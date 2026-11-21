Nejdražší položkou letošní Velké podzimní bibliofilské aukce bude výjimečné umělecko-klenotnické vydání románu Uroboros aneb Zpověď recyklovaného manžela ostravského spisovatele Miroslava Sehnala. Jediný exemplář ručně vázané knihy s více než pětisetstránkovým obsahem, stříbrným reliéfem a drahokamy nabídne pražská aukční síň Vltavín ve čtvrtek 26. listopadu. Vyvolávací cena činí 150 tisíc korun.
Kniha vytištěná na ručním papíře z Velkých Losin a ilustrovaná grafikami ostravského výtvarníka Jiřího Neuwirta vstupuje do aukce pod označením „Curator’s Choice“, tedy s doporučením kurátora. Aukční domy toto označení udělují jen výjimečně, aby upozornily na mimořádné sběratelské položky.
Propojuje beletrii se šperkařstvím
„Umělecko-klenotnické provedení Sehnalova Uroborose naše doporučení rozhodně zasluhuje. Jedná se o výjimečné současné dílo, propojující beletrii s ruční knihařinou a šperkařstvím, jehož vzácnost podtrhuje fakt, že existuje pouze v jediném exempláři,“ uvedl František Lejnar, jeden z kurátorů aukce.
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Kniha má francouzskou knižní vazbu a její desky zdobí monumentální stříbrný reliéf osazený 24 vltavíny, diamanty a českými granáty. Nový majitel ji získá v trezorovém kufříku společně s ukázkou běžného vydání románu a patnácti signovanými grafikami Jiřího Neuwirta. Zájemci si mohou unikát prohlédnout také na předaukční výstavě, která se uskuteční v prostorách pražského Vltavínu od 23. do 26. listopadu.
Román je k dostání i v běžném vydání
Vedle unikátního umělecko-klenotnického exempláře vyšel Uroboros také v běžném distribučním vydání, které je cenově dostupnější. Knihu lze koupit v knihkupectvích a najít také v řadě knihoven. Zatímco aukční verze zaujme především svým výtvarným zpracováním, běžné vydání sází hlavně na obsah. Podle ohlasů čtenářů, knihovníků i literárních kritiků se románu daří.
„Knížka je pozoruhodná především tím, že moudře a s humorem řeší spoustu běžných lidských problémů,“ uvedla Ladislava Hývlová, ředitelka Městské knihovny v Přelouči.
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Podobně knihu hodnotí také Erika Koukalová, vedoucí Městské knihovny v Hulíně, a Jitka Řezáčová z Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Koukalová oceňuje, že román popisuje složité partnerské a rodinné vztahy s vtipem a lehkým cynismem. Řezáčová vyzdvihuje především čtivý pohled do nitra muže, který si nebere servítky vůči okolí ani sám sobě.
Výtěžek aukce poputuje na charitu
Sám autor má z úspěchu knihy radost. Přestože si uvědomuje, že po aukci už možná její jedinečné provedení nikdy neuvidí, přeje si, aby se konečná cena vyšplhala alespoň na půl milionu korun. Výtěžek totiž nepůjde do jeho kapsy, ale celý bude věnován na charitu.
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Peníze mají zamířit na konto zdravotní nadace, která se zabývá výzkumem a léčbou neplodnosti. „Konkrétně na konto zdravotní nadace, zabývající se výzkumem a léčbou neplodnosti, čili recyklací lidské populace, což mi s duchem Uroborose skvěle souzní,“ dodal.
Kniha zdobená stříbrem a drahokamy