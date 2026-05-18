Klíčový zápas MS v hokeji 2026 zvládnutý. Češi porazili Švédy a berou důležité tři body

Lukáš Karbulka
Sport   23:11aktualizováno  23:24
Česká hokejová reprezentace nastoupila na mistrovství světa ve Švýcarsku k zatím nejnáročnější prověrce. Po nečekané ztrátě se Slovinskem si svěřenci Radima Rulíka napravili reputaci a porazili po napínavém zápase Švédsko.
Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva střelec druhého gólu Lukáš Sedlák z Česka, Jan Mandát z Česka, Roman Červenka z Česka se radují z gólu. | foto: ČTK

Čeští hokejisté nastoupili ke třetímu utkání na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku. Ve fribourské BCF Areně vyzvali v rámci pondělního programu MS reprezentaci Švédska. Česko nastoupilo bez zdravotně indisponovaného obránce Michala Kempného. Chytá Josef Kořenář.

1. třetina

Bláznivá první třetina nabídla hned pět gólů. Jako první se po nahození Filipa Hronka od modré čáry šikovně prosadil Matěj Blümel a Češi šli do vedení 1:0. Poté Tomáš Galvas byl blízko gólu, ale jeho střela skončila na tyči. O pár chvilek později mělo jít Česko po dorážce Jiřího Černocha jasně do dvougólového trháku, ale rozhodčí nepochopitelně těsně před gólovou dorážkou přerušili hru v domnění, že má švédský brankář puk pod kontrolou.

Češi se dnes také věnovali přesilovkám, a to se vyplatilo, protože Dominik Kubalík využil hned první přesilovku zápasu – 2:0. A radost Čechů jen pár vteřin poté znásobil Jakub Flek, který zvýšil po výhodě na 3:0. Následně byl ale Jan Ščotka vyloučen na pět minut plus do konce utkání za úder do oblasti obličeje a krku. Švédi následně využili přesilovku hned dvakrát. A to zásluhou Joela Perssona (3:1) a útočníka Simona Holmstroma. Češi tak vedli 3:2.

2. třetina

Prostřední třetinu byli aktivnější Švédi. Ale byli to Češi, kteří dali první gól. Střelcem se stal Jiří Černoch – 4:2. Po faulu Hronka, ale národní tým čelil Švédům v oslabení. A i tato švédská přesilovka skončila gólem Olivera Ekmana-Larssona – 4:3. Švédi sice ke konci třetiny vstřelili vyrovnávací gól (Lucas Raymond). Ten ale nebyl uznán, protože Kořenář nemohl chytat.

3. třetina

Ve veledůležité poslední třetině už gól nepadl. A to přesto, že Švédi měli úvodních osm minut jasně navrh i díky přesilovce. Tu ale Češi poprvé ubránili a hra se poté vyrovnala. V posledních dvou minutách ještě svěřenci Rulíka čelili švédské hře bez brankáře, ale jednogólový náskok už dokázali udržet.

Následující zápas

Česko čeká v úterý den volna a ve středu od 16.20 se s střetne s Itálií.

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Co bylo potřeba zlepšit

Český tým potřeboval výrazně zlepšit především produktivitu a důraz v koncovce. Proti Slovinsku si sice vytvořil řadu šancí, dlouho se ale trápil v zakončení a soupeř trestal chyby v defenzivě. Navíc ani po dvou zápasech Češi nedokázali využít přesilovku. To už ale po zápase se Švédy neplatí.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Porazí Česká reprezentace Švédsko?

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Praha je světová. Alespoň co se ulic týče. A co vy, bydlíte také na adrese s vůní Afriky,nebo čísle popisném daleko v Asii?

vydáno 18. května 2026  21:27

