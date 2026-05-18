Čeští hokejisté nastoupili ke třetímu utkání na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku. Ve fribourské BCF Areně vyzvali v rámci pondělního programu MS reprezentaci Švédska. Česko nastoupilo bez zdravotně indisponovaného obránce Michala Kempného. Chytá Josef Kořenář.
1. třetina
Bláznivá první třetina nabídla hned pět gólů. Jako první se po nahození Filipa Hronka od modré čáry šikovně prosadil Matěj Blümel a Češi šli do vedení 1:0. Poté Tomáš Galvas byl blízko gólu, ale jeho střela skončila na tyči. O pár chvilek později mělo jít Česko po dorážce Jiřího Černocha jasně do dvougólového trháku, ale rozhodčí nepochopitelně těsně před gólovou dorážkou přerušili hru v domnění, že má švédský brankář puk pod kontrolou.
Češi se dnes také věnovali přesilovkám, a to se vyplatilo, protože Dominik Kubalík využil hned první přesilovku zápasu – 2:0. A radost Čechů jen pár vteřin poté znásobil Jakub Flek, který zvýšil po výhodě na 3:0. Následně byl ale Jan Ščotka vyloučen na pět minut plus do konce utkání za úder do oblasti obličeje a krku. Švédi následně využili přesilovku hned dvakrát. A to zásluhou Joela Perssona (3:1) a útočníka Simona Holmstroma. Češi tak vedli 3:2.
2. třetina
Prostřední třetinu byli aktivnější Švédi. Ale byli to Češi, kteří dali první gól. Střelcem se stal Jiří Černoch – 4:2. Po faulu Hronka, ale národní tým čelil Švédům v oslabení. A i tato švédská přesilovka skončila gólem Olivera Ekmana-Larssona – 4:3. Švédi sice ke konci třetiny vstřelili vyrovnávací gól (Lucas Raymond). Ten ale nebyl uznán, protože Kořenář nemohl chytat.
3. třetina
Ve veledůležité poslední třetině už gól nepadl. A to přesto, že Švédi měli úvodních osm minut jasně navrh i díky přesilovce. Tu ale Češi poprvé ubránili a hra se poté vyrovnala. V posledních dvou minutách ještě svěřenci Rulíka čelili švédské hře bez brankáře, ale jednogólový náskok už dokázali udržet.
Následující zápas
Česko čeká v úterý den volna a ve středu od 16.20 se s střetne s Itálií.
Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?
Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20 – 4:3
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20
Co bylo potřeba zlepšit
Český tým potřeboval výrazně zlepšit především produktivitu a důraz v koncovce. Proti Slovinsku si sice vytvořil řadu šancí, dlouho se ale trápil v zakončení a soupeř trestal chyby v defenzivě. Navíc ani po dvou zápasech Češi nedokázali využít přesilovku. To už ale po zápase se Švédy neplatí.
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Bilance se soupeři ve skupině B před MS
|Soupeři
|Výhry-Remízy-Prohry
|Česko – Dánsko
|8-0-2
|Česko – Slovinsko
|5-0-0
|Česko – Švédsko
|11-0-17
|Česko – Itálie
|8-0-0
|Česko – Slovensko
|13-1-3
|Česko – Norsko
|16-2-1
|Česko – Kanada
|12-0-15
- Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.