V Česku se ročně vydá asi 14 tisíc knižních titulů. Předloni jich bylo 13 888. Statistika vychází z čísel, která se týkají povinných výtisků pro Národní knihovnu.
Sáhne si Dan Brown na rekord?
Na kusy to dělalo necelých šedesát milionů. Kolik se jich prodá, to často obchodníci i nakladatelé tají. Ale v loňském roce vydané Tajemství všech tajemství od Dana Browna, mysteriózní příběh z Prahy, našlo už přes sto tisíc čtenářů a nakladatelství se netají ambicemi, že konečné číslo bude dvojnásobné.
Právě Brownova kniha je důkazem, že může získat tak vysoký počet čtenářů, které mívali autoři jako Michal Viewegh v devadesátých letech 20. století a v první dekádě 21. století nebo po něm Patrik Hartl.
Historie knižního března
Přesto český knižní trh v současnosti stagnuje, bez ohledu na to, zda ho podporuje tradiční Měsíc čtenářů, kdysi jako Březen – měsíc knihy (viz box). Výrazněji neovlivnila prodej ani nulová sazba DPH.
Na scénu nyní přicházejí dobrovolníci
Hlavně knihovníci se ale snaží, aby hlad po čtení fyzických knih z papíru z populace nezmizel. „Březen – měsíc čtenářů je tradice, kterou organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a připojují se k ní stovky českých knihoven,“ říká Lenka Hanzlíková, mluvčí Městské knihovny Praha.
Knihovníci obecně napříč Českem potvrzují, že výpůjčky sice stagnují nebo mírně klesly, návštěvníci však míří stále častěji do knihoven za doprovodnými akce. Z knihoven se postupně stala aktivní kulturní centra.
Pro letošní měsíc bylo mimo jiné zvoleno téma dobrovolnictví. Dobrovolnice a dobrovolníci věnují knihovně svůj čas a vnášejí do ní novou energii.
V Městské knihovně v Praze vedou například kluby deskových her, doučování, pomáhají organizovat akce v pobočkách nebo realizovat aktivity na festivalech. „
Loni knihovna spolupracovala se 120 dobrovolnicemi a dobrovolníky, kteří jí věnovali 2 614 hodin svého času. Dobrovolnictví je tak pro knihovnu důležité téma, kterému věnuje prostor také v interní komunikaci,“ doplňuje koordinátor dobrovolníků v knihovně Martin Praslička.
V Ostravě vyhlásili Krále čtenářů
Do březnového čtenářského „tažení“ je letos zapojeno asi 300 knihoven po celém Česku. „Březen je příležitostí poděkovat čtenářům a ukázat, že knihovna je otevřeným prostorem pro mladé lidi i celé rodiny. Chceme naslouchat tomu, co od knihovny očekávají, a společně vytvářet prostředí, kde má čtení pevné místo v digitální době,“ říká mluvčí knihovny Alena Bittmarová.
Ostravská knihovna to letos pojala netradičně. Vyhlásila Krále čtenářů, stal se jím Kryštof Vozárik. V roce 2025 přečetl 147 knih. Na programu jsou také besedy, k těm lákavým se řadí například plánované setkání s asistenty prevence kriminality městské policie v knihovně Ostrava-Přívoz.
