Kila, posměch a šikana. Až lékaři zjistili, že za jeho „obezitou“ je nemoc ledvin

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  18:27
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Dialýza je v současnosti po technické stránce už ve zcela jiné dimenzi než před půlstoletím. Přesto znamená pro pacienty zátěž. | foto: ČTK

Dominikovi bylo teprve devět let, když lékaři zjistili, že jeho ledviny nefungují správně. Kvůli léčbě se mu v těle začaly zadržovat tekutiny, otékal a rychle přibíral na váze. Okolí ale netušilo, co se skutečně děje, a chlapec kvůli své postavě zažíval šikanu. Vzácná nemoc přitom může skončit i selháním ledvin a transplantací.

Obezita je metla moderní civilizace. Přesto to, co vypadá na první pohled jasně, může být úplně jinak.

Dominik neprožíval na základce zrovna šťastné období. Už v devíti mu lékaři diagnostikovali onemocnění ledvin. V jeho případě se jednalo současně o vzácnou variantu, takzvanou C3 glomerulopatii (C3G). Pacienti přitom většinou dlouho netuší, že jejich ledviny postupně selhávají.

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Nemocní se podle něj potýkají s nedostatkem pochopení, protože jejich diagnózu nikdo nezná. Potvrzuje to také Dominik, pacient s C3G. „Nemoc mi diagnostikovali v devíti letech, kdy mě pediatr kvůli přítomnosti bílkoviny a krve v moči odeslal do nemocnice,“ vzpomíná už osmnáctiletý mladík. Biopsie ledviny odhalila právě C3 glomerulopatii. Zpočátku neměl Dominik žádné potíže, jeho zdravotní stav se ale postupně zhoršoval. „Začal jsem užívat kortikoidy, které byly nutnou, ale velmi nepříjemnou součástí léčby. Trápily mě silné bolesti hlavy související se zvýšeným krevním tlakem a v důsledku zadržování tekutin jsem otékal a rychle přibýval na váze,“ popisuje tehdejší trable. V té době čelil kvůli „obezitě“ šikaně ve škole a také na letním táboře.

Zmýlená může platit. Za zvyšující se váhou nemusí vždy být nezdravý životní styl. Obézní se mohou snažit čelit kilogramům dietami, ale příčina nemusí být v přejídání, ale v nemoci ledvin.

Jeho okolí, kromě rodiny, netušilo, že spolu s C3G trpí Dominik i imunokomplexovou membranoproliferativní glomerulonefritidou (IC-MPGN), což souvisí s poruchou části imunitního systému. „Při nemocech postupně dochází k poškození ledvin, které může v krajním případě vést až k jejich selhání,“ vysvětluje Romana Ryšavá, vedoucí lékařka Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Léčba nemocí je individuální a záleží na tom, v jak pokročilém stadiu je lékaři odhalí. Dříve pacienti podstupovali léčbu, která nespecificky tlumila aktivitu imunitního systému. „Terapie imunosupresivy měla řadu nežádoucích účinků, nemocní po ní byli například náchylnější k infekcím,“ dodává lékařka Romana Ryšavá.

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Pokud se u nemocných na C3G a IC-MPGN nepřijde včas, poškození ledvin může být natolik závažné, že vyžaduje dialýzu nebo transplantaci. Léčba lidí s pokročilým selháním ledvin už nemá potřebný efekt. Nasazuje se ale často po transplantaci. Obě nemoci se totiž mohou vrátit i do darované ledviny.

Strach a také nepochopení

Pacienti se s nemocemi nevyrovnávají snadno, mají strach, že jim ledviny selžou. Nevědí, kde hledat spolehlivé informace o své diagnóze a léčbě. Pomoci jim může Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) – zastřešující organizace pro pacienty se vzácnými typy nemocí.

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„V současné době jsme v kontaktu s několika pacienty s C3G a IC-MPGN, obrátit se na nás ale mohou i další. Snažíme se jim poskytnout co nejvíc informací, pomáháme jim s orientací ve zdravotním systému a s výběrem vhodného specializovaného centra,“ přibližuje René Břečťan, místopředseda ČAVO. Nemocní se podle něj potýkají s nedostatkem pochopení, protože jejich diagnózu nikdo nezná, jak ukazuje i Dominikův případ. Pro pacienty se vzácnými nemocemi je důležitá psychická podpora i vzájemné sdílení zkušeností. „Pořádáme například edukační pobyty, které jsou určeny nejenom pro nemocné, ale i pro jejich blízké,“ dodává místopředseda ČAVO René Břečťan.

Jak to vypadá?

  • Když selhávají ledviny, musí léčba začít okamžitě. Průvodní jevy ledvinových potíží jsou vysoký krevní tlak, únava, otoky, zejména kotníků, nohou, obličeje nebo očních víček. Můžwe to být i odvodnění. V moči je krev či zvýšené množství bílkovin.
  • Akutní selhání ledvin je náhle vzniklý a velice nebezpečný stav. Pokud ledviny přestanou fungovat, dochází k nahromadění nevyloučených odpadních látek (kreatinin, močovina). To pacienta ohrožuje přímo na životě.
  • V případě, že za selhání ledvin může mechanická překážka (močový kámen, nádor), je nutné její okamžité odstranění. Někdy je nutná dialýza nebo i transplantace.
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