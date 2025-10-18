„Kevin Costner teď může pracovat se svým oblíbeným hercem a režisérem – Kevinem Costnerem,“ slavně pronesl režisér Vodního světa (1995) Kevin Reynolds, když kvůli přetrvávajícím neshodám s hlavní hvězdou a producentem z projektu odstupoval. Ego oscarového vítěze za Tanec s vlky a Osobního strážce bylo nezkrotné a dle nových zpráv se to nezměnilo ani při natáčení seriálu Yellowstone, kdy Costner při výrobě páté série za bouřlivých okolností předčasně skončil.
Impozantní sága o rančerech Duttonových, kteří odrážejí zejména majetnické ambice a legislativní čachry svých protivníků, se na sklonku minulé dekády stala takřka esenciální americkou show. Tvůrce Taylor Sheridan přitom spoléhal na Costnera, jenž si dokráčel pro Zlatý glóbus a jako nezdolný kovboj před kamerami i v soukromí poskytoval významné povahové a bezesporu i umělecké podněty. Jenže to by nebyl Costner, aby si postupem času nepřál mít trochu větší kreativní kontrolu.
Konflikt s kolegy herci a Sheridanem
The Hollywood Reporter shrnul zdokumentovaný hercův konflikt s hercem Wesem Bentleym během natáčení závěrečné páté série, v jejíž druhé polovině už Costnerův John Dutton vynuceně absentoval. Hodně se psalo zejména o neshodách s Sheridanem, ale pravdou zřejmě bude, že na bombarďáka raných devadesátek už měla pifku větší část obsazení i štábu.
Vše vrcholilo čerstvě popsaným incidentem, kdy se Costner snažil Bentleyho přesvědčit, aby ignoroval Sheridanův scénář a místo toho upřednostnil jeho vlastní návrhy ohledně inkriminované scény.
Představitel Johnova syna Jamieho Duttona to odmítl a ohradil se slovy, že „se upsal show Taylora Sheridana, nikoli produkci Kevina Costnera“. Přítomná osoba popsala vzniklou šarvátku následovně: „Kevinovi se to nelíbilo a vrhl se na něj. Nepadly žádné rány pěstí, ale byli jeden druhému těsně u obličeje, strkali do sebe a situace se vyhrotila natolik, že je museli od sebe odtrhnout.“ Herečku Kelly Reilly (Costnerova seriálová dcera) to prý vážně rozrušilo a s Costnerem, jenž se onehdy podobně přel také s Reynoldsem, se to od té doby fatálně vezlo.
Osudová sázka na vlastní projekt
Tvrdohlavá hvězda řešila pracovní i osobní problémy (Costnerovi se rozpadalo manželství, stejně jako to předchozí v době, kdy natáčel Vodní svět) tak, jak to dělala vždy – vrhla se na nedozírně ambiciózní projekt hned v několika tvůrčích pozicích. Westernovou ságu Horizont si Costner z větší části sám financoval a chtěl s ní vytvořit svůj velký hollywoodský podpis. První část čtyřdílného kolosu o dobývání a osidlování Západu ovšem v kinech propadla a moc pochopení pro ni neměli ani kritici, ačkoli se jedná o impozantní kus filmařiny.
Minulost se opakuje
Talent ostatně Costnerovi nechybí, ale kalí mu ho právě tvrdošíjnost, s níž se egoisticky pouští do prohraných bitev. V devadesátkách byl po Tanci s vlky, Robinu Hoodovi a Osobním strážci na vrcholu, ale produkčně nezvládnutým Vodním světem hodil ekonomického placáka. Nepoučil se a bezhlavě investoval do Posla budoucnosti (1997), který náleží k těm největším kasovním propadákům své doby. Velká studia ho poté za kameru a do tvůrčího týmu už nepouštěla – o muže, jenž se dokázal přít i s Clintem Eastwoodem a sám přestal vykazovat profit, nemohl být zájem.
Jako charizmatický herec se ale Costner udržel na vyšších příčkách showbyznysu a nyní zjevně kopíruje minulé chyby. Druhá a hotová část Horizontu po loňské premiéře v Benátkách uvízla na mělčině a nikdo neví, zda se vůbec dostane k publiku a jestli Kevin bude moct dokončit zbylé dvě kapitoly. Vyrojily se další kompromitující informace, podle nichž se při natáčení hrubě porušovala pravidla pro výrobu erotických scén, a ze zřejmě posledního filmového kovboje se bohužel stává persona non grata. A tentokrát se už sedmdesátiletý Costner nemusí stihnout oklepat.