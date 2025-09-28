Už pět let Ludmila Anna Lukášová píše na facebookovou stránku Bydlím u své kočky, ze které čerpala inspiraci pro některé příběhy do knihy. V rozhovoru pro Metro mluví o rituálu kašprdel, o tom, proč je kočičí hovínko největší božský trest, i o snech, které by jednou chtěla splnit.
Kdy jste zjistila, že jste oficiálně Crazy Cat Lady a že už není cesty zpět
Jako mladá jsem snila o životě na farmě se spoustou dětí v souladu s přírodou, jenže lékařce mé generace se taková budoucnost nikdy nenabízela, jedno dítě luxus a šťastné manželství sci-fi. Mnoho let jsem se prala s osudem a lezla do „blbejch postelí“, až jsem si jednoho dne řekla, že asi nemám ty správné vlohy pro dlouhodobý vztah, když jsem v pubertě místo dívčích románů četla kvantovou fyziku. S kočkou jsem se narodila a s kočkou zemřu. Poprosím své potomky, aby mi na hrob nasázeli šantu kočičí.
Jako lékařka záchranky zvládáte krizové situace. Dá se něco z vaší profese přenést i do „první pomoci“ kočičím spolubydlícím?
Při pohledu na utrženou ruku mám tepovou frekvenci 55. Při pohledu na kočičí nudli moje chytré hodinky alarmují, že bych se měla okamžitě hodit do klidu, nebo mi praskne cévka v mozku. Ale jasně, jednoduché úkony jako podkožní injekce, podání prášku „podavačem tablet“, kapky do očí nebo odstranění klíštěte zvládám s prstem v nose i „bitevním“ kočkám. A když se mě někdo zeptá, kolik mám za 30 let u záchranky odvedených porodů v terénu, odpovím, že tak kolem patnácti, ale něco z toho jsou vrhy.
Nedávno jste vydala knihu. Každá povídka obsahuje minimálně jedno sprosté slovo. Které z nich se stalo nejoblíbenějším i mezi čtenáři?
Rituál kašprdel. Zkratka dvou slov – ukaž prdel. Jedná se o způsob detekce, která kočka ze smečky má na svědomí výnos, tedy hovínko přilepené na chlupech. Postižený jedinec se ho pokusí oddělit od zadku sáňkováním například po perském koberci, čerstvě povlečených peřinách nebo kuchyňské lince. Provádí se zvednutím ocasu a analýzou čokodíry všech přítomných koček. Tento terminus technicus kdysi vymyslel můj zesnulý tatínek, takže se vlastně jedná o takové kulturní dědictví naší rodiny.
Podle anotace knihy jsou kočky božstva a my lidé jen jejich služebníci. Jaký byl největší „božský trest“, který vás kdy doma stihl?
Hovínko za dveřmi. Jde o velmi oblíbený druh pomsty člověku za opuštění příbytku na nepřiměřeně dlouhou dobu. Míru přiměřenosti samozřejmě určuje kočka, a to velmi subjektivně. Tento specifický druh vendety zřejmě vynalezla Schrödingerova kočka, což je myšlenkový experiment – kočka dřepí zavřená v krabici s dávkou jedu. Zda žije, či nežije, zjistíme až v okamžiku, kdy krabici otevřeme, to znamená, že dokud krabici neotevřeme, kočka je vlastně živá i mrtvá zároveň. Takže, dokud ty dveře do bytu neotevřeme, zrestaurování podlahy v zádveří není nic náročného, stačí chvilička, hrst toaletního papíru, kýbl a hadr. Ovšem my to nevíme. Při vstupu do bytu dveře otevřeme a poctivě rozmázneme.
Který z příběhů z vaší facebookové stránky Bydlím u své kočky byste označila za legendární?
Nejvíc lajků nasbírala povídka o počtu koček v domácnosti, a to vůbec ne mými úžasnými vypravěčskými schopnostmi, ale spíš faktem, že zachraňujeme kočky z ulice a dáváme jim nový domov. Moje maminka totiž kdysi veřejně prohlásila, že až vyhraje ve Sportce, pořídí si útulek pro kočky. Půlka Královéhradeckého kraje si myslí, že už vyhrála. Samozřejmě, když mi čtenářka napsala, že jsem největší literární talent od dob Aloise Jiráska, moje sebevědomí nastoupalo historického maxima. Jeden pán se svěřil, že se tak řezal smíchy, až se praštil do hlavy. Příběh prý dočte až po ukončení pracovní neschopnosti. Takové pochvaly se mi dostane jen jednou za život. Velmi dobré recenze mělo také barvité líčení, jaké inferno postihne šmejdy, kteří za pozemského života ubližovali kočkám, po jejich reinkarnaci v myš. Půlstránkové pojednání končilo popisem, jak padouchy sežerou maskáčoví slimáci po vyzvracení kočkou hlavou napřed do malinového křoví.
Knihou si plníte dětský sen. Jaký další sen byste si ještě chtěla odškrtnout?
Celou svoji medicínskou kariéru vyhrožuji knihou z prostředí záchranné služby. Asi tím hodně lidem šlápnu na kuří oko. Ale přece jen, národ Boženy Němcové nemůže zůstat ochuzen o takové skvosty jako například „hmatám puls na krkavci“, „kompresivní fraktura osratle“ nebo „pacient v p*či hematologa“, což jsou překlepy z naší dokumentace.