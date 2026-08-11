Relativní klid v relativním soukromí, nebo dostatek trpělivosti a k tomu radosti i strasti kolejního života? Vysokoškolští studenti absolvují školu podle finančních možností.
Tři studenti na jednu postel
30 – 30 – 40. To samozřejmě nejsou fyzické míry. Čísla vyjadřují odhadovaný poměr ubytování vysokoškoláků. Po třiceti procentech se jedná o bydlení v univerzitních kolejích nebo sdílených bytech. Zbylá množina studujících má to štěstí, že studují přímo v místě bydliště nebo jen s malou dojezdovou vzdáleností.
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Pronajímání bytů není ani tak záležitost pohodlnějšího bydlení, ale spíš nabídky univerzit. Kapacita kolejí provozovaných vysokými školami ani zdaleka nestačí všem přespolním studentům. V Praze na jedno kolejní lůžko podle statistik připadá 2,9 studenta, v univerzitní Olomouci dokonce 3,5 studenta.
Těm šťastnějším koupí střechu nad hlavou rodiče
„Právě vysokoškolští studenti jsou lákavými klienty majitelů větších vícepokojových bytů, ostatně o byty 3+kk a 4+kk je mezi studenty dlouhodobě největší zájem,“ komentuje realitu na realitním trhu Evžen Korec, zakladatel developerské společnosti Ekospol. To potvrzuje i Dominik Ženatý z DOMA realitní makléři.
Ceny se neměnily
„Nicméně častý model je i pronájem bytu 2+1 ve dvou lidech. Studenti nemají problém se staršími byty nebo byty dále od centra. Je i hodně studentů, kteří si byt pronajímají jen pro sebe. A roste počet rodičů, kteří byt dítěti i v lokalitě studií rovnou koupí,“ podotýká Ženatý.
Ve čtyřech se už rozdíly znatelně stírají
Porovnání cen za koleje a bydlení v soukromí vychází lépe pro tradiční studentské bydlení. Týká se to ale výhradně bydlení pro dvě osoby. Jak ukazují data společnosti Deloitte Rent Index, v Praze je rozdíl mezi bydlením ve dvou na koleji a v soukromí téměř osm tisíc korun. V Liberci to je kolem 3 500 korun a v Brně asi 3 400 korun.
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Pokud si však pronajmou dvoupokojový byt čtyři studenti, v Brně je kolej levnější už jen o 850 korun, v Liberci dokonce jen o 165 korun.
Vyrovnaný je cenový poměr bydlení na koleji a ve sdíleném bytě pro dva nebo čtyři lidi v Ostravě. Tady je kolej pro dva levnější o 1 725 korun, pro čtyři bydlící o 1 387 korun.
V Českých Budějovicích by chtěl byt sdílet každý
Zatímco ceny na kolejích se v porovnání s loňskem příliš neměnily, na sdílené bydlení si letos musejí vysokoškoláci připravit víc peněz. Nejvíc poskočily ceny v Pardubicích a Ostravě, a to o 13, respektive o 14 procent. Nej méně si letos připlatí zájemci v Opavě a v Českých Budějovicích, a to o tři a čtyři procenta.