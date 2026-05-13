Klíč primátora zůstane i po derby na magistrátu. Důvodem je ostudný konec zápasu

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   10:20
Symbolická trofej pro vítěze pražského derby letos svého majitele nepozná. Po kontumaci posledního ligového souboje mezi Spartou a Slavií rozhodlo hlavní město společně s oběma kluby, že Klíč primátora zůstane až do dalšího derby uložen v depozitáři pražského magistrátu.
Fotogalerie4

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Klíč primátora hlavního města Prahy zůstane po dohodě s kluby AC Sparta Praha a SK Slavia Praha až do dalšího ligového derby uložen v depozitáři magistrátu. Hlavní město tak reaguje na mimořádné okolnosti sobotního 317. derby, které bylo po sobotních událostech a následném rozhodnutí fotbalových orgánů kontumováno. A to kvůli vniknutí fanoušků Slavie na hrací plochu v průběhu zápasu a napadení několika hráčů Sparty.

Symbolická trofej tradičně náleží vítězi pražského derby a připomíná nejen slavnou rivalitu obou klubů, ale také prestiž jednoho z nejsledovanějších zápasů českého fotbalu. Vzhledem k tomu, že poslední utkání nebylo rozhodnuto standardním způsobem přímo na hřišti, zůstane klíč až do podzimního derby na Magistrátu hlavního města Prahy.

Český tým pro MS ve fotbale 2026 se rýsuje. V širší nominaci nechybí ani dva hříšníci z derby

„Pražské derby má být svátkem fotbalu, rivality a respektu. Klíč primátora hlavního města Prahy je symbolická trofej, která má patřit vítězi utkání rozhodnutého na hřišti. Po událostech posledního derby považuji za správné, aby do dalšího ligového derby zůstal v depozitáři magistrátu. Věřím, že podzimní derby proběhne tak, jak si Praha, oba kluby i fanoušci zaslouží,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Sparta i Slavia souhlasí

S podobným postojem souhlasí i Sparta. „Za stávajících okolností nám nepřišlo vhodné si převzít klíč od Prahy. Přejeme si, abychom jej co nejdříve získali do našeho držení po výhře na hřišti, nikoli po administrativním rozhodnutí disciplinární komise,“ popisuje Ondřej Kasík, ředitel komunikace AC Sparta Praha.

Stejně situaci vnímá také SK Slavia Praha. „Po sobotním zápase a jeho konci pro nás tématem klíč od Prahy logicky vůbec nebyl. Toto řešení nám přijde správné,“ vysvětluje tiskový mluvčí klubu Michal Býček.

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Proč vlastně nebyl klíč předán?

Na trávník při sobotním šlágru vběhli především fanoušci ze severní tribuny, kde sídlí „kotel“ nejhlasitějších a nejradikálnějších příznivců pražské Slavie. Chuligáni napadli několik sparťanských hráčů. Řada lidí vtrhla na trávník se světlicemi a dostala se až na opačnou stranu stadionu, kde házela pyrotechniku do sektoru hostů. Někteří výtržníci měli zahalený obličej.

Přestože do konce zápasu zbývalo už jen několik jednotek minut, rozhodčí se ho rozhodl předčasně ukončit. Celý incident pak v úterý projednávala Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ta nakonec rozhodla o kontumaci ve prospěch Sparty (v zápasu do incidentu vedla Slavia 3:2). Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.

Český tým je ve Švýcarsku. Roman Červenka promluvil o šancích na úspěch i nepadnoucím saku

Zemětřesení ve Slavii

Slavia podle všeho z incidentu sama vyvodí důsledky směrem ke svému fanouškovskému kotli. A důsledky vyvodilo vedení Slavie i v týmu. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra už si za Slavii po sobotních incidentech v nedohraném ligovém derby se Spartou nezahrají. V podcastu Odbor přátel Slavie to uvedl předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík.

„Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním období. Ani jeden z nich už za Slavii nenastoupí,“ prohlásil Tvrdík.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Stanislav Novotný

Falešný bankéř po telefonu opakovaně přesvědčoval Stanislava Novotného, že má založený investiční účet a na něm 350 tisíc. Kameraman z Prachaticka věc nahlásil na policii, podvodník se z podobného...

13. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Na Strakonické se ve směru do Prahy převrátil autojeřáb, v místě stojí kolony

Pravý jízdní pruh na trase mezi Strakonicemi a Prahou ve směru na Prahu...

Silnici na trase mezi Strakonicemi a Prahou u Zbraslavi ve směru do metropole od rána blokuje nehoda autojeřábu, který se z dosud neznámých příčin převrátil na bok. Nehoda je bez zranění. Na místě...

13. května 2026  9:12,  aktualizováno  11:37

VMS VISION: Přijímačky a maturita? Klíčem je porozumění, ne memorování

13. května 2026  11:34

Včelařský kvíz i koncert v zahradě. Brtnice zve na první ročník svých slavností

Trojice (zleva) Ivo Šnyrych, Martin Janíček a Vít Zaoral se zaměřila na...

První ročník Slavností brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují...

13. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nuselské dvorky 2026: Cirkusové hvězdy ovládnou vnitrobloky, nabídnou i světovou premiéru

Festival Nuselské dvorky 2026představí v sobotu 16. května v Praze nový cirkus.

Pražské Nusle se už tuto sobotu promění v centrum nového cirkusu a sousedského setkávání. Veřejnosti se otevřou tři vnitrobloky, kde budou po celý den probíhat artistická vystoupení, workshopy a...

13. května 2026  11:30

Moderní nájemní bydlení mo-cha HOME se otevírá už v květnu

13. května 2026  11:21

Syn bodl otce loveckým nožem do zad, potom sám zavolal policii

Ilustrační snímek

Krajští policisté od soboty vyšetřují násilný útok mezi členy jedné rodiny, který se stal v bytě v Šumperku. Šestadvacetiletý muž zaútočil po hádce na svého o více než 50 let staršího otce nožem....

13. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Ukliďme Česko hlásí rekord ve sběru vysloužilých mobilů

13. května 2026  11:09

Ukradli ji na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan

Kněz stál u oltáře a alarm byl vypnutý, řekl ke krádeži lebky svaté Zdislavy...

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. Tamní představený a dominikánský...

13. května 2026  9:52,  aktualizováno  11:08

Srnčata na Chebsku před kombajny nově zachrání i dron s termovizí

Dobrovolníci z Chebska, kteří zachraňují srnčata v době sečení, mají nyní...

Už třetím rokem zachraňuje dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska srnčata před sekačkami. Letos poprvé se lidé hledající na loukách ukrytá mláďata nebudou muset spoléhat jen na svůj zrak. Pomůže...

13. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

13. května 2026  11:02

Soud v Olomouci námitku žalobkyně Lastovecké vůči výtce postoupil do Prahy

ilustrační snímek

Kárný senát Vrchního soudu (VS) v Olomouci námitku státní zástupkyně Petry Lastovecké vůči výtce od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna řešit nebude,...

13. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.