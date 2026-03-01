Knihovny už nelákají jenom na spisovatele-milionáře. Tahákem může být kriminalita

Krámy sice zejí prázdnotou, ale budeme kulturní. Tak nějak se v roce 1955 zrodil Březen – měsíc knihy. Šlo hlavně o to, aby se ideologie vlila do hlav co největšího počtu obyvatel. Teď se bojuje o návštěvnost knihoven i prodej výtisků. Knihovny se mění v kulturní centra.
V Česku se ročně vydá asi 14 tisíc knižních titulů. Předloni jich bylo 13 888. Statistika vychází z čísel, která se týkají povinných výtisků pro Národní knihovnu.

Sáhne si Dan Brown na rekord?

Na kusy to dělalo necelých šedesát milionů. Kolik se jich prodá, to často obchodníci i nakladatelé tají. Ale v loňském roce vydané Tajemství všech tajemství od Dana Browna, mysteriózní příběh z Prahy, našlo už přes sto tisíc čtenářů a nakladatelství se netají ambicemi, že konečné číslo bude dvojnásobné.

Poslední kniha Dana Browna o Praze směřuje k prodejnímu rekordu.

Právě Brownova kniha je důkazem, že může získat tak vysoký počet čtenářů, které mívali autoři jako Michal Viewegh v devadesátých letech 20. století a v první dekádě 21. století nebo po něm Patrik Hartl.

Historie knižního března

  • Před 71 lety se poprvé „slavil“ březen jako Měsíc knihy. Měsíc byl vybrán zcela náhodně, knihy k němu neměly vztah.
  • Přes původně ideologické zaměření byl po dlouhá desetiletí věnován knihám a čtení . Je to nejstarší kampaň k podpoře četby a čtenářství.
  • Později přibylo i připomenutí internetu a nyní se transformoval do Měsíce čtenářů. PH

Přesto český knižní trh v současnosti stagnuje, bez ohledu na to, zda ho podporuje tradiční Měsíc čtenářů, kdysi jako Březen – měsíc knihy (viz box). Výrazněji neovlivnila prodej ani nulová sazba DPH.

Na scénu nyní přicházejí dobrovolníci

Hlavně knihovníci se ale snaží, aby hlad po čtení fyzických knih z papíru z populace nezmizel. „Březen – měsíc čtenářů je tradice, kterou organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a připojují se k ní stovky českých knihoven,“ říká Lenka Hanzlíková, mluvčí Městské knihovny Praha.

Knihovny už nabízejí víc než pouhé výpůjčky. Studovny často hýří barvami.

Knihovníci obecně napříč Českem potvrzují, že výpůjčky sice stagnují nebo mírně klesly, návštěvníci však míří stále častěji do knihoven za doprovodnými akce. Z knihoven se postupně stala aktivní kulturní centra.

Pro letošní měsíc bylo mimo jiné zvoleno téma dobrovolnictví. Dobrovolnice a dobrovolníci věnují knihovně svůj čas a vnášejí do ní novou energii.

Michal Viewegh na začátku kariéry předčítal své rukopisy v knihovnách.

V Městské knihovně v Praze vedou například kluby deskových her, doučování, pomáhají organizovat akce v pobočkách nebo realizovat aktivity na festivalech. „

Loni knihovna spolupracovala se 120 dobrovolnicemi a dobrovolníky, kteří jí věnovali 2 614 hodin svého času. Dobrovolnictví je tak pro knihovnu důležité téma, kterému věnuje prostor také v interní komunikaci,“ doplňuje koordinátor dobrovolníků v knihovně Martin Praslička.

V Ostravě vyhlásili Krále čtenářů

Do březnového čtenářského „tažení“ je letos zapojeno asi 300 knihoven po celém Česku. „Březen je příležitostí poděkovat čtenářům a ukázat, že knihovna je otevřeným prostorem pro mladé lidi i celé rodiny. Chceme naslouchat tomu, co od knihovny očekávají, a společně vytvářet prostředí, kde má čtení pevné místo v digitální době,“ říká mluvčí knihovny Alena Bittmarová.

Knihovny už nabízejí víc než pouhé výpůjčky. V jedné z ostravských poboček pasují na čtenáře už od těch nejmenších.

Ostravská knihovna to letos pojala netradičně. Vyhlásila Krále čtenářů, stal se jím Kryštof Vozárik. V roce 2025 přečetl 147 knih. Na programu jsou také besedy, k těm lákavým se řadí například plánované setkání s asistenty prevence kriminality městské policie v knihovně Ostrava-Přívoz.

Knižní milionáři. Zdolali magickou hranice

  • Pravděpodobně nejprodávanějším českým novodobým spisovatelem je Michal Viewegh.
  • Podle střízlivých odhadů vytiskla naše i zahraniční nakladatelství více než milion výtisků jeho více než tří desítek titulů. Šest románů bylo zfilmováno.
  • V minimálním závěsu nebo na stejné úrovni jsou spisovatelé Alena Morštajnová, Halina Pawlovská, Patrik Hartl a Vlastimil Vondruška. Také jejich prodeje dosáhly či překročily milion výtisků. Hartl s Pawlovskou se navíc dočkali i filmových verzí některých knih. U Pawlovské se do statistik nezapočítávají její kuchařské knihy.

Patrik Hartl, co do prodaných knížek, má na kontě minimálně milion výtisků.

  • Počet výtisků knih a prodaných exemplářů novináře a spisovatele Jana Bauera nakladatelé neuvádějí, v jižních Čechách žijící písmák má však na kontě už přibližně dvě stě titulů. Většinou historických detektivek ze středověku.
  • Jen českých vydání Švejka bylo kolem tří milionů. PH

