Když Tunisko proměnilo poušť ve Star Wars. Navštivte místa, kde vznikaly scény kultovní série

Autor: Vilém Janouš
  5:22
Džíp se odlepuje od asfaltu a kola se noří do písku. Silnice mizí a před námi zůstává jen plochá krajina, která se na obzoru třese horkem. Takové obrazy člověk zná spíš z filmového plátna než z běžné dovolené. Jsme na jihu Tuniska a míříme do míst, kde se rodila jedna z nejslavnějších vesmírných ság.
Předměstí hlavního města Tuniska Sidi Bou Said je charakteristické modrobílými...

Předměstí hlavního města Tuniska Sidi Bou Said je charakteristické modrobílými domy. Toto místo si pro některé scény vybrali tvůrci slavné Angeliky. | foto: Metro

Mos Espa je častým cílem turistů a zejména fanoušků slavné ságy odehrávající se...
V poušti nedaleko Tozeuru se nachází slavné město Mos Espa z Hvězdných válek.
Tvůrci Hvězdných válek si pro své kulisy vybrali dům zapuštěný do země. Dodnes...
Tvůrci Hvězdných válek si pro své kulisy vybrali dům zapuštěný do země. Dodnes...
7 fotografií

Poušť v okolí oázy Tozeur působí klidně a nenápadně. Datlové palmy, nízké domy a všudypřítomný písek. Město je známé výrobou koberců. O několik kilometrů dál se však z ničeho nic objeví kulisy města Mos Espa z filmu Star Wars: Epizoda II – Klony útočí z roku 2002. Hliněné stavby s oblými střechami stojí uprostřed pustiny, jako by jejich obyvatelé odešli teprve před chvílí. Vítr jim sice občas ubere kus omítky, ale stále drží.

Vytváří přeludy

Ještě větší dojem než samotné kulisy ale dělá solné jezero Chott el Jerid. Plocha se leskne a v dálce vytváří přeludy. Není těžké uvěřit, že právě tady vznikla planeta Tatooine z filmu Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje z roku 1977. Ve skutečnosti jde jen o sůl, slunce a vítr. Efekty nejsou potřeba.

Tvůrci Hvězdných válek si pro své kulisy vybrali dům zapuštěný do země. Dodnes jsou na místě rekvizity a fotografie z natáčení. V domě lze i přespat.

O pár hodin jízdy dál na východ leží městečko Matmata. Obývají ho převážně Berbeři a dodnes se v něm nacházejí zvláštní obydlí. Zvenčí to nepůsobí nijak výjimečně, ale když člověk sestoupí po schodech dolů, otevře se před ním podzemní dvůr obklopený bílými stěnami. Troglodytické domy tu lidé vyhloubili do země, aby unikli vedru. Filmaři v nich našli ideální domov pro mladého hrdinu vzdálené galaxie Anakina Skywalkera. Dnes tu funguje jednoduchý hotel. Na zdech visí fotografie z natáčení a hosté si dávají čaj tam, kde kdysi stála filmová kamera.

Ksary proti nájezdníkům

„Jih Tuniska lze rozdělit na dvě rozdílné části: na jihozápad, kde jsou palmy a nomádi, a na jihovýchod, kde jsou ksary a Berbeři,“ říká Leila Takaia z tuniského úřadu pro cestovní ruch. Jen pro pořádek: ksary jsou opevněné vesnice, které se stavěly v blízkosti oáz a karavanních stezek a měly v minulosti chránit před nájezdníky.

Tvůrci Hvězdných válek si pro své kulisy vybrali dům zapuštěný do země. Dodnes jsou na místě rekvizity a fotografie z natáčení. V domě lze i přespat.

Tunisko ale nehraje jen vesmír. V centrální části země se nad městem El Džem zvedá monumentální amfiteátr. Kamenné oblouky připomínají slavné časy římské říše a posloužily jako kulisy pro velkofilm Gladiátor z roku 2000. Když stojíte uprostřed arény, procházejí se tu už jen výletníci. Burcující dav na tribunách i bojovníci zůstali jen ve filmové paměti.

Filmaři odešli, prodavači koberců zůstali

Podobnou schopnost proměny má i svaté město Kairouan. Úzké uličky a pískově zbarvené hradby ve filmu Dobyvatelé ztracené archy z roku 1981 představovaly egyptskou Káhiru. Dnes tu prodavači nabízejí koberce a koření a turisté hledají stín. Filmová iluze se rozplynula, ale město zůstalo.

Mos Espa je častým cílem turistů a zejména fanoušků slavné ságy odehrávající se v předaleké galaxii. Nedaleko od města se nachází Ong Žmal. Místo je možné zahlédnout i ve filmu Anglický pacient.

To už však míříme k pobřeží. Konkrétně do Monastiru, které pamatuje i slávu Kartága. Ve městě stojí opevněný ribát. Původně šlo o pohraniční pevnost, později i o místo duchovního rozjímání. V tomto případě hradby posloužily jako kulisa britské komedie Monty Python: Život Briana z roku 1979. Stačí vystoupat na věž a pohled na moře návštěvníka uhrane.

Tunisko plné filmových kulis z písku

Vracíme se na sever a písek vystřídal asfalt. Naším posledním cílem je Sidi Bou Said, které leží asi dvacet kilometrů od hlavního města Tuniska. Bílo-modré domy se svažují k moři a kavárny se plní ještě před západem slunce. Není těžké pochopit, proč si tohle místo oblíbili umělci i filmaři. Kdo by v tomto případě nevzpomněl na krásnou Angeliku z roku 1968.

Ve městě El Džem stojí jeden z nejzachovalejších amfiteátrů starověku a je třetím největším koloseem na světě. V něm se natáčely některé scény filmu Gladiátor.

Tunisko prostě působí jako otevřené filmové studio. Kulisy tu nevznikají v ateliérech, ale vyrostly z písku, kamene a času. Cesta mezi jednotlivými místy netrvá dlouho, krajina se mění rychleji než filmové scény. Lze ji podniknout v pronajatém autě nebo s batohem na zádech. Na řadu těchto míst vozí turisty i cestovní kanceláře.

Tam, kde se točily Hvězdné války

To potvrzuje například mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová, podle níž je Tunisko pro české turisty dlouhodobě oblíbenou destinací. „Součástí výletů pro klienty, kteří tráví dovolenou v Tunisku, jsou i tematické výpravy po místech spojených s natáčením slavné filmové ságy Hvězdné války.

Mešita svatého města Kairouan, v jehož ulicích se natáčel film Dobyvatelé ztracené archy. Na stavbu mešity byl použit materiál starověkých chrámů a na některých sloupech jsou stále vidět římské a křesťanské nápisy a symboly.

Během dvoudenního putování Saharou se dostanou až do oblasti Ong Žmal nedaleko Tozeuru, kde vznikaly ikonické scény této kultovní série. Spojení pouštní krajiny a filmové historie tak přináší skutečně jedinečný zážitek.“

Postupně oprašujeme písek z bot a vracíme se z filmových scén do reality. Ale i bez filmové iluze tu zůstává dost důvodů, proč se do Tuniska vracet.

Dobrodružná varianta výletu

  • Pro ty, kdo chtějí poušť, off-road a filmové kulisy bez davů.
  • Den 1 – Tunis → Sidi Bou Said. Procházka v Sidi Bou Said (Angelika), večer přejezd do Monastiru.
  • Den 2 – Monastir → El Džem. Ribát v Monastiru (Život Briana), amfiteátr v El Džemu (Gladiátor).
  • Den 3 – Kairouan → Tozeur. Ranní zastávka v Kairouanu (Dobyvatelé ztracené archy), dlouhý přejezd do oázy Tozeur.
  • Den 4 – Mos Espa & Chott el Jerid. Výlet ke kulisám z Mos Espa (Hvězdné váklky), západ slunce na Chott el Jerid (Hvězdné války).
  • Den 5 – Nefta → Ong Jmel → poušť. Off-road přes duny, Ong Žmal (Hvězdné války, Anglický pacient), možnost přespání v pouštním kempu.
  • Den 6 – Douz → Sahara. Velbloudí trek při východu slunce, noc v pouštním stanu.
  • Den 7 – Matmata. Hotel Sidi Driss v Matmata (Hvězdné války), podzemní obydlí
  • Den 8 – Návrat na pobřeží / Tunis
  • Ideální období: říjen až duben (léto je extrémně horké). Pro dvě osoby vyjde na zhruba 56 až 64 tisíc korun bez letenky.

Pohodová varianta výletu

  • Pro ty, kdo chtějí kombinaci filmu, historie a relaxu.
  • Základna: 2–3 hlavní místa, minimum balení.
  • Den 1–2 – Tunis. Sidi Bou Said (Angelika), relax u moře
  • Den 3 – Monastir & El Džem (organizovaný výlet). Kulisy z filmů Život Briana a Gladiátor
  • Den 4 – Kairouan. Kulisy z filmu Dobyvatelé ztracené archy
  • Den 5–6 – Přelet / přejezd do Tozeuru. Dvě noci v oáze, půldenní výlet ke kulisám Mos Espa, Ong Žmal a Chott el Jerid (Hvězdné války, Anglický pacient), lehké safari (bez náročného off-roadu)
  • Den 7 – Návrat do Tunisu
  • Komfortní hotely, klimatizace, kratší trasy, žádné přespávání v dunách. Na jednu osobu bez letenky by to vyšlo na zhruba 22 až 32 tisíc korun.

Batůžkářská verze výletu

  • Pro cestovatele s omezeným rozpočtem. Doprava: vlaky + louage (sdílené minibusy).
  • Den 1–2 – Tunis & Sidi Bou Said (Angelika). Medina, Muzeum Bardo, moře, levné guesthousy nebo malé hotely
  • Den 3 – Vlak do Monastir (Život Briana). Ribát, večer vlak do Sousse (levnější základna)
  • Den 4 – El Džem (Gladiátor). Vlak ze Sousse, návrat na noc zpět
  • Den 5 – Louage do Kairouan (Dobyvatelé ztracené archy)
  • Den 6 – Louage do Tozeur. Dlouhý přesun (5–7 hodin), ale velmi levný
  • Den 7 – Sdílený výlet v džípu k Mos Espa (Hvězdné války, Anglický pacient). Kulisy v Mos Espa, Ong Žmal + okolní poušť
  • Den 8 – Louage do Matmata (Hvězdné války). Možnost přespat v hotelu Sidi Driss (Hvězdné války)
  • Den 9 – Návrat do Tunisu
  • Nocleh v guesthousech, jednoduché hotely, žádný luxus, ale silný zážitek. Na jednu osobu bez letenky to vyjde na zhruba 10 až 15 tisíc korun.
Témata: Tunisko, Star Wars, Tunis

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Global Investment Summit 2026 - nejvýznamnější investiční událost roku

3. března 2026  6:05

Vydal se špatnou cestou, ale není nutně zlý, líčí režisér hlavního hrdinu Poberty

Osmatřicetiletý režisér Ondřej Hudeček zasadil děj celovečerního filmu Poberta...

Banda zlodějů, mafie a zkorumpovaný policista. Žádný Hollywood, ale nový snímek Ondřeje Hudečka. Oceňovaný režisér dosud bodoval hlavně s krátkými filmy, s Furiantem se dokonce stal prvním českým...

3. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Když Tunisko proměnilo poušť ve Star Wars. Navštivte místa, kde vznikaly scény kultovní série

Předměstí hlavního města Tuniska Sidi Bou Said je charakteristické modrobílými...

Džíp se odlepuje od asfaltu a kola se noří do písku. Silnice mizí a před námi zůstává jen plochá krajina, která se na obzoru třese horkem. Takové obrazy člověk zná spíš z filmového plátna než z běžné...

3. března 2026  5:22

Čtyři osobnosti alternativní scény dnes v Brně pokřtí společné album Chunta

ilustrační snímek

Čtyři osobnosti alternativní scény dnes v brněnském Kabinetu múz pokřtí společné album Chunta. Spolupracovali na něm Martin Kyšperský a Aleš Pilgr ze skupiny...

3. března 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská policie hledala devadesátiletou seniorku. Našli ji městští strážníci

ilustrační snímek

Pražská policie pátrala po devadesátileté seniorce. Našli ji městští strážníci, sdělil v pondělí večer mluvčí policie Jan Daněk. Seniorka ráno odešla z domova a rodina o ní neměla žádné informace....

2. března 2026  18:32,  aktualizováno  21:54

Nemocnost v Olomouckém kraji nevzrostla, zůstala na stejné úrovni

ilustrační snímek

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními v Olomouckém kraji zůstává na stejné úrovni jako před týdnem. Hygienici evidují 1369 případů na 100.000...

2. března 2026  19:47,  aktualizováno  19:47

Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Dopravní nehoda, střet auta a motorky v ulici Ve Žlíbku, Praha (17.7.2024)

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena a...

2. března 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Na dálnici D5 u Rozvadova skočil muž z mostu. Policie místo uzavřela

Nedaleko obchodního centra na Černém mostě někdo zapálil stan, uvnitř něhož...

Na Plzeňsku u obce Rozvadov na dálnici D5 v pondělí večer spadl muž z mostu na těleso dálnice. Ta je uzavřená, přistane na ní vrtulník a zraněného muže přepraví do nemocnice. Okolnosti policie...

2. března 2026  20:52

Výjimečný koncert Lenky Dusilové v jeskyni. O mimořádný zážitek se postará mimořádná akustika

Lenka Dusilová. Skladatelka, zpěvačka a hudebnice, která patří k nejvýraznějším...

„Hudba je pro mě bezpečí. Místo, kde můžu být pravdivá. Každý koncert je pro mě jedinečný rituál. A vystupovat v jeskyni, kde má zvuk vlastní život, je něco, na co se opravdu těším,“ říká Lenka...

2. března 2026  20:51

Teplé předjaří pokračuje. V Dukovanech padl 29 let starý teplotní rekord

ilustrační snímek

V Dukovanech na Třebíčsku v pondělí padl teplotní rekord z roku 1997 pro 2. březen. Meteorologové naměřili 13 stupňů Celsia, o čtyři desetiny víc než před 29 lety, jak sdělil Ondřej Brambus z...

2. března 2026  20:32,  aktualizováno  20:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Dukovanech dnes padl teplotní rekord z roku 1997, bylo 13 stupňů Celsia

ilustrační snímek

V Dukovanech na Třebíčsku dnes padl teplotní rekord z roku 1997 pro 2. březen. Meteorologové naměřili 13 stupňů Celsia, o čtyři desetiny víc než před 29 lety....

2. března 2026  18:56,  aktualizováno  18:56

Napíchněte si břízu, teď je pravý čas. Jarní míza pomůže s detoxem organismu i jarní únavou

Tento „elixír zdraví“ můžete získat ze zahrady. Potřebujete k tomu pouze břízu.

S přicházejícími jarními teplotami se začíná probouzet i příroda. Stromy mají v této době obzvlášť napilno. Kořeny čerpají z půdy vodu, která proudí kmenem do koruny jako míza. Obsahuje minerální...

2. března 2026  19:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.