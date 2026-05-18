Čeští hokejisté dnes odehrají třetí utkání na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku. Ve fribourské BCF Areně vyzvou v rámci pondělního programu MS od 20:20 reprezentaci Švédska a čeká je zatím nejnáročnější duel dosavadního průběhu turnaje.
Češi vstoupili do šampionátu vítězstvím 4:1 nad Dánskem, v sobotu ale přišlo nepříjemné zaváhání. Český tým překvapivě padl se Slovinskem 2:3 po prodloužení a v boji o postup do čtvrtfinále ztratil důležité dva body.
První těžká zkouška
Právě duel se Švédskem může výrazně napovědět, jaké ambice bude český výběr na letošním šampionátu mít. Do play-off totiž postoupí pouze čtyři nejlepší týmy z osmičlenné skupiny a konkurence je mimořádně silná.
Švédové navíc patří mezi tradiční favority mistrovství světa a českému týmu se proti seveřanům v posledních měsících příliš nedařilo. Oba soupeři se utkali už ve čtvrtfinále loňského světového šampionátu, kde „Tre Kronor“ zvítězili 5:2 a ukončili českou cestu turnajem.
Také výsledky z letošní reprezentační sezony hovoří spíše pro švédský výběr. Češi prohráli na turnaji Karjala 1:3, na Švýcarských hrách dokonce 0:5 a na Českých hrách 2:4. Jedinou výhru zaznamenali na Švédských hrách v Ängelholmu, kde uspěli 3:1.
Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20
Co je potřeba zlepšit
Český tým bude potřebovat výrazně zlepšit především produktivitu a důraz v koncovce. Proti Slovinsku si sice vytvořil řadu šancí, dlouho se ale trápil v zakončení a soupeř trestal chyby v defenzivě. Navíc ani po dvou zápasech Češi nedokázali využít přesilovku.
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Bilance se soupeři ve skupině B před MS
|Soupeři
|Výhry-Remízy-Prohry
|Česko – Dánsko
|8-0-2
|Česko – Slovinsko
|5-0-0
|Česko – Švédsko
|11-0-17
|Česko – Itálie
|8-0-0
|Česko – Slovensko
|13-1-3
|Česko – Norsko
|16-2-1
|Česko – Kanada
|12-0-15
- Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.