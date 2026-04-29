Kolem věznic krouží pašerácké drony. Vysoké školy na ně mají recept, nabízejí lovce dronů

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:20
Na první pohled se zdá, že Česko nové vojenské systémy a způsob válčení ignoruje. Vysoké školy však už dlouho spolupracují s výrobci dronů a dalších systémů a také s armádou. Studenti i vědci konstruují virtuální velitelské štáby, lovce dronů pro letiště i věznice neboli strážní roboty. Výzkumníci z univerzit mají co nabídnou i světu.

Jeden z prvních lovců dronů vyvinutý Fakultou elektrotechnickou ČVUT Praha | foto: FEL ČVUT

Stížnosti na zaostávání Česka v robotických a dronových systémech jsou hodně hlasité. Zvláště v souvislosti s bezpečností země.

Nemusíte mít moc fantazie, abyste si představili následující situaci. Do borské věznice v Plzni míří malý dron se zásilkou mobilních telefonů pro vězně. Nejedná se o oficiální dodávku, ale je to rychlejší a snadnější než uplácet personál a riskovat zadržení kontrabandu...

Jedná se o fiktivní situaci, ale s reálným podkladem. Vězeňská služba zaznamenává, podobně jako velká letiště u nás, pohyb dronů v okolí objektů. Mohou mapovat případné bezpečnostní díry kvůli plánovaní útěku z vězení, pašovat vzduchem drogy nebo zjišťovat bezpečnostní zajištění letiště.

Místo lovců hlav Lovci dronů

Personalisté působí často jako lovci mozků pro zaměstnavatele. Nejsou ale jedinými lovci. „Náš dron je schopen zachytit do sítě jiný dron, a to až do hmotnosti pěti kilogramů,“ říká Michal Pliska ze společnosti Eagle.one a současně doktorand Fakulty elektrotechnické (FEL) na pražském ČVUT. Při vývoji tohoto stroje vycházela firma, která úzce spolupracuje s fakultou, i z podnětů možných budoucích zákazníků.

Dron hunters, Lovci dronů, jak firma prezentuje své nápady pro okolní svět, mohou pracovat v systému s radary a dalšími detekčními zařízeními, podnětem ke startu může být pochopitelně i vizuální kontakt pozorovatele s cizím dronem. „Vylepšujeme jak záchytné sítě, tak pracujeme na tom, aby odchycení dronu nezpůsobilo žádnou škodu v okolí záchytu,“ dodává Pliska.

Spolupráce s armádou

Ukázka nejen tohoto systému v rámci specializovaného dne obranného výzkumu však dokazuje, že nápady a konkrétní projekty už v zemi existují, vyvíjejí je nejen tady na FEL, ale i v soukromých firmách a výzkumná i praktická sféra jsou stále propojenější. Jedno z pracovišť FEL zkonstruovalo pojízdný dron, který je schopen například sám nebo ve dvojici s jiným robotem kontrolovat exteriér i interiér výrobního závodu či skladového areálu.

ČVUT je v tomto směru schopné nabízet širokou škálu řešení pro obranu země, i kvůli tomu už zcela prakticky některé její katedry „natvrdo“ spolupracují s Armádou České republiky. „Rozhoduje o konfliktu generál, nebo inženýr?“ ptá se nejmenovaný velitel jedné z důležitých sekcí armády při sledování dosavadních výzkumů studentů i vědců ČVUT. „Myslím, že oba,“ dodává tento důstojník.

„Nelidské“ odminovávání a virtuální realita pro velitele

Robotická vozítka jako nosiče raněných, jako dodávky přivážející do první linie potraviny i střelivo, jako již vyzkoušené palebné systémy, které dokážou zlikvidovat živou sílu nepřítele.

To je současnost linie dotyku mezi ukrajinskou a ruskou armádou. Uplatňují se tam už i systémy vyvinuté v Česku. FEL nyní pracuje například na autonomních pozemních „dronech“, které jsou schopné bez lidské navigace sledovat jiné vozidlo. A pracuje se i na orientačním systému, kterým vozítko vyhodnotí terén, zjistí prostupnost porostu nebo bahna a bude schopné i zajišťovat pyrotechnické akce.

„K výuce lze používat i virtuální realitu, která je v současnosti už velice dokonalá, může hodnověrně simulovat skutečné prostředí,“ komentuje některé výsledky práce David Sedláček z katedry počítačové grafiky a interakce FEL.

Vysoká škola vytvořila třeba virtuální velitelské stanoviště, které umožňuje počítačové zpracování konkrétního prostředí a tím řešení bojové situace.

  • Karlovarská krajská nemocnice instalovala ve spolupráci s armádou moderní systém pro detekci bezpilotních systémů neboli dronů.
  • Systém určí polohu stroje, výšku, rychlost a směr letu, ale také určí typ, výrobce, místo vzletu i aktuální pozici samotného pilota.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

29. dubna 2026  11:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.