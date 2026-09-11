Země je v exekuci. To zní spíš jako titulek z ekonomické rubriky než jako dětský komiks. Jak vás něco takového napadlo?
V komiksech si často planety navzájem vyhlašují války a hrozí jiným inteligentním druhům vyhlazením. Ekonomická blokáda mi přišla jako umírněnější projev agrese. Předpokládám, že mladší čtenáři si z toho odnesou spíš motiv ohrožení a jasně vymezené záporáky, které je třeba porazit nebo přelstít.
Kdybyste měla jednou větou představit Kurýra z planety Země člověku, který komiksy vůbec nečte, co byste řekla?
Pokud se vám líbí svět Hvězdných válek a užili jste si film Číslo 5 žije, bude vás bavit i tohle komiksové vesmírné dobrodružství na papíře.
Hlavní hrdina Nori není neohrožený superhrdina. Spíš člověk, který se opakovaně dostává do problémů. Proč jste si vybrala právě takového hrdinu?
Je to mlaďoch, který chce ve světě propojeném Intergalaktickou sítí uspět, ale vždycky mu něco zhatí plány. Kdysi rodiče, teď rovnou celá rodná planeta Země, a ani jeho přátelé nejsou zrovna superspolehliví. S takovým hrdinou se podle mě mohou holky a kluci snadno identifikovat. V mládí chcete jít za svými sny. Dokážete přijmout odpovědnost, i když byste si raději šli bezstarostně vlastní cestou? Naštěstí záchrana lidstva není nuda, ale pořádně dobrodružná jízda.
V komiksu vystupuje robot Vart. Když dnes všichni řeší umělou inteligenci, napadlo vás někdy, že by podobné stroje mohly opravdu rozhodovat o našich životech?
Vart je největší sympaťák, parťák, který se projevuje spíš jako chytrý psí mazlíček. Hrozby umělé inteligence, které svěříme velké pravomoci a pak už nebudeme schopni její rozhodování kontrolovat, zosobňuje Maitty z Intergalaktického srovnávacího úřadu. Z takového vývoje mám opravdu obavy.
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Při čtení člověk narazí na vesmírné lodě, exekutory, spiknutí i zběsilé honičky. Co byla nejbláznivější věc, jakou jste si při psaní mohla dovolit právě proto, že jde o sci-fi?
Vymýšlení vesmírných lodí a strojů je doména výtvarníka Martina Hanschilda. Mě bavilo navrhovat podoby různých mimozemských inteligentních bytostí, třeba těch dlouhověkých, které pracují v poštovní sekci. Vyřádili jsme se hlavně při promýšlení planety Sarkassy v šedé zóně, kde sice není moc bezpečno, ale zase si můžete zajít na šálek pravé pozemské čokolády do baru U Cortéze, kde na trumpetu hraje Miles Davis. A bavila mě také tajemná pilotka Drea, která příběhem prochází, nebo spíš prolétá, v červeném letounu, jemuž říká Blobule.
Děti dnes soupeří o pozornost s TikTokem, YouTube a videohrami. Čím je může oslovit právě komiks?
Na besedách vidím, že komiks je médium, které děti pořád baví, a to i na druhém stupni. Pomáhá tomu výrazná vizuální stránka vyprávění. I komiks však od čtenářů vyžaduje zklidnění a soustředění. Zato jim nabídne únik a odpočinek, odpoutání od těkavého a vyčerpávajícího světa sociálních sítí.
Kurýr z planety Země vznikal několik let. Byl během práce okamžik, kdy jste si říkala „Tohle už nikdy nedokončíme“?
Bylo jich několik! Po prvním nadšení mě dohnaly jiné projekty, takže se asi po třetině hotového komiksu práce kvůli mně zastavila. Pak jsem se do psaní znovu zakousla, ale pro výtvarníka nebylo snadné držet se mnou krok. Nejtěžší je finální fáze, kdy pořád není hotovo, stále je co vylepšovat a zároveň je nutné práci uzavřít. Tehdy trpím nejsilnějšími pochybnostmi, zda to dobře dopadne a knižní projekt dotáhneme k vydání.
Kdybyste mohla do vesmíru poslat jednu zásilku dnešnímu lidstvu, co by v ní bylo?
Nori by určitě řekl antigravitační boty. Jsou totiž mnohem lepší než tryskový batoh. A mně to vlastně taky přijde jako výborný nápad. Nedávno jsem v Houstonu navštívila Space Center a myslím, že je načase ten vesmír trochu víc zblízka prozkoumat. Hodila by se tedy nějaká mimozemská technologie, která lidstvu cestu do vesmíru umožní.
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Za sebou máte desítky knih a řadu ocenění. Čím byl pro vás Kurýr z planety Země jiný než předchozí projekty?
Kurýr je můj největší komiksový projekt. Nevznikal na pokračování jako jiné mé komiksy, ale jako jedno velké sci-fi dobrodružství. Možná by dospělí ocenili spíš edukační rozměr, jaký mají moje knihy Husité, S Komenským do komiksu nebo Cha cha chá, zasmál se Mordechaj, která představuje historii Židů na našem území. Jenže Kurýra jsem psala především pro radost. Najdete v něm svižné dialogy, překvapivé gagy i napětí. A právě zvědavost pohání čtenáře vpřed. Musíte číst dál, abyste zjistili, jak to celé dopadne.
Komiks vznikl ve spolupráci s výtvarníkem Martinem Hanschildem. Čím vás jeho kresba zaujala?
Martin dokáže nakreslit všechno od rezavého vraku až po velkolepou vesmírnou metropoli. Jeho kresba je dynamická, přehledná a přitom plná detailů, které čtenář objevuje i při opakovaném čtení. U sci-fi je navíc důležité, aby čtenář uvěřil světu, který nikdy neexistoval. A to se výtvarníkovi povedlo na jedničku.
Pro jak staré čtenáře je Kurýr z planety Země určený? A čím může zaujmout i dospělé?
Komiks doporučujeme čtenářům od deseti let. Na besedách vidím nadšení hlavně už u čtvrťáků a páťáků, které vtáhne dobrodružný příběh, roboti, vesmírné lodě a mimozemšťané.
Starší čtenáři ocení propracovaný svět a dějové zvraty. A dospělí? Ti se často baví popkulturními narážkami, které jsou ukryté ve druhém plánu.