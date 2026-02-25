Koalice nevydávání? Poslanci projednají žádosti o stíhání Babiše a Okamury

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  18:00
Sněmovna se bude zabývat žádostmi o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Mandátový výbor doporučil politiky nevydat, opozice mluví o ochraně vlivných.

Šéf ANO Andrej Babiš a lídr SPD Tomio Okamura | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Poslanci se budou zabývat žádostí soudu o vydání předsedy hnutí ANO a premiéra Andrej Babiš a předsedy SPD Tomio Okamura k trestnímu stíhání. Mimořádnou schůzi dolní komory parlamentu svolal Okamura na čtvrtek 5. března od 9:00.

Záměr projednat žádosti právě v tomto termínu oznámil předseda Sněmovny už před deseti dny. Mandátový a imunitní výbor mezitím plénu doporučil, aby poslanci nevyslovili souhlas s vydáním ani jednoho z politiků. Opozice rozhodnutí kritizuje a hovoří o takzvané „koalici nevydávání“.

Na programu schůze bude nejprve hlasování o žádosti týkající se Babiše, následně se poslanci budou zabývat vydáním Okamury. Předseda SPD a Sněmovny Okamura už dříve uvedl, že mimořádnou schůzi svolal kvůli očekávané dlouhé a vyhrocené debatě, která se může protáhnout až do nočních hodin.

Důvod mimořádné schůze

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát.

Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, Sněmovna Okamuru k stíhání vydala.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Ve škole vám pomohou opravit rozbitý nábytek. Praha na to přispěje 673 tisíc korun

Truhláři z kateřinského učiliště při práci.

Překáží vám doma rozbitá židle nebo je vám líto rozbitého šperku? Nevyhazujte je! Hlavní město Praha i pro letošní rok podpoří projekt Reuse na školách, v rámci kterého si může kdokoli zrenovovat...

25. února 2026

Festival Jeden svět v H.Králové bude od 16.do 20.března,nabídne přes deset filmů

ilustrační snímek

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se v Hradci Králové uskuteční v kině Bio Centrál 16. až 20. března. Festival nabídne...

25. února 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Praha, pivo a zákoutí zapadlých putyk: Petr Sojka odhaluje příběhy, které baví i straší

Petr Sojka, pražský autor a šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček

V nejnovějším dílu podcastu Linka M jsme si povídali s Petrem Sojkou, autorem knihy Na dvě: Padesát příběhů pražských pohostinství, pivnic a putyk, která vychází z jeho dlouholetého bádání po...

25. února 2026  19:10

Praha přivítá světovou špičku krasobruslení. Na MS přijede Malinin i olympijská vítězka Liu

Krasobruslař Ilia Malinin si bude chtít v Praze vybojovat svůj třetí titul...

Když před několika lety přidělila Mezinárodní bruslařská unie (ISU) pořadatelství mistrovství světa 2026 Praze, mnozí z fanoušků zalitovali, že je to zrovna poolympijský šampionát. Stávalo se totiž,...

25. února 2026  18:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V šumavském parku budou v sezoně opět jezdit autobusy určené hlavně turistům

ilustrační snímek

V šumavském národním parku (NPŠ) budou v letní sezoně opět jezdit takzvané zelené autobusy určené hlavně pro turisty. Jejich více než pětiměsíční provoz vyjde...

25. února 2026  17:09,  aktualizováno  17:09

Zoopark Zájezd opět odchoval mláďata chameleona zeleného, je jediný na světě

ilustrační snímek

Zoopark Zájezd letos opět odchoval mláďata chameleona zeleného, který žije v přírodě pouze na Madagaskaru. Zoopark druh rozmnožuje jako jediný na světě, poprvé...

25. února 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Syn a správce dědictví továrníka Řípy podá kvůli pohledávce za 1,9 mld. dovolání

ilustrační snímek

David Řípa, který je správcem pozůstalosti svého otce, továrníka Františka Řípy, hodlá podat v soudním sporu o pohledávku 1,94 miliardy korun za firmou Karsit...

25. února 2026  17:01,  aktualizováno  17:01

NSS potvrdil půlmilionovou pokutu pro ŘSD od ÚOHS za nesprávné zadání zakázek

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu 500.000 korun, kterou v roce 2023 vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Ředitelství silnic a dálnic...

25. února 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

Farnost vystaví Madonu z Veveří na jeden víkend v kostele ve Veverské Bítýšce

ilustrační snímek

Gotický obraz Madona z Veveří bude poprvé od návratu do majetku farnosti Veverská Bítýška k vidění v tamním kostele sv. Jakuba. ČTK to řekl farář Marek Hlávka....

25. února 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Humpolec bude projektovat opravu památkově chráněné Medovy vily

ilustrační snímek

Humpolec na Pelhřimovsku nechá vyprojektovat opravu památkově chráněné Medovy vily. Zakázku za 1,48 milionu bez daně dnes schválili městští zastupitelé....

25. února 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Koalice nevydávání? Poslanci projednají žádosti o stíhání Babiše a Okamury

Šéf ANO Andrej Babiš a lídr SPD Tomio Okamura

Sněmovna se bude zabývat žádostmi o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Mandátový výbor doporučil politiky nevydat, opozice mluví o ochraně vlivných.

25. února 2026

Dobřany odkoupily od místního podnikatele dvě propojené tenisové haly s pozemky

ilustrační snímek

Dobřany na Plzeňsku odkoupily od místního podnikatele dvě propojené tenisové haly s okolními kurty a pozemky. Zařadí je do městských sportovišť a rekreačních...

25. února 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.