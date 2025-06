K produkci se ale neschyluje a herec Peter Stormare, jenž v jedničce památně ztvárnil Lucifera, má tušení proč. Reeves, zaměstnávaný hlavně sérií John Wick, odmítá scénáře a netouží po akčním ohňostroji.

Johne, vrať se!

Návrat Johna Constantina se znovu přetřásá v éře restrukturalizace filmové divize DC Comics, kterou pod Jamesem Gunnem už v červenci čeká restart v podobě nového Supermana. Reevesův cynický démonolog a vášnivý kuřák, jenž se bojem proti démonickým silám pokouší vykoupit vlastní ztracenou duši, spadá do přidruženého katalogu tamních komiksových postav. Původní snímek sice roku 2005 zprvu neprorazil, publikum si ale našel a nyní má takové renomé, že další projekt by mohl do budoucna vytyčit perspektivní a dospělý směr. Warneři by zároveň těžili z popularity titulního herce, jehož kariéra se obrodila v Johnu Wickovi a jenž si nyní projekty vybírá pečlivěji. Právě v tom dle Petera Stormareho vězí háček, který nemusí povolit.

„Je to hodně chození sem a tam, protože… myslím, že Keanu, kterého docela dobře znám, není moc spokojený se scénáři a s tím, co obvykle vychází ze studií,“ líčil švédský herec pro The Direct.

„První film totiž zpočátku nebyl moc úspěšný, stal se z něj až postupem času skrytý hit a pak kultovní film. A dnes je to jeden z největších kultovních filmů vůbec. Ale když má vzniknout pokračování, studia chtějí, aby tam lítala auta vzduchem, aby tam byly salta a akční bojové scény,“ vysvětlil Stormare hollywoodské ambice, které jsou u sequelů ze zásady rozmáchlejší.

Keanu Reeves na premiéře filmu The Matrix Resurrections (San Francisco, 18. prosince 2021)

Dvacetiletá pauza

Od prvního filmu navíc uběhly dvě dekády, filmové trendy se vyvíjejí a studia na ně chtějí reagovat, takže Reevese možná tlačí do pózy, jakou od roku 2014 se stále větším úspěchem zaujímá ve Wickovi. „Keanu podle mě říká: ‚Hrál jsem v Johnu Wickovi. Tenhle film je duchovní. Je o démonech a obyčejných lidech. A chci, aby to tak zůstalo,‘“ pokračuje Stormare, jenž se krátce objevil také ve druhém Johnu Wickovi. „A o tom jsme mluvili. Já chci, aby Bůh sestoupil z nebe úplně stejně jako dřív, ale v černém obleku a aby vypadal víceméně jako Lucifer z prvního filmu. Jsem o něco starší, takže bude těžké úplně napodobit ten první film. Ale myslím, že Keanu chce natočit pokračování, které bude hodně blízké tomu prvnímu.“

Může démonolog uspět znova?

Stormare prý sám žádný z odmítaných dějových draftů neviděl, ale zádrhele dokáže i tak identifikovat. „Mění se to v akční film, místo aby se šlo víc a víc do hloubky postav. Myslím, že Keanu chce znovu ztvárnit svou postavu, Constantina, stejně pevně nohama na zemi, jako tomu bylo v prvním filmu. Trvalo dlouho, než se z toho stal kultovní film, ale nakonec to fungovalo – a bude to fungovat znovu. Není potřeba přidávat spoustu akce a přestřelek. Na to jsou jiné filmy. Nedělejme z toho velký Marvel… Nedělejme z toho létání na lanech a střílení pořád dokola. Nepřidávejme těžké zbraně. Nechme to být tak, jak to bylo.“

Projekt však zatím vzniká v utajení a Francis Lawrence, jenž se jedničkou roku 2005 proslavil, pracuje na jiných filmech. Constantine tak s cigaretou v ruce zatím postává v koutě a Stormare doufá, že scenáristé v čele s Akivou Goldsmanem (film Já, legenda) najdou inspiraci spíš u klasických filmových sequelů volně rozvíjejících příběh i formu jejich kultovního předchůdce.