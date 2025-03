Jaké je vůbec v současné době letecké spojení z České republiky?

V současné době bohužel není žádná pravidelná linka mezi Českou republikou a Tuniskem. V předchozích letech byla a nyní se snažíme o její znovuzavedení. Do Tuniska to z České republiky trvá pouze dvě a půl hodiny letecky, takže je to velmi dostupná destinace. Existují ale charterové lety, které má každá cestovní kancelář. Ty fungují od dubna do listopadu.

Čím by letos chtělo Tunisko turisty přilákat? Máte připravenou nějakou novinku?

Tunisko má výhodu, že je to malá země, ale cestovní ruch je tam velmi diverzifikovaný. Můžete navštívit saharskou poušť a její oázy či různá archeologická naleziště, golfové resorty, v Tunisku se nyní hodně rozvíjí wellness, ale i individuální turistika.

Jsou místa, kam byste chtěli turisty dostat, ale která jsou dosud opomíjena?

Na severu země je například letovisko Tabarka, město Tozuer na prahu pouště, rybářské město Mahdia, město Gabes, máme hory, které nejsou tak známé, nebo svaté město Kairouan. Určitě stojí za navštívení i hlavní město Tunis, kde najdete různá muzea a archeologická naleziště. Co nabídnout má i severovýchod Tuniska. V současné době turisté jezdí hlavně od května do podzimu, ale třeba pro poznávání Sahary a vnitrozemí jsou ideální zimní měsíce. Třeba kempy na Sahaře fungují od podzimu do jara. V létě se zavírají, protože je tam vedro.

Je vaše země připravena i na ty, kteří do Tuniska přijíždějí individuálně? Je pro ně připravena dostatečná infrastruktura?

V Tunisku je možné vyrazit na různé okruhy, které zvládnou i individuální cestovatelé. Lze přiletět na Džerbu, prozkoumat region Gabes, kde jsou různé ksary (tradiční opevněné vesnice, pozn. red.), a potom odletět z jiného letiště. Další okruh lze uskutečnit na severu Tuniska z hlavního města Tunisu přes Hammamet, Susu a Kairouan, který je velmi zajímavý. Nebo severovýchod Tuniska, kde je méně známé turistické letovisko Tabarka, odkud se dá navštívit krásné archeologické naleziště Dougga, nebo města, jako jsou Beja nebo Ain Draham, kde jsou tuniské hory. Individuálním turistům mohou pomoci různé aplikace, například pro oblast Dahar, která se jmenuje Destination Dahar, kde jsou zaznamenány pěší stezky a některé úseky lze jet i na kole. Inspiraci pro pro různé okruhy lze najít na webových stránkách Discover Tunisia.

Když jsme u hor, nedávno Tunisko otevřelo nové turistické trasy a cyklostezky. Pokročilo i v této oblasti?

Pěších stezek je v Tunisku hodně a nabídka se čím dál víc rozšiřuje. Zrovna tak vznikají nové cyklistické trasy, zejména ve vnitrozemí. Ale pořádají se různé výlety na plachetnicích a ve vnitrozemí v okrajové části pouště se jezdí rallye, ať už v autech, kamionech, motorkách, nebo čtyřkolkách.

Pokud Čech přijede do Tuniska, co by měl ochutnat?

Naším národním jídlem je kuskus, ale každý region má své vlastní speciality. V nich se snažíme používat místní suroviny. Tunisko je známé svým kořením, hlavně harissou, ta byla dokonce začleněna do nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Mnoho místních značek, třeba vína, mají vlastní apelaci.

Dříve Tunisko čelilo několika teroristickým útokům. Je země nyní bezpečná?

Tunisko je nyní politicky velmi stabilní a je to bezpečná země. Současný prezident Kaís Saíd udělal z bezpečnosti prioritu. Turisté se nemusí v Tunisku bát.