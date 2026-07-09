Kia PV5 ukazuje budoucnost dodávek: Více prostoru, chytré detaily a skvělý dojezd

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Kia PV5 jako dodávka budoucnosti. Čisté plochy, krátké převisy a výrazná světelná grafika. Nová generace pracovního auta. | foto: Metro.cz

Pokud hledáte auto, které se nebojí jít proti proudu a staví maximální užitek na první místo, právě jste ho našli. Vyrobila ho Kia. Čisté plochy, krátké převisy a výrazná světelná grafika. Nová generace pracovního auta. to je Kia PV5 jako dodávka budoucnosti.

Nová elektrická Kia PV5 představuje podle mého názoru naprosto dokonalý a praktický automobil pro dnešní dobu. Nesnaží se vás ohromit zbytečnými křivkami na úkor prostoru, ale místo toho přichází s designem, který je ztělesněním funkčnosti.

Prostor, který vznikl díky „dokonalému čtverci“

Design je samozřejmě vždy subjektivní záležitostí, ale musím říct, že mně osobně se tento neortodoxní přístup velice líbí. Kia PV5 je na silnici obrovským středem pozornosti. Její krabicovitý tvar – auto je v podstatě navrženo jako dokonalý čtverec – není jen designovým výstřelkem. Právě díky této koncepci vznikl uvnitř obrovský prostor, který byste při pohledu zvenčí možná ani nečekali.

Kia PV5 jako dodávka budoucnosti. Čisté plochy, krátké převisy a výrazná světelná grafika. Nová generace pracovního auta.

Tento prostor je navíc podpořen praktičností. Inženýři z automobilky si dali záležet na každém detailu. V kabině i v zavazadlovém prostoru najdete velké množství úložných schránek a kapes, díky kterým má každá věc své pevné místo. Zaujme také jeden velmi specifický a chytrý detail: umístění nabíjecího konektoru. Ten najdete v přední masce vozu, což usnadňuje parkování u nabíjecích stojanů – už žádné složité natahování kabelů přes celé auto.

Sen všech kempařů

Auto je vybaveno speciálním kempovacím režimem. Ten vám umožní nechat celý palubní systém zapnutý, i když je vypnutý samotný pohon vozidla. V autě můžete pohodlně spát a celou noc mít spuštěnou klimatizaci nebo topení, napájet ledničku, nabíjet notebooky či používat vnitřní osvětlení a infotainment. Vše totiž běží z hlavní baterie.

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Špičková technologie a skvělá spotřeba

Jakmile usednete za volant, okamžitě si všimnete další silné stránky tohoto vozu. Infotainment systém má bleskurychlou odezvu, nezasekává se a celkově funguje naprosto skvěle. Přehledné menu a intuitivní ovládání dělají z každodenního používání radost, nikoli boj s dotykovou obrazovkou.

Co ale dělá z PV5 skutečně zajímavou volbu pro dnešní dny, je její efektivita. Na to, jak je auto celkově velké a tvarované s důrazem na prostor, vyniká skvělou spotřebou elektrické energie.

Uvnitř je PV5 spíš chytrý obývák než kabina dodávky. Jeden den může vozit rodinu, druhý sloužit jako mobilní kancelář.

Pokud sáhnete po verzi s větší baterií, můžete počítat s reálným dojezdem přesahujícím 400 kilometrů na jedno nabití. Když si k tomu přičtete cenovku, která by se pohybuje okolo přijatelného jednoho milionu korun, stává se z modelu Kia PV5 velice zajímavá dodávka, jež v elektrice dává zkrátka smysl.

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Není to ostatně jen dodávka – je to taková stavebnice. Kia u ní poprvé používá koncept Flexible Body System, kde se různé části karoserie (zadní modul, střecha nebo boční díly) dají kombinovat podobně jako stavebnice. Ze základu může vzniknout minibus, náklaďák, taxi nebo třeba obytňák..

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Témata: Kia PV5, Kia

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