Klíčový zápas MS v hokeji 2026 je tady. Češi se Švédy hrají velmi napínavý zápas

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   22:11aktualizováno  22:36
Česká hokejová reprezentace nastoupila na mistrovství světa ve Švýcarsku k zatím nejnáročnější prověrce. Po nečekané ztrátě se Slovinskem narazili svěřenci Radima Rulíka na silné Švédsko, které patří mezi hlavní favority turnaje. Národní tým bude chtít nejen napravit zaváhání z minulého zápasu, ale také výrazně posílit své šance na postup do čtvrtfinále.
Fotogalerie2

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva střelec druhého gólu Lukáš Sedlák z Česka, Jan Mandát z Česka, Roman Červenka z Česka se radují z gólu. | foto: ČTK

Čeští hokejisté hrají třetí utkání na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku. Ve fribourské BCF Areně vyzvali v rámci pondělního programu MS od 20:20 reprezentaci Švédska. Česko nastoupilo bez zdravotně indisponovaného obránce Michala Kempného. Chytá Josef Kořenář.

Češi vstoupili do šampionátu vítězstvím 4:1 nad Dánskem, v sobotu ale přišlo nepříjemné zaváhání. Český tým překvapivě padl se Slovinskem 2:3 po prodloužení a v boji o postup do čtvrtfinále ztratil důležité dva body.

3. třetina

Začala veledůležitá poslední třetina. Tu začali lépe Švédi a nyní mají opět početní výhodu. Tu nakonec poprvé Češi ubránili, Švédi ale přesilovky hrají opravdu výborně. Svěřenci Rulíka opět vyrovnali hru v poli, Švédsko už není tak dominantní.

2. třetina

Prostřední třetinu byli aktivnější Švédi. Ale byli to Češi, kteří dali první gól. Střelcem se stal Jiří Černoch – 4:2. Po faulu Hronka, ale národní tým čelil Švédům v oslabení. A i tato švédská přesilovka skončila gólem Olivera Ekmana-Larssona – 4:3. Švédi sice ke konci třetiny vstřelili vyrovnávací gól (Lucas Raymond). Ten ale nebyl uznán, protože Kořenář nemohl chytat.

1. třetina

Bláznivá první třetina nabídla hned pět gólů. Jako první se po nahození Filipa Hronka od modré čáry šikovně prosadil Matěj Blümel a Češi šli do vedení 1:0. Poté Tomáš Galvas byl blízko gólu, ale jeho střela skončila na tyči. O pár chvilek později mělo jít Česko po dorážce Ondřeje Beránka jasně do dvougólového trháku, ale rozhodčí nepochopitelně těsně před dorážkou přerušili hru v domnění, že má švédský brankář puk pod kontrolou.

Češi se dnes také věnovali přesilovkám a to se vyplatilo, protože Dominik Kubalík využil hned první přesilovku zápasu – 2:0. A radost Čechů jen pár vteřin poté znásobil Jakub Flek, který zvýšil po výhodě na 3:0. Následně byl ale Jan Ščotka vyloučen na pět minut plus do konce utkání za úder do oblasti obličeje a krku. Švédi následně využili přesilovku hned dvakrát. A to zásluhou Joela Perssona (3:1) a útočníka Simona Holmstroma. Češi tak vedou 3:2.

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

První těžká zkouška

Právě duel se Švédskem může výrazně napovědět, jaké ambice bude český výběr na letošním šampionátu mít. Do play-off totiž postoupí pouze čtyři nejlepší týmy z osmičlenné skupiny a konkurence je mimořádně silná.

Švédové navíc patří mezi tradiční favority mistrovství světa a českému týmu se proti seveřanům v posledních měsících příliš nedařilo. Oba soupeři se utkali už ve čtvrtfinále loňského světového šampionátu, kde „Tre Kronor“ zvítězili 5:2 a ukončili českou cestu turnajem.

Také výsledky z letošní reprezentační sezony hovoří spíše pro švédský výběr. Češi prohráli na turnaji Karjala 1:3, na Švýcarských hrách dokonce 0:5 a na Českých hrách 2:4. Jedinou výhru zaznamenali na Švédských hrách v Ängelholmu, kde uspěli 3:1.

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Co je potřeba zlepšit

Český tým bude potřebovat výrazně zlepšit především produktivitu a důraz v koncovce. Proti Slovinsku si sice vytvořil řadu šancí, dlouho se ale trápil v zakončení a soupeř trestal chyby v defenzivě. Navíc ani po dvou zápasech Češi nedokázali využít přesilovku.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Porazí Česká reprezentace Švédsko?

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Jihlava a Okříšky získaly cenu Zlatý erb za weby měst a obcí za roky 1999 - 2025

ilustrační snímek

Absolutními vítězi soutěže Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí v Česku za období let 1999 až 2025 se staly Jihlava a Okříšky z Kraje Vysočina. Výsledky...

18. května 2026  20:59,  aktualizováno  20:59

Klíčový zápas MS v hokeji 2026 je tady. Češi se Švédy hrají velmi napínavý zápas

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Česká hokejová reprezentace nastoupila na mistrovství světa ve Švýcarsku k zatím nejnáročnější prověrce. Po nečekané ztrátě se Slovinskem narazili svěřenci Radima Rulíka na silné Švédsko, které patří...

18. května 2026  22:11,  aktualizováno  22:25

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

18. května 2026  17:09,  aktualizováno  22:17

Pražská ODS vyšle do komunálních voleb devatenáct starostů. Povede je Portlík

Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík a šéfaka pražské organizace strany...

Do komunálních voleb postaví pražská ODS spolu s lídrem kandidátky Tomášem Portlíkem náměstkyni primátora a bývalou starostku Prahy 2 Alexandru Udženiju. Na prvních pěti příčkách jsou dále nominovaní...

18. května 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha Vokovice

Praha Vokovice

Praha je světová. Alespoň co se ulic týče. A co vy, bydlíte také na adrese s vůní Afriky,nebo čísle popisném daleko v Asii?

vydáno 18. května 2026  21:27

Vlak na koridoru usmrtil člověka, hasiči evakuovali stovky cestujících

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Provoz na železničním koridoru mezi Českým Brodem a Poříčany zastavila v pondělí odpoledne nehoda, při níž vlak usmrtil člověka. Hasiči museli evakuovat zhruba 400 cestujících. Okolo 19. hodiny byl...

18. května 2026  17:22,  aktualizováno  20:03

Střední školy na Vysočině mají kapacity pro druhého kola přijímacích zkoušek

ilustrační snímek

Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy zbývá na Vysočině přes 1200 volných míst. Zcela naplněná je kapacita osmiletých gymnázií. Vyplývá to z údajů...

18. května 2026  18:04,  aktualizováno  18:04

4. den MS v hokeji 2026: Na programu jsou duely favoritů turnaje i důležitý zápas Česka

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje čtvrtým hracím dnem a fanoušci se mohou opět těšit na další porci atraktivní zápasů. Kanada zvládla roli favorita, Finsko překvapivě hladce porazilo USA....

18. května 2026  19:44

Olomoucká zoo zrekonstruovala terária, chová v nich vzácného gekona a kobříky

ilustrační snímek

Zoologická zahrada Olomouc zrekonstruovala pět z devíti terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky včetně gekona písečného...

18. května 2026  17:47,  aktualizováno  17:47

Dvůr Králové nad Labem není jenom safari. Láká na únikovou hru, koupaliště i kulturu

Náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem

Většina rodin si ho spojí se safari. Stačí ve Dvoře Králové nad Labem ale strávit víc než pár hodin a rychle se ukáže, že by byla škoda zůstat jen u jedné zastávky. Centrum města se během chvíle...

18. května 2026  19:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Loď sv. Václav spustí pravidelné plavby z Brandýsa nad Labem 30. května

ilustrační snímek

Nová výletní osobní loď sv. Václav by se na první plavbu z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi měla vydat 30. května. Kromě pondělků pak bude v provozu denně,...

18. května 2026  17:18,  aktualizováno  17:18

Dálnice D1 za Brnem byla dnes více než hodinu kvůli nehodě dvou aut neprůjezdná

ilustrační snímek

Na více než hodinu uzavřela dnes před 15:30 dálnici D1 na 208. kilometru ve směru na Ostravu nehoda dvou osobních aut. Policisté dopravu odkláněli, řekl ČTK...

18. května 2026  17:11,  aktualizováno  18:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.