Klíč primátora hlavního města Prahy zůstane po dohodě s kluby AC Sparta Praha a SK Slavia Praha až do dalšího ligového derby uložen v depozitáři magistrátu. Hlavní město tak reaguje na mimořádné okolnosti sobotního 317. derby, které bylo po sobotních událostech a následném rozhodnutí fotbalových orgánů kontumováno. A to kvůli vniknutí fanoušků Slavie na hrací plochu v průběhu zápasu a napadení několika hráčů Sparty.
Symbolická trofej tradičně náleží vítězi pražského derby a připomíná nejen slavnou rivalitu obou klubů, ale také prestiž jednoho z nejsledovanějších zápasů českého fotbalu. Vzhledem k tomu, že poslední utkání nebylo rozhodnuto standardním způsobem přímo na hřišti, zůstane klíč až do podzimního derby na Magistrátu hlavního města Prahy.
„Pražské derby má být svátkem fotbalu, rivality a respektu. Klíč primátora hlavního města Prahy je symbolická trofej, která má patřit vítězi utkání rozhodnutého na hřišti. Po událostech posledního derby považuji za správné, aby do dalšího ligového derby zůstal v depozitáři magistrátu. Věřím, že podzimní derby proběhne tak, jak si Praha, oba kluby i fanoušci zaslouží,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Sparta i Slavia souhlasí
S podobným postojem souhlasí i Sparta. „Za stávajících okolností nám nepřišlo vhodné si převzít klíč od Prahy. Přejeme si, abychom jej co nejdříve získali do našeho držení po výhře na hřišti, nikoli po administrativním rozhodnutí disciplinární komise,“ popisuje Ondřej Kasík, ředitel komunikace AC Sparta Praha.
Stejně situaci vnímá také SK Slavia Praha. „Po sobotním zápase a jeho konci pro nás tématem klíč od Prahy logicky vůbec nebyl. Toto řešení nám přijde správné,“ vysvětluje tiskový mluvčí klubu Michal Býček.
Proč vlastně nebyl klíč předán?
Na trávník při sobotním šlágru vběhli především fanoušci ze severní tribuny, kde sídlí „kotel“ nejhlasitějších a nejradikálnějších příznivců pražské Slavie. Chuligáni napadli několik sparťanských hráčů. Řada lidí vtrhla na trávník se světlicemi a dostala se až na opačnou stranu stadionu, kde házela pyrotechniku do sektoru hostů. Někteří výtržníci měli zahalený obličej.
Přestože do konce zápasu zbývalo už jen několik jednotek minut, rozhodčí se ho rozhodl předčasně ukončit. Celý incident pak v úterý projednávala Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ta nakonec rozhodla o kontumaci ve prospěch Sparty (v zápasu do incidentu vedla Slavia 3:2). Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.
Zemětřesení ve Slavii
Slavia podle všeho z incidentu sama vyvodí důsledky směrem ke svému fanouškovskému kotli. A důsledky vyvodilo vedení Slavie i v týmu. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra už si za Slavii po sobotních incidentech v nedohraném ligovém derby se Spartou nezahrají. V podcastu Odbor přátel Slavie to uvedl předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík.
„Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním období. Ani jeden z nich už za Slavii nenastoupí,“ prohlásil Tvrdík.