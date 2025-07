Autor: Metro.cz

Díky počítačové hře Kingdom Come: Deliverance a místům, kde se její středověký příběh odehrává, se střední Čechy dostaly do hledáčku tuzemských i zahraničních fanoušků hry. Nejen pro herní nadšence připravila Středočeská centrála cestovního ruchu brožuru, která zavede do míst spojených s příběhem hlavního hrdiny Jindřicha. Objevit mohou město Kutná Hora, skutečný hrad Trosky, tvrz Malešov, obec Ratboř, tvrz v Přítokách a další místa.