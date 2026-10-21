KlonDike v Peci pod Sněžkou bojuje o přežití. Na záchranu klubu potřebuje miliony

Petr Holeček
Petr Holeček
  11:05
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Provozovatelka legendárního hudebního klubu pod Sněžkou v Krkonoších Michaela...

Provozovatelka legendárního hudebního klubu pod Sněžkou v Krkonoších Michaela Boudová | foto: KLONDIKE

Provozovatelka legendárního hudebního klubu pod Sněžkou v Krkonoších Michaela...
Interiér klubu s dřevěnými balkony a schodišti.
Budova za minulého režimu fungovala jako vývařovna ROH.
Provozovatelka legendárního hudebního klubu pod Sněžkou v Krkonoších Michaela...
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Legendární hudební klub KlonDike v Peci pod Sněžkou bojuje o přežití. Kvůli nevyhovujícím protipožárním opatřením musí projít rekonstrukcí za 1,5 až 2,5 milionu korun. Provozovatelka Michaela Boudová proto spustila veřejnou sbírku na jeho záchranu. Pokud se podaří zajistit peníze a dokončit stavební úpravy, první koncerty by se mohly vrátit už 4. prosince.

Provozovatelka legendárního krkonošského klubu KlonDike Michaela Boudová řeší problém. Shání peníze na nezbytné protipožární úpravy. S majitelem budovy se dohodla na nájemní smlouvě na tři a půl roku. „Dává mi to možnost říct si, že má smysl do toho energii vkládat,“ řekla Boudová Trutnovinkám.

Ještě nedávno nebylo jisté, zda se v klubu KlonDike bude v zimě znovu hrát. Požární kontrola odhalila nedostatky, které vyžadují stavební úpravy, a provozovatelka Boudová řešila, zda má smysl investovat do pronajaté budovy.

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Delší smlouva je zásadní především kvůli investicím. Bez ní by bylo obtížné obhájit výdaje v řádu milionů korun do prostoru, který by musela za půl roku opustit. „I přes zafixování smlouvy nedokáže běžný provoz KlonDiku tak velkou investici pokrýt. Nést celé finanční riziko sama by pro mě ekonomicky nedávalo smysl,“ vysvětluje.

Záchrana za miliony korun

Provozovatelka musí zajistit stavební a protipožární úpravy, bez kterých klub nemůže dlouhodobě pokračovat. Podle aktuálního technického řešení se celkové náklady pohybují mezi 1,5 a 2,5 milionu korun.

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Boudová dokončuje projektovou dokumentaci, řeší zaměřování, materiál i termíny stavebních firem. Času není nazbyt. Na konci října má skončit výjimka stavebního úřadu umožňující omezený provoz. V listopadu by měly probíhat stavební práce a návrat koncertů je naplánovaný na 4. prosince.

„Firmy jsou zajištěné, termíny objednané a pak už jen potřebuji, aby to proběhlo pokud možno hladce,“ říká.

Jednou z největších neznámých zůstává konečná podoba protipožárních opatření. Projektant prověřuje, zda by bylo možné zachovat dřevěné balkony, které patří k charakteristickým prvkům interiéru klubu. Ve hře je jejich ochrana protipožárním nátěrem nebo obložením.

„Tuhle variantu bych si přála. Balkony tvoří důležitou součást atmosféry klubu,“ říká Boudová.

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Definitivně ale rozhodnuto není. Projekt se dokončuje a hasiči se k němu mají vyjádřit v rámci příslušného řízení. Jednotlivé technické požadavky se navíc vzájemně ovlivňují.

„Situace je pořád turbulentní: vyřešíme jeden problém a objeví se další, který ovlivní ten první. Těším se, až budeme mít schválené finální řešení,“ dodává.

Boudová přitom zdůrazňuje, že požární bezpečnost nechce zpochybňovat. Naopak je ráda, že klub bude mít nové únikové schodiště, a rozhodnutí hasičů plně respektuje. Přeje si ale, aby všichni účastníci stavebního řízení hledali především cesty, jak klub zachovat, nikoli důvody, proč ho zavřít.

Přes 200 tisíc od lidí. Kampaň pokračuje

Peníze na záchranu klubu se Boudová snaží získat z několika zdrojů. Počítá s vlastními prostředky, jedná o podpoře města a chce oslovit také soukromé partnery.

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Důležitou roli má crowdfundingová kampaň Zachraň KlonDike na Hithitu. Cílových 700 tisíc získaných odtud má sloužit k nezbytným úpravám, především na nové únikové schodiště, zásahy do elektroinstalace a další bezpečnostní opatření. Není to ale celková cena. Náklady se mohou vyšplhat až na 2,5 milionu korun.

Na crowdfundingové platformě už lidé poslali přes 200 tisíc korun, do konce kampaně zbývá 25 dní.

Jde o první metu kampaně, která má pomoci pokrýt základní část potřebných prací. Ani její dosažení samo o sobě nezaručí, že se klub podaří znovu otevřít. Rozhodovat bude také výsledná podoba projektu a dohoda s jednotlivými účastníky stavebního řízení. „Původně jsem chtěla klub zavřít, ale je to prostor pro lidi, který tu aktuálně nemá náhradu,“ vysvětluje.

Impulz přišel od lidí

Právě reakce veřejnosti pro ni byl]a důležitým impulzem. Po zveřejnění informací o problémech klubu začaly přicházet zprávy, nabídky pomoci i dotazy, jak lze přispět. „Zprávy, podpora a otázky, kde se dá přispět, mě po zveřejnění prvního videa vyhecovaly pokračovat, přestože je to vyčerpávající a nejistota není příjemná,“ říká.

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Podle ní nejde pouze o záchranu koncertního prostoru. KlonDike během čtrnácti let existence vytvořil zázemí pro komunitu lidí, kteří se tu potkávají nejen při hudebních akcích. Konají se zde také filmové projekce, přednášky, divadelní představení a další kulturní program.

Další klub už být nemusí

„Když už někde kultura existuje, je škoda ji rušit, protože málokdy vznikne znovu. V Peci se metry čtvereční pro něco podobného hledají opravdu těžko. Když se KlonDike zavře, další se tady nemusí otevřít,“ řekla Boudová Trutnovinkám. Záchrana klubu znamená další práci, stres i finanční riziko. Boudová si uvědomuje, že ji čekají náročné měsíce, a připouští, že pokud se rekonstrukci nepodaří dotáhnout, bude muset řešit ukončení provozu a další profesní cestu.

Teď se ale soustředí především na to, aby KlonDike zůstal otevřený. Po úpravách možná nebude interiér vypadat úplně stejně jako dnes. Některé prvky bude nutné odstranit nebo později nahradit. Podstatné je podle ní zachovat charakter klubu a možnost jeho rozvoje.

Bude restart?

„Znamenalo by to pro mě dalších několik let dřiny,“ říká s nadsázkou. Nová nájemní smlouva odstranila jednu zásadní překážku. Teď bude rozhodovat, zda se podaří včas dokončit projekt, dohodnout konečnou podobu potřebných opatření a zajistit dostatek peněz.

KlonDike tak místo plánované rozlučky chystá největší restart za čtrnáct let.

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