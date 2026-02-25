Poslanci se budou zabývat žádostí soudu o vydání předsedy hnutí ANO a premiéra Andrej Babiš a předsedy SPD Tomio Okamura k trestnímu stíhání. Mimořádnou schůzi dolní komory parlamentu svolal Okamura na čtvrtek 5. března od 9:00.
Záměr projednat žádosti právě v tomto termínu oznámil předseda Sněmovny už před deseti dny. Mandátový a imunitní výbor mezitím plénu doporučil, aby poslanci nevyslovili souhlas s vydáním ani jednoho z politiků. Opozice rozhodnutí kritizuje a hovoří o takzvané „koalici nevydávání“.
Na programu schůze bude nejprve hlasování o žádosti týkající se Babiše, následně se poslanci budou zabývat vydáním Okamury. Předseda SPD a Sněmovny Okamura už dříve uvedl, že mimořádnou schůzi svolal kvůli očekávané dlouhé a vyhrocené debatě, která se může protáhnout až do nočních hodin.
Důvod mimořádné schůze
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát.
Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, Sněmovna Okamuru k stíhání vydala.