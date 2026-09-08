Kolik máte aury? Nový internetový trend dostal mladé z TikToku do ulic

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  19:30
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Momenty z různých aura battles napříč světem. | foto: meme.com

Z TikToku rovnou do ulic. Mladí lidé se scházejí na náměstích a plážích, kde pomocí tanečků, póz, memů a pořádné dávky sebevědomí bojují o to, kdo má největší „auru“. Nový fenomén aura battles během několika týdnů ovládl Latinskou Ameriku a dorazil už i do Evropy.

Minus tisíc aury za zakopnutí před crushem. Dalších pět set dolů za běh na tramvaj, která vám stejně ujede. Naopak přijít pozdě a tvářit se, že přesně tak to mělo být? Aura se pomalu vrací. Pokud předchozím větám rozumíte, gratulujeme. Pokud ne, vůbec nic se neděje. Jen jste zatím nemuseli řešit jeden z nejdůležitějších problémů současného internetu: kolik máte aury.

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A protože už ji nestačí jen získávat a ztrácet, začalo se o ni také soutěžit. Aura battles plní náměstí mladými lidmi, kteří proti sobě vytahují pózy, taneční pohyby a aktuální memy, aby rozhodli, kdo je víc cool. Zní to trochu absurdně? Ano. Právě proto je nejvyšší čas zjistit, jak jsme se až sem dostali.

Člověk s aurou se nesnaží

Začněme hezky od začátku. Co je to aura? Zapomeňte na ezoteriku. Když v současnosti někdo na sítích mluví o auře, pravděpodobně nemyslí neviditelné energetické pole kolem vašeho těla. V internetovém slovníku je aura něco mezi charismatem, stylem a schopností působit přirozeně cool.

A právě slovo přirozeně je v tomhle kontextu nejvíce důležité. Člověk s aurou se totiž nemusí snažit. Ve správnou chvíli řekne správnou věc, něco se mu povede nebo prostě jen někam přijde a vypadá u toho dobře. Čím víc je naopak vidět, že se snažíte působit cool, tím větší je riziko, že vám internet nějakou tu auru odečte. A ano, opravdu ji začal počítat.

Pro představu, tohle je aura battle v Latinské Americe.

Minus milion za trapas

Takzvané aura points neboli body aury se výrazně rozšířily na sociálních sítích v roce 2024. Jde o vymyšlené skóre, které ukazuje, kolik aury jste právě získali nebo ztratili. Pravidla naštěstí nejsou složitá. Chytíte padající skleničku těsně před zemí? Plus tisíc. Zakopnete cestou do práce a okamžitě se rozhlédnete, jestli vás někdo viděl? Minus pět tisíc. Zamáváte člověku, který ve skutečnosti zdravil někoho za vámi? Tady už může jít vaše internetová reputace do desetitisícových ztrát.

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Žádný oficiální kurz samozřejmě neexistuje. Čím absurdnější číslo, tím lépe. Internet tak v podstatě udělal z každodenních trapasů a malých vítězství videohru.

Auru si můžete také nafarmit

Když už existují body, můžeme je samozřejmě začít cíleně sbírat. A tady přichází aura farming. Pokud nehrajete počítačové hry, opět malý překlad.

Farming v nich znamená opakované sbírání zkušeností, peněz nebo jiných odměn. Při aura farmingu místo virtuálních mincí sbíráte pomyslné body za to, že působíte stylově, sebevědomě nebo zkrátka cool. Jedním ze symbolů trendu se loni stal tehdy jedenáctiletý Indonésan Rayyan Arkan Dikha. Během tradičních lodních závodů Pacu Jalur stál na přídi v tradičním oděvu a slunečních brýlích a naprosto klidně tančil, zatímco pod ním posádka pádlovala ze všech sil. Video obletělo sociální sítě a internet měl jasno. Chlapec farmaří auru ve velkém. Jeho pohyby následně napodobovali další lidé včetně sportovců. Rayyan totiž splňoval základní podmínku. Vypadal, jako kdyby se o svou internetovou slávu vůbec nesnažil. A pak někoho napadlo zjistit, kdo dokáže nafarmit aury nejvíc. Ano, už se dostáváme do finále...

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Vítejte v aura ringu

Aura battles připomínají taneční battle, jen nevyhrává nejlepší tanečník. Dva soupeři se postaví proti sobě a vytahují pózy, pohyby, grimasy nebo aktuální memy. Tedy vtípky, hlášky a gesta, které se šíří internetem a kterým občas rozumíte jen tehdy, pokud jste na sociálních sítích strávili podstatně víc času, než jste původně plánovali. Na jednom ze soubojů v Mexico City například čtrnáctiletý účastník napodobil známou oslavu Cristiana Ronalda „Siuuu“ a přidal gesto spojené s mewingem. A pokud jste se právě znovu ztratili, nevadí! Mewing je internetový trend spojený s držením jazyka a čelisti, který má mimo jiné zvýraznit profil obličeje. Ale zpět k battlu. Soupeř odpovídá vlastním memem, publikum křičí a vítězí ten, kdo podle davu předvedl větší auru. Žádná přesná tabulka bodů tedy neexistuje. A nejspíš je to tak lepší.

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Z TikToku rovnou na náměstí

Aura battles začaly výrazně nabírat na popularitě během letošního srpna. Mezi rané virální záznamy řadí server Know Your Meme video zveřejněné bolivijskou televizí Unitel 9. srpna. Stačilo pár týdnů a souboje se objevily v Mexiku, Argentině, Brazílii, Peru, Bolívii nebo Ekvádoru. Trend už stihl překročit také Atlantik a dorazil do Španělska. Podle Euronews se akcí účastní hlavně mladí lidé přibližně mezi 14 a 20 lety.

A přestože všechno začalo na internetu, výsledkem jsou skutečné davy lidí v ulicích. Místo posílání memů kamarádům se lidé sejdou a začnou je předvádět jeden proti druhému. Což je na poměry sociálních sítí vlastně docela společenská aktivita.

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Kdy přijde český battle?

V Česku jsme zatím veřejně doložený organizovaný aura battle nedohledali. Vzhledem k rychlosti, s jakou se trend během několika týdnů rozšířil z Latinské Ameriky až do Evropy, se to ale může rychle změnit. A pokud se tak stane, už budete připraveni. Víte, co je aura, jak ji získat, ztratit i nafarmit. Teoretickou část tedy máte za sebou. Teď hlavně cestou domů nezakopněte před crushem. Byla by škoda přijít o všechny body.

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