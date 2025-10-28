Kód mládí jménem NAD+. Vědci zkoumají molekulu, která ovlivňuje energii i tempo stárnutí

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  15:01
Každá buňka v lidském těle ji potřebuje, ale s věkem jí ubývá. NAD+ neboli nikotinamid-adenin-dinukleotid je klíčová molekula, která rozhoduje o tom, kolik máme energie, jak rychle se tělo regeneruje a jakým tempem stárneme. Vědci ji označují za „molekulu života“. Bez ní by totiž základní buněčné procesy vůbec neprobíhaly.

Nejen Jennifer Aniston vyznává molekulu NAD+. | foto: Profimedia ČTK

Pozornost hollywoodské smetánky i wellness nadšenců se v poslední době upírá k peptidovým terapiím. Obzvlášť vyniká právě terapie NAD+, kterou si hvězdy dopřávají s vidinou věčného mládí. Hailey Bieber v jednom dílu reality show The Kardashians žertovala, že „bude NADovat do konce života a nikdy nezestárne“. Podobně herečka Jennifer Aniston označila NAD+ terapii v rozhovoru pro Wall Street Journal za „budoucnost wellness“.

Při léčbě závislostí

Zjednodušeně řečeno, v celém trendu jde o doplňování hladiny NAD+ v těle, ať už injekcemi, infuzemi, nebo doplňky stravy. Americký neurolog David Younger, autor knihy Autoimunitní mozek, upozorňuje, že NAD+ se používá i v medicíně, například při léčbě závislostí, protože zmírňuje abstinenční příznaky a podporuje regeneraci jater. „Přesto je namístě opatrnost – nadbytek může zatěžovat ledviny, proto je vhodné konzultovat terapii s lékařem,“ varoval před časem neurolog Younger.

Velké překvapení může být fakt, že NAD+ ve svém těle už máme. Jde o koenzym syntetizovaný ze tří forem vitaminu B3, který se přímo podílí na energetickém metabolismu, opravě DNA, regulaci cirkadiánního rytmu i obnově kmenových buněk. Pomáhá tak bránit stárnutí a chrání organismus před záněty i patogeny. Podle Tomáše Meštelléra, spoluzakladatele společnosti LifeUnlocked, která se zaměřuje na doplňky pro podporu dlouhověkosti, je NAD+ klíčový koenzym přítomný v každé buňce. „Pomáhá přeměňovat potravu na energii, podporuje opravu DNA a reguluje metabolické procesy,“ vysvětluje Meštellér.

Zrychlené stárnutí

Hladina NAD+ podle něj přirozeně klesá s přibývajícím věkem. „Tělo ho produkuje méně, zároveň ho víc spotřebovává kvůli zmíněné opravě DNA a chronickým zánětům,“ dodává Meštellér. Pokles se může projevit únavou, slabostí, horší regenerací či poruchami spánku. Podle vědců může být množství NAD+ například v šedesáti letech až o polovinu nižší než v mládí. Výzkumy na modelových organismech přitom ukazují souvislost mezi nízkou hladinou NAD+ a zrychleným stárnutím.

Jak podpořit NAD+

  • Podporu tvorby molekuly umožňuje pohyb, spánek a strava s vitaminem B3, který je například v lososu, krůtím mase či ořeších.
  • Pomáhá i přerušovaný půst v délce 12 až 16 hodin, který spouští proces autofagie, což znamená, že si buňky recyklují poškozené části, čímž podporují regeneraci i produkci NAD+.

Zájem roste i o látky zvané prekurzory NAD+, které tělu pomáhají tuto molekulu znovu vytvářet. Nejznámější jsou NR (nikotinamid ribosid) a NMN (nikotinamid mononukleotid). „NR je menší molekula, snáze prochází do buněk a přeměňuje se na NMN. Látka NMN má zase vyšší účinnost v některých tkáních. Obě jsou považovány za bezpečné, ale jejich účinnost závisí na pravidelném užívání i celkovém životním stylu,“ popisuje Meštellér. Podle Miloslava Šindeláře, nezávislého konzultanta značky OlaOla, je však nutné zachovat kritický pohled. „Většina výzkumů je zatím předklinická. U lidí probíhají jen menší studie se smíšenými výsledky. NMN může být užitečným doplňkem, ale nenahradí základy – vyváženou stravu, pohyb, spánek a zvládání stresu,“ říká.

