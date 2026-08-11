Koleje nestačí, studenti míří do bytů. Někde už sdílení vyjde skoro nastejno

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:09
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan SalačMAFRA

Srpen je pro vysokoškoláky obdobím, kdy vrcholí hledání bydlení na další semestr. Koleje přitom kapacitně nestačí a stále více studentů míří do sdílených bytů. Ty ale letos zdražily. Překvapivě však nemusí být ve všech městech výrazně dražší než kolej, zvlášť pokud se o nájem dělí čtyři lidé.

Relativní klid v relativním soukromí, nebo dostatek trpělivosti a k tomu radosti i strasti kolejního života? Vysokoškolští studenti absolvují školu podle finančních možností.

Tři studenti na jednu postel

30 – 30 – 40. To samozřejmě nejsou fyzické míry. Čísla vyjadřují odhadovaný poměr ubytování vysokoškoláků. Po třiceti procentech se jedná o bydlení v univerzitních kolejích nebo sdílených bytech. Zbylá množina studujících má to štěstí, že studují přímo v místě bydliště nebo jen s malou dojezdovou vzdáleností.

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Pronajímání bytů není ani tak záležitost pohodlnějšího bydlení, ale spíš nabídky univerzit. Kapacita kolejí provozovaných vysokými školami ani zdaleka nestačí všem přespolním studentům. V Praze na jedno kolejní lůžko podle statistik připadá 2,9 studenta, v univerzitní Olomouci dokonce 3,5 studenta.

Těm šťastnějším koupí střechu nad hlavou rodiče

„Právě vysokoškolští studenti jsou lákavými klienty majitelů větších vícepokojových bytů, ostatně o byty 3+kk a 4+kk je mezi studenty dlouhodobě největší zájem,“ komentuje realitu na realitním trhu Evžen Korec, zakladatel developerské společnosti Ekospol. To potvrzuje i Dominik Ženatý z DOMA realitní makléři.

Ceny se neměnily

  • Za kolik univerzity nabízejí ubytování? Ceny se liší podle počtu ubytovaných.
  • Technická univerzita Liberec má jedno lůžko na noc od 110 do 125 korun.
  • Univerzita Palackého v Olomouci nabízí lůžko od 80 do 173 korun denně.
  • Masarykova univerzita v Brně letos ubytuje od 111 až do 323 korun za osobu a noc.
  • Pražské České vysoké učení technické poskytne bydlení od 92 do 280 korun.
  • Vysoká škola ekonomická ubytovává letos od 191 do 452 korun.
  • Univerzita Karlova Praha poskytuje lůžko od 86 do 429 korun.

„Nicméně častý model je i pronájem bytu 2+1 ve dvou lidech. Studenti nemají problém se staršími byty nebo byty dále od centra. Je i hodně studentů, kteří si byt pronajímají jen pro sebe. A roste počet rodičů, kteří byt dítěti i v lokalitě studií rovnou koupí,“ podotýká Ženatý.

Ve čtyřech se už rozdíly znatelně stírají

Porovnání cen za koleje a bydlení v soukromí vychází lépe pro tradiční studentské bydlení. Týká se to ale výhradně bydlení pro dvě osoby. Jak ukazují data společnosti Deloitte Rent Index, v Praze je rozdíl mezi bydlením ve dvou na koleji a v soukromí téměř osm tisíc korun. V Liberci to je kolem 3 500 korun a v Brně asi 3 400 korun.

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Pokud si však pronajmou dvoupokojový byt čtyři studenti, v Brně je kolej levnější už jen o 850 korun, v Liberci dokonce jen o 165 korun.

Vyrovnaný je cenový poměr bydlení na koleji a ve sdíleném bytě pro dva nebo čtyři lidi v Ostravě. Tady je kolej pro dva levnější o 1 725 korun, pro čtyři bydlící o 1 387 korun.

V Českých Budějovicích by chtěl byt sdílet každý

Zatímco ceny na kolejích se v porovnání s loňskem příliš neměnily, na sdílené bydlení si letos musejí vysokoškoláci připravit víc peněz. Nejvíc poskočily ceny v Pardubicích a Ostravě, a to o 13, respektive o 14 procent. Nej méně si letos připlatí zájemci v Opavě a v Českých Budějovicích, a to o tři a čtyři procenta.

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