Vytváří přeludy
Ještě větší dojem než samotné kulisy ale dělá solné jezero Chott el Jerid. Plocha se leskne a v dálce vytváří přeludy. Není těžké uvěřit, že právě tady vznikla planeta Tatooine z filmu Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje z roku 1977. Ve skutečnosti jde jen o sůl, slunce a vítr. Efekty nejsou potřeba.
O pár hodin jízdy dál na východ leží městečko Matmata. Obývají ho převážně Berbeři a dodnes se v něm nacházejí zvláštní obydlí. Zvenčí to nepůsobí nijak výjimečně, ale když člověk sestoupí po schodech dolů, otevře se před ním podzemní dvůr obklopený bílými stěnami. Troglodytické domy tu lidé vyhloubili do země, aby unikli vedru. Filmaři v nich našli ideální domov pro mladého hrdinu vzdálené galaxie Anakina Skywalkera. Dnes tu funguje jednoduchý hotel. Na zdech visí fotografie z natáčení a hosté si dávají čaj tam, kde kdysi stála filmová kamera.
Ksary proti nájezdníkům
„Jih Tuniska lze rozdělit na dvě rozdílné části: na jihozápad, kde jsou palmy a nomádi, a na jihovýchod, kde jsou ksary a Berbeři,“ říká Leila Takaia z tuniského úřadu pro cestovní ruch. Jen pro pořádek: ksary jsou opevněné vesnice, které se stavěly v blízkosti oáz a karavanních stezek a měly v minulosti chránit před nájezdníky.
Tunisko ale nehraje jen vesmír. V centrální části země se nad městem El Džem zvedá monumentální amfiteátr. Kamenné oblouky připomínají slavné časy římské říše a posloužily jako kulisy pro velkofilm Gladiátor z roku 2000. Když stojíte uprostřed arény, procházejí se tu už jen výletníci. Burcující dav na tribunách i bojovníci zůstali jen ve filmové paměti.
Filmaři odešli, prodavači koberců zůstali
Podobnou schopnost proměny má i svaté město Kairouan. Úzké uličky a pískově zbarvené hradby ve filmu Dobyvatelé ztracené archy z roku 1981 představovaly egyptskou Káhiru. Dnes tu prodavači nabízejí koberce a koření a turisté hledají stín. Filmová iluze se rozplynula, ale město zůstalo.
To už však míříme k pobřeží. Konkrétně do Monastiru, které pamatuje i slávu Kartága. Ve městě stojí opevněný ribát. Původně šlo o pohraniční pevnost, později i o místo duchovního rozjímání. V tomto případě hradby posloužily jako kulisa britské komedie Monty Python: Život Briana z roku 1979. Stačí vystoupat na věž a pohled na moře návštěvníka uhrane.
Tunisko plné filmových kulis z písku
Vracíme se na sever a písek vystřídal asfalt. Naším posledním cílem je Sidi Bou Said, které leží asi dvacet kilometrů od hlavního města Tuniska. Bílo-modré domy se svažují k moři a kavárny se plní ještě před západem slunce. Není těžké pochopit, proč si tohle místo oblíbili umělci i filmaři. Kdo by v tomto případě nevzpomněl na krásnou Angeliku z roku 1968.
Tunisko prostě působí jako otevřené filmové studio. Kulisy tu nevznikají v ateliérech, ale vyrostly z písku, kamene a času. Cesta mezi jednotlivými místy netrvá dlouho, krajina se mění rychleji než filmové scény. Lze ji podniknout v pronajatém autě nebo s batohem na zádech. Na řadu těchto míst vozí turisty i cestovní kanceláře.
Tam, kde se točily Hvězdné války
To potvrzuje například mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová, podle níž je Tunisko pro české turisty dlouhodobě oblíbenou destinací. „Součástí výletů pro klienty, kteří tráví dovolenou v Tunisku, jsou i tematické výpravy po místech spojených s natáčením slavné filmové ságy Hvězdné války.
Během dvoudenního putování Saharou se dostanou až do oblasti Ong Žmal nedaleko Tozeuru, kde vznikaly ikonické scény této kultovní série. Spojení pouštní krajiny a filmové historie tak přináší skutečně jedinečný zážitek.“
Postupně oprašujeme písek z bot a vracíme se z filmových scén do reality. Ale i bez filmové iluze tu zůstává dost důvodů, proč se do Tuniska vracet.
